Σχεδιασμός πολύ υψηλής ποιότητας και αβίαστος ελιγμός στους πιο στενούς χώρους, ακόμη και με βαρύ φορτίο: Το Trolley Hotel Premium I εντυπωσιάζει με την καλύτερη εργονομία, υλικά που δεν σκουριάζουν, στιβαρό σχεδιασμό και μεγάλη διάρκεια ζωής. Ανθεκτικό στα χτυπήματα χάρη στους τέσσερις μεγάλους περιστρεφόμενους τροχούς 125 mm με προφυλακτήρες και πολύ καλά εξοπλισμένο - αυτό καθιστά το καροτσάκι ξενοδοχείου ιδανικό για τον καθαρισμό και τον εφοδιασμό έξι έως οκτώ δωματίων. Ωστόσο, ακόμη και ο καθαρισμός του ίδιου του καροτσιού είναι ιδιαίτερα εύκολος χάρη στις συνεχείς λείες επιφάνειες του καροτσιού. Επίσης, περιλαμβάνεται στάνταρ μια θήκη σακούλας απορριμάτων 120 λίτρων.