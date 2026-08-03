Πλαίσιο πανέτας για σύνδεση άγκιστρου και βρόγχου 60 cm
Πλαίσιο με άγκιστρο και βρόχο, 60 cm, για χρήση με κατάλληλη τσόχα και πανιά δέσμευσης σκόνης Kärcher. Με πρακτικές λωρίδες με άγκιστρο για τη στερέωση της τσόχας 60 cm.
Οι πρακτικές λωρίδες με άγκιστρο και βρόχο καθιστούν εξαιρετικά εύκολη τη στερέωση της τσόχας 60 cm σε αυτό το πλαίσιο πλάτους 60 cm. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα πανιά δέσμευσης σκόνης της Kärcher, παρέχει γρήγορα και λεπτομερή αποτελέσματα κατά τον στεγνό καθαρισμό δαπέδων. Σημείωση: Η τσόχα, η λαβή και τα πανιά δέσμευσης σκόνης δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παράδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD
|Πλάτος εργασίας (cm)
|60
|Υλικό
|PA, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού / PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,4
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|600 x 95
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|600 x 95 x 160
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Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός