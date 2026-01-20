Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι EB 30/1
Αθόρυβο, σχολαστικό και εφοδιασμένο με μπαταρία ιόντων λιθίου και γρήγορο φορτιστή – το μπαταριοκίνητο σκουπάκι EB 30/1 προσφέρει εντυπωσιακή ταχύτητα και άνεση κατά τον καθαρισμό σε σκληρά και με μοκέτα δάπεδα.
Διαθέτοντας διακόπτη on/off που λειτουργεί με το πόδι για μεγαλύτερη ευκολία, το ασύρματο ηλεκτρικό σκουπάκι EB 30/1 της Kärcher αφαιρεί τη χαλαρή βρωμιά σε απόσταση μόλις 2 χιλιοστών από τις άκρες. Χάρη στην ρυθμιζόμενη καθ' ύψος τηλεσκοπική λαβή, το ύψος της ηλεκτρικής σκούπας μπορεί να ρυθμιστεί στο ύψος του κάθε χρήστη για τέλεια εργονομία. Επιπλέον, μπορεί να γλιστρήσει αβίαστα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και μπορεί εύκολα να κλειδωθεί σε όρθια θέση κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων στην εργασία. Επιπλέον, η επίπεδη κατασκευή του (μόλις 9 cm) εξαλείφει την ταλαιπωρία του καθαρισμού κάτω από τα καλοριφέρ και τα έπιπλα. Η ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου προσφέρει χρόνο λειτουργίας περίπου 40 λεπτά σε δάπεδα με μοκέτα, ενώ σε σκληρά δάπεδα, ο χρόνος καθαρισμού είναι μεγαλύτερος, περίπου 50 λεπτά. Και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, ο γρήγορος φορτιστής που παρέχεται στάνταρ παρέχει γρήγορους χρόνους φόρτισης λιγότερο από δύο ώρες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη αντικατάσταση μπαταρίας
Αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία
Φορτιστής ταχείας φόρτισης
Το δοχείο απορριμάτων είναι εύκολο να αφαιρεθεί και να κουμπωθεί
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας (mm)
|300
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|1
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|56
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|1,8
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Τάση (V)
|7,2
|Χωρητικότητα μπαταρίας
|(2,5 Ah)
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε σκληρά δάπεδα (min)
|51
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε χαλιά (min)
|41
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|250 x 300 x 1340
Πεδίο προμήθειας
- Μπαταρία: 7.2 V / 2.5 Ah μπαταρία (1 τεμάχιο)
- Ταχυφορτιστής BC 1/1.8
- Κυλινδρική βούρτσα, στάνταρντ
- Τηλεσκοπική λαβή, ρυθμιζόμενο ύψος
- Κάδος απορριμμάτων