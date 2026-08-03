Frame with lock Velook Lampo D23mm
Πλαίσιο Lampo με σύστημα ταινίας και κλιπς γενικής χρήσης, με Jack Lampo για λαβές ø 23 mm.
Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με πλαίσιο με σύστημα ταινιών, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, εμποτισμένο κατά ζήτηση με σταθμό εμποτισμού είτε με λαβές με δεξαμενή. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED
|Υλικό
|PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,3
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|224 x 80
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|224 x 80 x 230
Εξοπλισμός
- Σύνδεση MultiLink
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός
- Καθαρισμός επιφάνειας - γυαλιού
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός