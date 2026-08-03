Σχεδιασμένο για τον καθαρισμό και τον εφοδιασμό 10 έως 12 δωματίων, το καροτσάκι Hotel Premium II εντυπωσιάζει με εξαιρετικά υψηλή ποιότητα και λειτουργικότητα. Υλικά υψηλής ποιότητας, που δεν σκουριάζουν, με λείες επιφάνειες για εύκολο καθαρισμό του ίδιου του καροτσιού αποτελούν τη βάση αυτού του στιβαρού καροτσιού ξενοδοχείου. Η συνεκτική συνολική φιλοσοφία συμπληρώνεται από την καλύτερη εργονομία καθώς και από τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς που διευκολύνουν τους καθαριστές να ελιχθούν με το καροτσάκι στους πιο στενούς χώρους, ακόμη και με βαρύ φορτίο. Επιπλέον, οι τροχοί είναι εξοπλισμένοι με προφυλακτήρες, βοηθώντας το Hotel Premium II να επιβιώνει αλώβητο από χτυπήματα και προσκρούσεις.