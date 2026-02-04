Εξαιρετικά ελαφριά, ισχυρή και με μπαταρία: Είναι η πρώτη σκούπα στο είδος της που διαθέτει βάρος μεταφοράς στην πλάτη μόλις 4,5 κιλών. Αυτό οφείλεται στο καινοτόμο υλικό EPP, το οποίο επίσης κάνει τη σκούπα πλάτης BVL 3/1 Bp ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτική παρά το χαμηλό της βάρος. Είτε πρόκειται για φροντιστές σχολείου, για εμπόρους είτε για χρήση σε ιδιωτικά νοικοκυριά – η σκληρή δουλειά είναι πλέον παρελθόν για τον σημειακό καθαρισμό και τον καθαρισμό των σκαλοπατιών: Η ισχυρή σκούπα πλάτης με όγκο δοχείου 3 λίτρων είναι η τέλεια λύση για καθαρισμό σε στενούς χώρους. Ενώ η ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power εξασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας, το εργονομικό πλαίσιο μεταφοράς εξαφανίζει την καταπόνηση. Με τον πρακτικό πίνακα ελέγχου στον ιμάντα μέσης για τον έλεγχο όλων των σημαντικών λειτουργιών και πρόσθετων λειτουργιών, η BVL 3/1 Bp είναι εξαιρετικά φιλική προς το χρήστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κόπο. Ο κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες είναι επίσης εξαιρετικά ανθεκτικός στη φθορά. Εκτός από τα συνηθισμένα εξαρτήματα, επιπλέον δυνατότητες όπως το φίλτρο HEPA-14 διατίθενται επίσης ως προαιρετικό πρόσθετο. Κατά την παραγγελία αυτής της έκδοσης, λάβε υπόψη ότι η μπαταρία Kärcher Battery Power και ο συμβατός φορτιστής μπαταρίας πρέπει να παραγγελθούν χωριστά.