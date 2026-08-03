Η περιορισμένη έκδοση της BVL 3/1 Bp Go!Further, κατασκευασμένη από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾, διαθέτει αποκλειστικά εξαρτήματα και 10 σακούλες φίλτρου από φλις. Χάρη στο καινοτόμο υλικό EPP, αυτή η εξαιρετικά ελαφριά και ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με μπαταρία ζυγίζει μόλις 4,5 κιλά, αλλά είναι ιδιαίτερα ανθεκτική. Ιδανική για καθαριστές, τεχνίτες και ιδιωτική χρήση: με χωρητικότητα κάδου 3 λίτρων, αυτή η σκούπα είναι ιδανική για τον καθαρισμό σε περιορισμένους χώρους και διευκολύνει τον καθαρισμό σημείων και σκαλών. Η ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, ενώ ο εργονομικός σκελετός μεταφοράς επιτρέπει την εργασία χωρίς κόπωση. Η BVL 3/1 Bp Go!Further είναι φιλική προς τον χρήστη και εύκολη στον έλεγχο μέσω του πρακτικού πίνακα ελέγχου στη ζώνη ισχίου. Ο κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες είναι επίσης πολύ ανθεκτικός στη φθορά. Εκτός από τα συνήθη εξαρτήματα, διατίθενται επίσης επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως το φίλτρο HEPA 14, ως προαιρετικά εξαρτήματα. Σημείωση: για αυτήν την έκδοση, η μπαταρία Kärcher Battery Power και ο συμβατός φορτιστής μπαταρίας πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.