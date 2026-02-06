BVL 3/1 Bp Anniverary Edition

Η εξαιρετικά ελαφριά και ισχυρή BVL 3/1 Bp Anniversary Edition σε μαύρο χρώμα, μια σκούπα πλάτης με μπαταρία, ξεχωρίζει από τις άλλες χάρη στο ανθεκτικό υλικό EPP από το οποίο είναι κατασκευασμένη και την εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής που προσφέρει.

90ή επέτειος της Kärcher: εξαιρετικά ελαφριά και ισχυρή – η BVL 3/1 Bp Anniversary Edition σε μαύρο χρώμα, σκούπα πλάτης μπαταρίας, είναι η πρώτη ηλεκτρική σκούπα με βάρος μόλις 4,5 κιλά χάρη στο καινοτόμο υλικό EPP, ενώ διαθέτει επίσης ιδιαίτερα ανθεκτική και ανθεκτική κατασκευή. Ιδανική για φροντιστές, τεχνίτες και ιδιωτική χρήση: με χωρητικότητα 3 λίτρων, αυτή η ισχυρή μπαταρία τροφοδοσίας με σακίδιο στην πλάτη προσφέρει εντυπωσιακή απόδοση για εργασίες καθαρισμού σε περιορισμένους χώρους και διευκολύνει τον καθαρισμό σημείων και σκαλοπατιών. Η ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, ενώ το εργονομικό πλαίσιο μεταφοράς ανακουφίζει από την καταπόνηση των εργασιών καθαρισμού. Ο πρακτικός πίνακας ελέγχου στη ζώνη ισχίου εξασφαλίζει ότι η λειτουργία του BVL 3/1 Bp Anniversary Edition είναι εύκολη και εξαιρετικά φιλική προς τον χρήστη. Ο κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες είναι επίσης πολύ ανθεκτικός στη φθορά. Εκτός από τα συνήθη εξαρτήματα, διατίθενται επίσης επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως το φίλτρο HEPA-14, ως προαιρετικά εξαρτήματα. Σημείωση: για αυτήν την έκδοση, η μπαταρία Kärcher Battery Power και ο συμβατός φορτιστής μπαταρίας πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά. Περιλαμβάνεται αποκλειστικά στο περιεχόμενο της Anniversary Edition: 10 ανθεκτικές στη φθορά σακούλες φίλτρου από φλις.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
BVL 3/1 Bp Anniverary Edition: Εξαιρετικά ελαφριά σκούπα πλάτης μπαταρίας
Εξαιρετικά ελαφριά σκούπα πλάτης μπαταρίας
Κατασκευασμένη από ιδιαίτερα ελαφρύ, καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο) Επιτρέπει την εργονομική εργασία. Επιτρέπει την χωρίς κόπο μεταφορά
BVL 3/1 Bp Anniverary Edition: Ιδιαίτερα καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο)
Ιδιαίτερα καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο)
Ιδιαίτερα στιβαρό και μεγάλης διάρκειας ζωής Εξαιρετικά ελαφριά Ιδιαίτερα φιλική στο περιβάλλον, αφού είναι 100% ανακυκλώσιμη
BVL 3/1 Bp Anniverary Edition: Υψηλή Εργονομία
Υψηλή Εργονομία
Πλαίσιο μεταφοράς deuter® εξαιρετικά άνετο ακόμα και όταν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερες περιόδους εργασίας. Ο πίνακας ελέγχου στον ιμάντα μέσης επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό όλων των λειτουργιών. Ο σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να συνδεθεί διαφορετικά για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χειριστές.
Μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες
  • Υψηλή ανθεκτικότητα στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Δυνατότητα για μεγάλες περιόδους λειτουργίας και αύξησης της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας.
eco!efficiency
  • Βιώσιμο χάρη στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
  • Μειώνει τον όγκο και την ηχορύπανση.
  • Επεκτείνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.
Πλήρης ευελιξία στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher
  • Συμβατό: όλες οι μπαταρίες Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
  • Πρακτική ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας στην ίδια τη μπαταρία.
  • Η ισχυρή μπαταρία αντικαθίσταται γρήγορα και εύκολα.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Χωρητικότητα κάδου (l) 3
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 65
Ποσότητα αέρα (l/s) 35,4
Ονομαστική απόδοση (W) 350
Αναρρόφηση (mbar/kPa) 189 / 18,9
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( ) ID 35
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α)) 1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²) περίπου 120 (5,0 Ah) / περίπου 130 (6,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min) eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 41 (7,5 Ah)
Ρεύμα φόρτισης (A) 2,5
Χρώμα μαύρο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 4,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 6,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 220 x 317 x 450

Πεδίο προμήθειας

  • Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
  • Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1 m
  • Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Με μπορντούρα
  • Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
  • Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης: 615 mm, 1007 mm
  • Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Αλουμίνιο
  • Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
  • Ακροφύσιο σχισμών
  • Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 10 Τεμάχιο(α)
  • Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
  • Φίλτρο προστασίας κινητήρα

Εξοπλισμός

  • eco!efficiency
  • Πλαίσιο μεταφοράς
BVL 3/1 Bp Anniverary Edition
BVL 3/1 Bp Anniverary Edition
BVL 3/1 Bp Anniverary Edition
Πεδία εφαρμογής
  • Κατάλληλο για χρήση από φροντιστές στο σχολείο
  • Ιδανικό και για εμπόρους και γυναίκες
  • Ιδανικό για ιδιωτικά νοικοκυριά
  • Ο καθαρισμός σκάλας έγινε εύκολος
  • Καθαρισμός σημείου
Εξαρτήματα
Όλα τα προϊόντα μπαταρίας που είναι συμβατά με αυτό τον τύπο μπαταρίας