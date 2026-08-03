Υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών για τζάμια, κατασκευασμένο από ιδιαίτερα λεπτές μικροΐνες με εξαιρετική ικανότητα συλλογής ρύπων και κορυφαία απόδοση καθαρισμού. Σχεδιασμένο ειδικά για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, τζαμιών, παραθύρων, καθρεφτών ή ανοξείδωτου χάλυβα (χρωμίου), το πανί μικροϊνών απομακρύνει ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια και εξασφαλίζει καθαριότητα χωρίς γραμμές, χωρίς να αφήνει χνούδια. Για τον καθαρισμό, ψεκάζεις το απορρυπαντικό απευθείας πάνω στο πανί, αλλά μπορείς επίσης να το χρησιμοποιήσεις και ήδη εμποτισμένο.