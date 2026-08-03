Frame with lock Velook Lampo D23mm

Πλαίσιο Lampo με σύστημα ταινίας και κλιπς γενικής χρήσης, με Jack Lampo για λαβές ø 23 mm.

Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με πλαίσιο με σύστημα ταινιών, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, εμποτισμένο κατά ζήτηση με σταθμό εμποτισμού είτε με λαβές με δεξαμενή. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα ADVANCED
Υλικό PP
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,3
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W) (mm) 224 x 80
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 224 x 80 x 230

Εξοπλισμός

  • Σύνδεση MultiLink
Πεδία εφαρμογής
  • Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός
  • Καθαρισμός επιφάνειας - γυαλιού
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα