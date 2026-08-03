Υποδοχή σφουγγαρίστρας τύπου Kentucky

Υποδοχή σφουγγαρίστρας τύπου Kentucky από ανθεκτικό και ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο για χρήση με τη σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky της Kärcher.

Συμβατό με όλες τις λαβές με διάμετρο οπών μεταξύ 18 mm και 23 mm: η βάση για τη σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky της Kärcher. Η βάση είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, ανακυκλώσιμο και, φυσικά, δεν σκουριάζει.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα CLASSIC
Εξάρτημα υφάσματος Σφιγκτήρας σφουγγαρίστρας
Υλικό PP
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,1
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W) (mm) 175 x 140
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 175 x 140 x 30
Υποδοχή σφουγγαρίστρας τύπου Kentucky
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα