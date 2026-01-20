Διαθέτοντας διακόπτη on/off που λειτουργεί με το πόδι για μεγαλύτερη ευκολία, το ασύρματο ηλεκτρικό σκουπάκι EB 30/1 της Kärcher αφαιρεί τη χαλαρή βρωμιά σε απόσταση μόλις 2 χιλιοστών από τις άκρες. Χάρη στην ρυθμιζόμενη καθ' ύψος τηλεσκοπική λαβή, το ύψος της ηλεκτρικής σκούπας μπορεί να ρυθμιστεί στο ύψος του κάθε χρήστη για τέλεια εργονομία. Επιπλέον, μπορεί να γλιστρήσει αβίαστα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και μπορεί εύκολα να κλειδωθεί σε όρθια θέση κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων στην εργασία. Επιπλέον, η επίπεδη κατασκευή του (μόλις 9 cm) εξαλείφει την ταλαιπωρία του καθαρισμού κάτω από τα καλοριφέρ και τα έπιπλα. Η ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου προσφέρει χρόνο λειτουργίας περίπου 40 λεπτά σε δάπεδα με μοκέτα, ενώ σε σκληρά δάπεδα, ο χρόνος καθαρισμού είναι μεγαλύτερος, περίπου 50 λεπτά. Και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, ο γρήγορος φορτιστής που παρέχεται στάνταρ παρέχει γρήγορους χρόνους φόρτισης λιγότερο από δύο ώρες.