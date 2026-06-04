Εξαιρετικά ελαφριά, ισχυρή και με μπαταρία: Είναι η πρώτη σκούπα στο είδος της που διαθέτει βάρος μεταφοράς στην πλάτη μόλις 4,5 κιλών. Αυτό οφείλεται στο καινοτόμο υλικό EPP, το οποίο επίσης κάνει τη σκούπα πλάτης BVL 3/1 Bp Pack ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτική παρά το χαμηλό της βάρος. Είτε πρόκειται για φροντιστές σχολείου, για εμπόρους είτε για χρήση σε ιδιωτικά νοικοκυριά – η σκληρή δουλειά είναι πλέον παρελθόν για τον σημειακό καθαρισμό και τον καθαρισμό των σκαλοπατιών: Η ισχυρή ηλεκτρική σκούπα πλάτης με όγκο δοχείου 3 λίτρων είναι η τέλεια λύση για καθαρισμό σε στενούς χώρους. Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στην ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power που παρέχει μεγάλους χρόνους λειτουργίας. Το εργονομικό πλαίσιο μεταφοράς της απομακρύνει την καταπόνηση. Χάρη στον πρακτικό πίνακα ελέγχου στον ιμάντα μέσης για τον έλεγχο όλων των σημαντικών λειτουργιών και πρόσθετων λειτουργιών, η BVL 3/1 Bp Pack είναι εξαιρετικά φιλική προς το χρήστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κόπο. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται διάφορα εξαρτήματα – η ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power, ο συμβατός γρήγορος φορτιστής και μια ανθεκτική στο σκίσιμο σακούλα φίλτρου fleece. Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-14 είναι επίσης διαθέσιμο ως προαιρετικό πρόσθετο.