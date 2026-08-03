Ιδανική για τον καθημερινό καθαρισμό συντήρησης με πανιά δέσμευσης σκόνης της Kärcher: Αποστειρώσιμη θήκη με μάκτρα (60 cm) και γρήγορο σφράγισμα για ιδιαίτερα εύκολο χειρισμό. Τα μαλακά πτερύγια στη βάση της θήκης αυξάνουν περαιτέρω την ικανότητα συγκράτησης της βρωμιάς του χρησιμοποιούμενου πανιού μιας χρήσης και αντισταθμίζουν τυχόν ανωμαλίες στο δάπεδο. Η υποδοχή λεπίδων μπορεί επίσης να αποστειρωθεί για εφαρμογές σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή.