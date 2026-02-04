Η ανθεκτική μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp προσφέρει εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και απομακρύνει αποτελεσματικά τη σκόνη και τη βρωμιά. Η τεχνολογία κυκλωνικού φίλτρου της Kärcher διατηρεί σταθερά υψηλή την ισχύ αναρρόφησης. Ασύρματη, συμπαγής και ευέλικτη, η σκούπα είναι ιδανική για τον καθαρισμό σημείων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα και κτίρια. Χάρη στην απεριόριστη ελευθερία κινήσεων, είναι επίσης ιδανική για τον καθαρισμό σκαλοπατιών. Το ενσωματωμένο φίλτρο HEPA 13 εξασφαλίζει τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής. Η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα και με λίγα απλά βήματα, η σκούπα με κύλινδρο μετατρέπεται σε φορητή σκούπα για ταπετσαρίες και διάφορες άλλες επιφάνειες. Ο κάδος απορριμμάτων δεν απαιτεί σακούλες φίλτρου, εξοικονομεί κόστος και είναι βιώσιμος. Μπορεί να αδειάζεται γρήγορα και υγιεινά, χωρίς να έρχεται σε άμεση επαφή με τη βρωμιά. Με τις ισχυρές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 18 volt της Kärcher, η ηλεκτρική σκούπα επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Μια πρακτική βάση εξασφαλίζει ότι το ακροφύσιο για σχισμές που παρέχεται είναι πάντα έτοιμο για χρήση. Σημείωση: η μπαταρία και ο γρήγορος φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στην προμήθεια και πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά. Μια μεγάλη ποικιλία ακροφυσίων και εξαρτημάτων (DN 35) μπορεί να παραγγελθεί ως προαιρετικός εξοπλισμός.