Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με πλαίσιο με σύστημα ταινιών, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, εμποτισμένο κατά ζήτηση με σταθμό εμποτισμού είτε με λαβές με δεξαμενή. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης.