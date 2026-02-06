90ή επέτειος της Kärcher: εξαιρετικά ελαφριά και ισχυρή – η BVL 3/1 Bp Anniversary Edition σε μαύρο χρώμα, σκούπα πλάτης μπαταρίας, είναι η πρώτη ηλεκτρική σκούπα με βάρος μόλις 4,5 κιλά χάρη στο καινοτόμο υλικό EPP, ενώ διαθέτει επίσης ιδιαίτερα ανθεκτική και ανθεκτική κατασκευή. Ιδανική για φροντιστές, τεχνίτες και ιδιωτική χρήση: με χωρητικότητα 3 λίτρων, αυτή η ισχυρή μπαταρία τροφοδοσίας με σακίδιο στην πλάτη προσφέρει εντυπωσιακή απόδοση για εργασίες καθαρισμού σε περιορισμένους χώρους και διευκολύνει τον καθαρισμό σημείων και σκαλοπατιών. Η ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, ενώ το εργονομικό πλαίσιο μεταφοράς ανακουφίζει από την καταπόνηση των εργασιών καθαρισμού. Ο πρακτικός πίνακας ελέγχου στη ζώνη ισχίου εξασφαλίζει ότι η λειτουργία του BVL 3/1 Bp Anniversary Edition είναι εύκολη και εξαιρετικά φιλική προς τον χρήστη. Ο κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες είναι επίσης πολύ ανθεκτικός στη φθορά. Εκτός από τα συνήθη εξαρτήματα, διατίθενται επίσης επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως το φίλτρο HEPA-14, ως προαιρετικά εξαρτήματα. Σημείωση: για αυτήν την έκδοση, η μπαταρία Kärcher Battery Power και ο συμβατός φορτιστής μπαταρίας πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά. Περιλαμβάνεται αποκλειστικά στο περιεχόμενο της Anniversary Edition: 10 ανθεκτικές στη φθορά σακούλες φίλτρου από φλις.