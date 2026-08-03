Θήκη με μάκτρα, 60cm
Αποστειρώσιμη θήκη με μάκτρα (60 cm) και γρήγορο σφράγισμα. Για χρήση με πανιά μίας χρήσης που δεσμεύουν τη σκόνη κατά τον στεγνό καθαρισμό. Πολύ εύκολο να διατηρηθεί καθαρό.
Ιδανική για τον καθημερινό καθαρισμό συντήρησης με πανιά δέσμευσης σκόνης της Kärcher: Αποστειρώσιμη θήκη με μάκτρα (60 cm) και γρήγορο σφράγισμα για ιδιαίτερα εύκολο χειρισμό. Τα μαλακά πτερύγια στη βάση της θήκης αυξάνουν περαιτέρω την ικανότητα συγκράτησης της βρωμιάς του χρησιμοποιούμενου πανιού μιας χρήσης και αντισταθμίζουν τυχόν ανωμαλίες στο δάπεδο. Η υποδοχή λεπίδων μπορεί επίσης να αποστειρωθεί για εφαρμογές σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED
|Χρήση υφάσματος
|Υφάσματα μιας χρήσης
|Πλάτος εργασίας (cm)
|60
|Υλικό
|PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,7
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|600 x 110
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Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα