Στοπ πόρτας με λαβή
Στοπ πόρτας γενικής χρήσης με προφίλ από ελαστικό και λαβή με διάμετρο 23 mm. Πατενταρισμένο σύστημα για απλή, γρήγορη και εργονομική τοποθέτηση και αφαίρεση.
Ιδανικό για την αποφυγή ανεπιθύμητου κλεισίματος των θυρών κατά τον καθαρισμό: Καθολικό στοπ πόρτας με προφίλ από ελαστικό και λαβή αλουμινίου με διάμετρο 23 mm. Το πατενταρισμένο σύστημα επιτρέπει τη φιλική προς την πλάτη, γρήγορη και απλή τοποθέτηση και αφαίρεση του στοπ πόρτας χωρίς σκύψιμο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,2
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|80 x 160
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|80 x 160 x 900
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα