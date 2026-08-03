Καροτσάκι Hotel Premium I
Υψηλής ποιότητας Trolley Hotel Premium I για έξι έως οκτώ δωμάτια. Καροτσάκι ξενοδοχείου με πτυσσόμενη θήκη σακούλας απορριμμάτων 120 λίτρων και μεγάλους τροχούς 125 mm με προφυλακτήρες. Εύκολοι ελιγμοί ακόμα και όταν είναι βαριά φορτωμένο.
Σχεδιασμός πολύ υψηλής ποιότητας και αβίαστος ελιγμός στους πιο στενούς χώρους, ακόμη και με βαρύ φορτίο: Το Trolley Hotel Premium I εντυπωσιάζει με την καλύτερη εργονομία, υλικά που δεν σκουριάζουν, στιβαρό σχεδιασμό και μεγάλη διάρκεια ζωής. Ανθεκτικό στα χτυπήματα χάρη στους τέσσερις μεγάλους περιστρεφόμενους τροχούς 125 mm με προφυλακτήρες και πολύ καλά εξοπλισμένο - αυτό καθιστά το καροτσάκι ξενοδοχείου ιδανικό για τον καθαρισμό και τον εφοδιασμό έξι έως οκτώ δωματίων. Ωστόσο, ακόμη και ο καθαρισμός του ίδιου του καροτσιού είναι ιδιαίτερα εύκολος χάρη στις συνεχείς λείες επιφάνειες του καροτσιού. Επίσης, περιλαμβάνεται στάνταρ μια θήκη σακούλας απορριμάτων 120 λίτρων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καλύτερη εργονομίαΠολύ εύκολος χειρισμός και φιλική προς την πλάτη εργασία σε όρθια θέση. Βολική πρόσβαση στις σακούλες απορριμμάτων και τα σκεύη.
Υψηλής ποιότηταςΥλικά υψηλής ποιότητας, χωρίς σκουριά και πολύ στιβαρή, ανθεκτική στα χτυπήματα σχεδίαση.
Υγιεινός καθαρισμός καροτσιούΟι λείες επιφάνειες διευκολύνουν τον καθαρισμό του ίδιου του καροτσιού, όταν χρειάζεται.
Εύκολη ευελιξία
- Τέσσερις περιστρεφόμενοι τροχοί επιτρέπουν τον εύκολο ελιγμό σε περιορισμένους χώρους.
Πολύ καλά εξοπλισμένο
- Περιλαμβάνει μεγάλο δοχείο απορριμμάτων 120 λίτρων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED
|Χωρητικότητα διάθεσης απορριμμάτων (l)
|120
|Υλικό
|PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|27,4
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|30,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1130 x 640 x 1425
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|1130 x 640 x 1425