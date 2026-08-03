Οι πρακτικές λωρίδες με άγκιστρο και βρόχο καθιστούν εξαιρετικά εύκολη τη στερέωση της τσόχας 60 cm σε αυτό το πλαίσιο πλάτους 60 cm. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα πανιά δέσμευσης σκόνης της Kärcher, παρέχει γρήγορα και λεπτομερή αποτελέσματα κατά τον στεγνό καθαρισμό δαπέδων. Σημείωση: Η τσόχα, η λαβή και τα πανιά δέσμευσης σκόνης δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παράδοσης.