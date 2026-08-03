Υποδοχή σφουγγαρίστρας τύπου Kentucky
Υποδοχή σφουγγαρίστρας τύπου Kentucky από ανθεκτικό και ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο για χρήση με τη σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky της Kärcher.
Συμβατό με όλες τις λαβές με διάμετρο οπών μεταξύ 18 mm και 23 mm: η βάση για τη σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky της Kärcher. Η βάση είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, ανακυκλώσιμο και, φυσικά, δεν σκουριάζει.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Εξάρτημα υφάσματος
|Σφιγκτήρας σφουγγαρίστρας
|Υλικό
|PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|175 x 140
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|175 x 140 x 30
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός