Για καλύμματα σφουγγαρίσματος 30 εκατοστών με συνδετήρα με άγκιστρο και βρόχο: Χάρη στην περιστρεφόμενη κατά 360° άρθρωση, το πλαίσιο με άγκιστρο και βρόχο με σύστημα μπλοκ και κλιπ πανιού είναι ιδανικό για τον επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης κάθετων και οριζόντιων επιφανειών. Σε σύγκριση με τις εργασίες καθαρισμού με πανιά, ο συνδυασμός υποδοχής και καλύμματος σφουγγαρίσματος παρέχει σημαντικά μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής και, επομένως, σημαντικά αυξημένη παραγωγικότητα. Το πλαίσιο με άγκιστρο της Kärcher είναι συμβατό με όλες τις λαβές με διάμετρο οπής μεταξύ 18 mm και 23 mm.