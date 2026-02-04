BVL 3/1 Bp
Καθαρισμός σε στενούς χώρους: Η εξαιρετικά ελαφριά, ισχυρή και τροφοδοτούμενη με μπαταρία σκούπα μπαταρίας BVL 3/1 Bp ξεχωρίζει από το πλήθος για το στιβαρό υλικό EPP και την εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής.
Εξαιρετικά ελαφριά, ισχυρή και με μπαταρία: Είναι η πρώτη σκούπα στο είδος της που διαθέτει βάρος μεταφοράς στην πλάτη μόλις 4,5 κιλών. Αυτό οφείλεται στο καινοτόμο υλικό EPP, το οποίο επίσης κάνει τη σκούπα πλάτης BVL 3/1 Bp ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτική παρά το χαμηλό της βάρος. Είτε πρόκειται για φροντιστές σχολείου, για εμπόρους είτε για χρήση σε ιδιωτικά νοικοκυριά – η σκληρή δουλειά είναι πλέον παρελθόν για τον σημειακό καθαρισμό και τον καθαρισμό των σκαλοπατιών: Η ισχυρή σκούπα πλάτης με όγκο δοχείου 3 λίτρων είναι η τέλεια λύση για καθαρισμό σε στενούς χώρους. Ενώ η ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power εξασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας, το εργονομικό πλαίσιο μεταφοράς εξαφανίζει την καταπόνηση. Με τον πρακτικό πίνακα ελέγχου στον ιμάντα μέσης για τον έλεγχο όλων των σημαντικών λειτουργιών και πρόσθετων λειτουργιών, η BVL 3/1 Bp είναι εξαιρετικά φιλική προς το χρήστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κόπο. Ο κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες είναι επίσης εξαιρετικά ανθεκτικός στη φθορά. Εκτός από τα συνηθισμένα εξαρτήματα, επιπλέον δυνατότητες όπως το φίλτρο HEPA-14 διατίθενται επίσης ως προαιρετικό πρόσθετο. Κατά την παραγγελία αυτής της έκδοσης, λάβε υπόψη ότι η μπαταρία Kärcher Battery Power και ο συμβατός φορτιστής μπαταρίας πρέπει να παραγγελθούν χωριστά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά ελαφριά σκούπα πλάτης μπαταρίαςΚατασκευασμένη από ιδιαίτερα ελαφρύ, καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο) Επιτρέπει την εργονομική εργασία. Επιτρέπει την χωρίς κόπο μεταφορά
Ιδιαίτερα καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο)Ιδιαίτερα στιβαρό και μεγάλης διάρκειας ζωής Εξαιρετικά ελαφριά Ιδιαίτερα φιλική στο περιβάλλον, αφού είναι 100% ανακυκλώσιμη
Υψηλή ΕργονομίαΠλαίσιο μεταφοράς deuter® εξαιρετικά άνετο ακόμα και όταν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερες περιόδους εργασίας. Ο πίνακας ελέγχου στον ιμάντα μέσης επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό όλων των λειτουργιών. Ο σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να συνδεθεί διαφορετικά για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χειριστές.
Μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες
- Υψηλή ανθεκτικότητα στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Δυνατότητα για μεγάλες περιόδους λειτουργίας και αύξησης της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας.
eco!efficiency
- Η λειτουργία eco!efficiency μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τον όγκο της μηχανής και αυξάνει τον χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.
Πλήρης ευελιξία στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher
- Η μπαταρία μπορεί γρήγορα να τοποθετηθεί και σε άλλα μηχανήματα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Αύξηση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας κατά την εργασία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|3
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|65
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|35,4
|Ονομαστική απόδοση (W)
|350
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 120 (5,0 Ah) / περίπου 130 (6,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 41 (7,5 Ah)
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2,5
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|220 x 317 x 450
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Με μπορντούρα
- Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης: 615 mm, 1007 mm
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Αλουμίνιο
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
Εξοπλισμός
- eco!efficiency
- Πλαίσιο μεταφοράς
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο για χρήση από φροντιστές στο σχολείο
- Ιδανικό και για εμπόρους και γυναίκες
- Ιδανικό για ιδιωτικά νοικοκυριά
- Ο καθαρισμός σκάλας έγινε εύκολος
- Καθαρισμός σημείου