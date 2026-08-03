Μάκτρο Kärcher για στέγνωμα δαπέδων χωρίς ραβδώσεις και καθαρισμό ρωγμών σε χώρους υγιεινής. Το πλατύ μάκτρο 55 cm σε λευκό χρώμα είναι κατασκευασμένο από πλαστικό και αφρώδες ελαστικό.