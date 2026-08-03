Πλαίσιο με άγκιστρο και βρόχο και σύστημα μπλοκ
Πλαίσιο στήριξης με σύστημα άγκιστρου και βρόχου, κλιπ πανιού, σύστημα μπλοκ για καλύμματα σφουγγαρίσματος 30 cm με συνδετήρα άγκιστρου και βρόχου και περιστρεφόμενη, κινητή άρθρωση 360° για ευκολία στις εργασίες καθαρισμού σας.
Για καλύμματα σφουγγαρίσματος 30 εκατοστών με συνδετήρα με άγκιστρο και βρόχο: Χάρη στην περιστρεφόμενη κατά 360° άρθρωση, το πλαίσιο με άγκιστρο και βρόχο με σύστημα μπλοκ και κλιπ πανιού είναι ιδανικό για τον επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης κάθετων και οριζόντιων επιφανειών. Σε σύγκριση με τις εργασίες καθαρισμού με πανιά, ο συνδυασμός υποδοχής και καλύμματος σφουγγαρίσματος παρέχει σημαντικά μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής και, επομένως, σημαντικά αυξημένη παραγωγικότητα. Το πλαίσιο με άγκιστρο της Kärcher είναι συμβατό με όλες τις λαβές με διάμετρο οπής μεταξύ 18 mm και 23 mm.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED
|Υλικό
|PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,2
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|300 x 95
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|300 x 95 x 1600
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός
- Επιφάνεια πλυσίματος - υγρός καθαρισμός