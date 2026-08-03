Πανί μικροϊνών 40 × 40 cm για γυάλινες επιφάνειες.
Πανί μικροϊνών για τζάμια από την Kärcher, για καθαρισμό χωρίς γραμμές και χνούδια σε γυάλινες επιφάνειες, καθρέφτες, ανοξείδωτο χάλυβα (χρώμιο) και άλλες γυαλιστερές επιφάνειες.
Υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών για τζάμια, κατασκευασμένο από ιδιαίτερα λεπτές μικροΐνες με εξαιρετική ικανότητα συλλογής ρύπων και κορυφαία απόδοση καθαρισμού. Σχεδιασμένο ειδικά για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, τζαμιών, παραθύρων, καθρεφτών ή ανοξείδωτου χάλυβα (χρωμίου), το πανί μικροϊνών απομακρύνει ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια και εξασφαλίζει καθαριότητα χωρίς γραμμές, χωρίς να αφήνει χνούδια. Για τον καθαρισμό, ψεκάζεις το απορρυπαντικό απευθείας πάνω στο πανί, αλλά μπορείς επίσης να το χρησιμοποιήσεις και ήδη εμποτισμένο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED / STANDARD
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Υλικό υφάσματος
|85% PET / 15% PA
|Τύπος κατασκευής
|Κυκλικό πλεκτό ύφασμα
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 60
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 500
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|5
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg/g/m²)
|0,1 / 215
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
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Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός επιφάνειας - γυαλιού
- Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός