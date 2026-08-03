BVL 3/1 Bp Go!Further
Η BVL 3/1 Bp Go!Further είναι μια περιορισμένη έκδοση σκούπας πλάτης, σε μαύρο χρώμα, που λειτουργεί με μπαταρία, κατασκευασμένη από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και συνοδεύεται από αποκλειστικά αξεσουάρ: 10 σακούλες φίλτρου από φλις.
Η περιορισμένη έκδοση της BVL 3/1 Bp Go!Further, κατασκευασμένη από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾, διαθέτει αποκλειστικά εξαρτήματα και 10 σακούλες φίλτρου από φλις. Χάρη στο καινοτόμο υλικό EPP, αυτή η εξαιρετικά ελαφριά και ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με μπαταρία ζυγίζει μόλις 4,5 κιλά, αλλά είναι ιδιαίτερα ανθεκτική. Ιδανική για καθαριστές, τεχνίτες και ιδιωτική χρήση: με χωρητικότητα κάδου 3 λίτρων, αυτή η σκούπα είναι ιδανική για τον καθαρισμό σε περιορισμένους χώρους και διευκολύνει τον καθαρισμό σημείων και σκαλών. Η ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, ενώ ο εργονομικός σκελετός μεταφοράς επιτρέπει την εργασία χωρίς κόπωση. Η BVL 3/1 Bp Go!Further είναι φιλική προς τον χρήστη και εύκολη στον έλεγχο μέσω του πρακτικού πίνακα ελέγχου στη ζώνη ισχίου. Ο κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες είναι επίσης πολύ ανθεκτικός στη φθορά. Εκτός από τα συνήθη εξαρτήματα, διατίθενται επίσης επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως το φίλτρο HEPA 14, ως προαιρετικά εξαρτήματα. Σημείωση: για αυτήν την έκδοση, η μπαταρία Kärcher Battery Power και ο συμβατός φορτιστής μπαταρίας πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά ελαφριά σκούπα πλάτης μπαταρίαςΚατασκευασμένη από ιδιαίτερα ελαφρύ, καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο) Επιτρέπει την εργονομική εργασία. Επιτρέπει την χωρίς κόπο μεταφορά
Ιδιαίτερα καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο)Ιδιαίτερα στιβαρό και μεγάλης διάρκειας ζωής Εξαιρετικά ελαφριά Ιδιαίτερα φιλική στο περιβάλλον, αφού είναι 100% ανακυκλώσιμη
Χαρακτηριστικά βιωσιμότηταςΣχεδιασμός με 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾. Εξαιρετικά ελαφρύ και εργονομικό: το καινοτόμο υλικό EPP καθιστά τη μηχανή μας εξαιρετικά ελαφριά και άνετη. Λιγότερες πρώτες ύλες – χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση! Η λειτουργία Eco!Mode μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 42% σε σύγκριση με την υψηλότερη ρύθμιση (τυπική λειτουργία).
Υψηλή Εργονομία
- Πλαίσιο μεταφοράς deuter® εξαιρετικά άνετο ακόμα και όταν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερες περιόδους εργασίας.
- Ο πίνακας ελέγχου στον ιμάντα μέσης επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό όλων των λειτουργιών.
- Ο σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να συνδεθεί διαφορετικά για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χειριστές.
Κινητήρας EC χωρις ψήκτρες
- Υψηλή ανθεκτικότητα στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Δυνατότητα για μεγάλες περιόδους λειτουργίας και αύξησης της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας.
Λειτουργία Eco!
- Μειωμένες ενεργειακές απαιτήσεις
- Μειώνει τον όγκο και την ηχορύπανση.
- Επεκτείνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.
Πλήρης ευελιξία στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher
- Συμβατό: όλες οι μπαταρίες Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Πρακτική ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας στην ίδια τη μπαταρία.
- Η ισχυρή μπαταρία αντικαθίσταται γρήγορα και εύκολα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|3
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|65
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|35,4
|Ονομαστική απόδοση (W)
|350
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 120 (5,0 Ah) / περίπου 130 (6,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 41 (7,5 Ah)
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2,5
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|220 x 317 x 450
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Με μπορντούρα
- Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης: 615 mm, 1007 mm
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Αλουμίνιο
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 10 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
Εξοπλισμός
- eco!efficiency
- Πλαίσιο μεταφοράς
Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο για χρήση από φροντιστές στο σχολείο
- Ιδανικό και για εμπόρους και γυναίκες
- Ιδανικό για ιδιωτικά νοικοκυριά
- Ο καθαρισμός σκάλας έγινε εύκολος
- Καθαρισμός σημείου