Συμβατό με όλες τις λαβές με διάμετρο οπών μεταξύ 18 mm και 23 mm: η βάση για τη σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky της Kärcher. Η βάση είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, ανακυκλώσιμο και, φυσικά, δεν σκουριάζει.