BVL 3/1 Bp Go!Further

Η BVL 3/1 Bp Go!Further είναι μια περιορισμένη έκδοση σκούπας πλάτης, σε μαύρο χρώμα, που λειτουργεί με μπαταρία, κατασκευασμένη από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και συνοδεύεται από αποκλειστικά αξεσουάρ: 10 σακούλες φίλτρου από φλις.

Η περιορισμένη έκδοση της BVL 3/1 Bp Go!Further, κατασκευασμένη από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾, διαθέτει αποκλειστικά εξαρτήματα και 10 σακούλες φίλτρου από φλις. Χάρη στο καινοτόμο υλικό EPP, αυτή η εξαιρετικά ελαφριά και ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με μπαταρία ζυγίζει μόλις 4,5 κιλά, αλλά είναι ιδιαίτερα ανθεκτική. Ιδανική για καθαριστές, τεχνίτες και ιδιωτική χρήση: με χωρητικότητα κάδου 3 λίτρων, αυτή η σκούπα είναι ιδανική για τον καθαρισμό σε περιορισμένους χώρους και διευκολύνει τον καθαρισμό σημείων και σκαλών. Η ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, ενώ ο εργονομικός σκελετός μεταφοράς επιτρέπει την εργασία χωρίς κόπωση. Η BVL 3/1 Bp Go!Further είναι φιλική προς τον χρήστη και εύκολη στον έλεγχο μέσω του πρακτικού πίνακα ελέγχου στη ζώνη ισχίου. Ο κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες είναι επίσης πολύ ανθεκτικός στη φθορά. Εκτός από τα συνήθη εξαρτήματα, διατίθενται επίσης επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως το φίλτρο HEPA 14, ως προαιρετικά εξαρτήματα. Σημείωση: για αυτήν την έκδοση, η μπαταρία Kärcher Battery Power και ο συμβατός φορτιστής μπαταρίας πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
BVL 3/1 Bp Go!Further: Εξαιρετικά ελαφριά σκούπα πλάτης μπαταρίας
Εξαιρετικά ελαφριά σκούπα πλάτης μπαταρίας
Κατασκευασμένη από ιδιαίτερα ελαφρύ, καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο) Επιτρέπει την εργονομική εργασία. Επιτρέπει την χωρίς κόπο μεταφορά
BVL 3/1 Bp Go!Further: Ιδιαίτερα καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο)
Ιδιαίτερα καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο)
Ιδιαίτερα στιβαρό και μεγάλης διάρκειας ζωής Εξαιρετικά ελαφριά Ιδιαίτερα φιλική στο περιβάλλον, αφού είναι 100% ανακυκλώσιμη
BVL 3/1 Bp Go!Further: Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
Σχεδιασμός με 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾. Εξαιρετικά ελαφρύ και εργονομικό: το καινοτόμο υλικό EPP καθιστά τη μηχανή μας εξαιρετικά ελαφριά και άνετη. Λιγότερες πρώτες ύλες – χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση! Η λειτουργία Eco!Mode μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 42% σε σύγκριση με την υψηλότερη ρύθμιση (τυπική λειτουργία).
Υψηλή Εργονομία
  • Πλαίσιο μεταφοράς deuter® εξαιρετικά άνετο ακόμα και όταν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερες περιόδους εργασίας.
  • Ο πίνακας ελέγχου στον ιμάντα μέσης επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό όλων των λειτουργιών.
  • Ο σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να συνδεθεί διαφορετικά για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χειριστές.
Κινητήρας EC χωρις ψήκτρες
  • Υψηλή ανθεκτικότητα στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Δυνατότητα για μεγάλες περιόδους λειτουργίας και αύξησης της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας.
Λειτουργία Eco!
  • Μειωμένες ενεργειακές απαιτήσεις
  • Μειώνει τον όγκο και την ηχορύπανση.
  • Επεκτείνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.
Πλήρης ευελιξία στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher
  • Συμβατό: όλες οι μπαταρίες Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
  • Πρακτική ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας στην ίδια τη μπαταρία.
  • Η ισχυρή μπαταρία αντικαθίσταται γρήγορα και εύκολα.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Χωρητικότητα κάδου (l) 3
Υλικό κάδου Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 65
Ποσότητα αέρα (l/s) 35,4
Ονομαστική απόδοση (W) 350
Αναρρόφηση (mbar/kPa) 189 / 18,9
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( ) ID 35
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α)) 1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²) περίπου 120 (5,0 Ah) / περίπου 130 (6,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min) eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 41 (7,5 Ah)
Ρεύμα φόρτισης (A) 2,5
Χρώμα μαύρο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 4,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 220 x 317 x 450

Πεδίο προμήθειας

  • Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
  • Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1 m
  • Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Με μπορντούρα
  • Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
  • Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης: 615 mm, 1007 mm
  • Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Αλουμίνιο
  • Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
  • Ακροφύσιο σχισμών
  • Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 10 Τεμάχιο(α)
  • Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
  • Φίλτρο προστασίας κινητήρα

Εξοπλισμός

  • eco!efficiency
  • Πλαίσιο μεταφοράς
BVL 3/1 Bp Go!Further
BVL 3/1 Bp Go!Further
BVL 3/1 Bp Go!Further
Πεδία εφαρμογής
  • Κατάλληλο για χρήση από φροντιστές στο σχολείο
  • Ιδανικό και για εμπόρους και γυναίκες
  • Ιδανικό για ιδιωτικά νοικοκυριά
  • Ο καθαρισμός σκάλας έγινε εύκολος
  • Καθαρισμός σημείου
Εξαρτήματα
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