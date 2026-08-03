Μάκτρο νερού για χώρους υγιεινής, 55 cm
Μάκτρο λευκό από πλαστικό και αφρώδες ελαστικό, ειδικά σχεδιασμένο για χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή. Πλάτος 55 cm.
Μάκτρο Kärcher για στέγνωμα δαπέδων χωρίς ραβδώσεις και καθαρισμό ρωγμών σε χώρους υγιεινής. Το πλατύ μάκτρο 55 cm σε λευκό χρώμα είναι κατασκευασμένο από πλαστικό και αφρώδες ελαστικό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED / STANDARD
|Πλάτος εργασίας (cm)
|55
|Υλικό
|Αλουμίνιο / EVAC
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|550 x 50 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός