BVL 3/1 Bp Anniverary Edition
Η εξαιρετικά ελαφριά και ισχυρή BVL 3/1 Bp Anniversary Edition σε μαύρο χρώμα, μια σκούπα πλάτης με μπαταρία, ξεχωρίζει από τις άλλες χάρη στο ανθεκτικό υλικό EPP από το οποίο είναι κατασκευασμένη και την εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής που προσφέρει.
90ή επέτειος της Kärcher: εξαιρετικά ελαφριά και ισχυρή – η BVL 3/1 Bp Anniversary Edition σε μαύρο χρώμα, σκούπα πλάτης μπαταρίας, είναι η πρώτη ηλεκτρική σκούπα με βάρος μόλις 4,5 κιλά χάρη στο καινοτόμο υλικό EPP, ενώ διαθέτει επίσης ιδιαίτερα ανθεκτική και ανθεκτική κατασκευή. Ιδανική για φροντιστές, τεχνίτες και ιδιωτική χρήση: με χωρητικότητα 3 λίτρων, αυτή η ισχυρή μπαταρία τροφοδοσίας με σακίδιο στην πλάτη προσφέρει εντυπωσιακή απόδοση για εργασίες καθαρισμού σε περιορισμένους χώρους και διευκολύνει τον καθαρισμό σημείων και σκαλοπατιών. Η ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, ενώ το εργονομικό πλαίσιο μεταφοράς ανακουφίζει από την καταπόνηση των εργασιών καθαρισμού. Ο πρακτικός πίνακας ελέγχου στη ζώνη ισχίου εξασφαλίζει ότι η λειτουργία του BVL 3/1 Bp Anniversary Edition είναι εύκολη και εξαιρετικά φιλική προς τον χρήστη. Ο κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες είναι επίσης πολύ ανθεκτικός στη φθορά. Εκτός από τα συνήθη εξαρτήματα, διατίθενται επίσης επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως το φίλτρο HEPA-14, ως προαιρετικά εξαρτήματα. Σημείωση: για αυτήν την έκδοση, η μπαταρία Kärcher Battery Power και ο συμβατός φορτιστής μπαταρίας πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά. Περιλαμβάνεται αποκλειστικά στο περιεχόμενο της Anniversary Edition: 10 ανθεκτικές στη φθορά σακούλες φίλτρου από φλις.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά ελαφριά σκούπα πλάτης μπαταρίαςΚατασκευασμένη από ιδιαίτερα ελαφρύ, καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο) Επιτρέπει την εργονομική εργασία. Επιτρέπει την χωρίς κόπο μεταφορά
Ιδιαίτερα καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο)Ιδιαίτερα στιβαρό και μεγάλης διάρκειας ζωής Εξαιρετικά ελαφριά Ιδιαίτερα φιλική στο περιβάλλον, αφού είναι 100% ανακυκλώσιμη
Υψηλή ΕργονομίαΠλαίσιο μεταφοράς deuter® εξαιρετικά άνετο ακόμα και όταν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερες περιόδους εργασίας. Ο πίνακας ελέγχου στον ιμάντα μέσης επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό όλων των λειτουργιών. Ο σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να συνδεθεί διαφορετικά για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χειριστές.
Μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες
- Υψηλή ανθεκτικότητα στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Δυνατότητα για μεγάλες περιόδους λειτουργίας και αύξησης της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας.
eco!efficiency
- Βιώσιμο χάρη στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
- Μειώνει τον όγκο και την ηχορύπανση.
- Επεκτείνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.
Πλήρης ευελιξία στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher
- Συμβατό: όλες οι μπαταρίες Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Πρακτική ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας στην ίδια τη μπαταρία.
- Η ισχυρή μπαταρία αντικαθίσταται γρήγορα και εύκολα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|3
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|65
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|35,4
|Ονομαστική απόδοση (W)
|350
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 120 (5,0 Ah) / περίπου 130 (6,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 41 (7,5 Ah)
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2,5
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|220 x 317 x 450
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Με μπορντούρα
- Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης: 615 mm, 1007 mm
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Αλουμίνιο
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 10 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
Εξοπλισμός
- eco!efficiency
- Πλαίσιο μεταφοράς
Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο για χρήση από φροντιστές στο σχολείο
- Ιδανικό και για εμπόρους και γυναίκες
- Ιδανικό για ιδιωτικά νοικοκυριά
- Ο καθαρισμός σκάλας έγινε εύκολος
- Καθαρισμός σημείου