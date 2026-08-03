Ιδανικό για την αποφυγή ανεπιθύμητου κλεισίματος των θυρών κατά τον καθαρισμό: Καθολικό στοπ πόρτας με προφίλ από ελαστικό και λαβή αλουμινίου με διάμετρο 23 mm. Το πατενταρισμένο σύστημα επιτρέπει τη φιλική προς την πλάτη, γρήγορη και απλή τοποθέτηση και αφαίρεση του στοπ πόρτας χωρίς σκύψιμο.