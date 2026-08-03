Καροτσάκι Hotel Premium II
Οι μεγάλοι τροχοί 125 mm με προφυλακτήρες επιτρέπουν την εύκολη εκτέλεση ελιγμών στο καροτσάκι Hotel Premium II με υποδοχή σακούλα απορριμάτων, ακόμη και με βαρύ φορτίο. Καροτσάκι ξενοδοχείου για 10 έως 12 δωμάτια.
Σχεδιασμένο για τον καθαρισμό και τον εφοδιασμό 10 έως 12 δωματίων, το καροτσάκι Hotel Premium II εντυπωσιάζει με εξαιρετικά υψηλή ποιότητα και λειτουργικότητα. Υλικά υψηλής ποιότητας, που δεν σκουριάζουν, με λείες επιφάνειες για εύκολο καθαρισμό του ίδιου του καροτσιού αποτελούν τη βάση αυτού του στιβαρού καροτσιού ξενοδοχείου. Η συνεκτική συνολική φιλοσοφία συμπληρώνεται από την καλύτερη εργονομία καθώς και από τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς που διευκολύνουν τους καθαριστές να ελιχθούν με το καροτσάκι στους πιο στενούς χώρους, ακόμη και με βαρύ φορτίο. Επιπλέον, οι τροχοί είναι εξοπλισμένοι με προφυλακτήρες, βοηθώντας το Hotel Premium II να επιβιώνει αλώβητο από χτυπήματα και προσκρούσεις.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καλύτερη εργονομίαΠολύ εύκολος χειρισμός και φιλική προς την πλάτη εργασία σε όρθια θέση. Βολική πρόσβαση στις σακούλες απορριμμάτων και τα σκεύη.
Υψηλής ποιότηταςΥλικά υψηλής ποιότητας, χωρίς σκουριά και πολύ στιβαρή, ανθεκτική στα χτυπήματα σχεδίαση.
Υγιεινός καθαρισμός καροτσιούΟι λείες επιφάνειες διευκολύνουν τον καθαρισμό του ίδιου του καροτσιού, όταν χρειάζεται.
Εύκολη ευελιξία
- Τέσσερις περιστρεφόμενοι τροχοί επιτρέπουν τον εύκολο ελιγμό σε περιορισμένους χώρους.
Πολύ καλά εξοπλισμένο
- Περιλαμβάνει μεγάλο δοχείο απορριμμάτων 120 λίτρων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|PREMIUM
|Χωρητικότητα διάθεσης απορριμμάτων (l)
|120
|Υλικό
|PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|46,8
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|51,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1540 x 640 x 1425
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|930 x 540 x 291