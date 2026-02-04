LVS 1/1 Bp
Μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp με εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης χάρη στην τεχνολογία κυκλωνικού φίλτρου. Ευέλικτη χρήση, ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης σε τρία στάδια, φίλτρο HEPA 13, ακροφύσιο δαπέδου και ακροφύσιο για σχισμές.
Η ανθεκτική μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp προσφέρει εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και απομακρύνει αποτελεσματικά τη σκόνη και τη βρωμιά. Η τεχνολογία κυκλωνικού φίλτρου της Kärcher διατηρεί σταθερά υψηλή την ισχύ αναρρόφησης. Ασύρματη, συμπαγής και ευέλικτη, η σκούπα είναι ιδανική για τον καθαρισμό σημείων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα και κτίρια. Χάρη στην απεριόριστη ελευθερία κινήσεων, είναι επίσης ιδανική για τον καθαρισμό σκαλοπατιών. Το ενσωματωμένο φίλτρο HEPA 13 εξασφαλίζει τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής. Η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα και με λίγα απλά βήματα, η σκούπα με κύλινδρο μετατρέπεται σε φορητή σκούπα για ταπετσαρίες και διάφορες άλλες επιφάνειες. Ο κάδος απορριμμάτων δεν απαιτεί σακούλες φίλτρου, εξοικονομεί κόστος και είναι βιώσιμος. Μπορεί να αδειάζεται γρήγορα και υγιεινά, χωρίς να έρχεται σε άμεση επαφή με τη βρωμιά. Με τις ισχυρές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 18 volt της Kärcher, η ηλεκτρική σκούπα επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Μια πρακτική βάση εξασφαλίζει ότι το ακροφύσιο για σχισμές που παρέχεται είναι πάντα έτοιμο για χρήση. Σημείωση: η μπαταρία και ο γρήγορος φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στην προμήθεια και πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά. Μια μεγάλη ποικιλία ακροφυσίων και εξαρτημάτων (DN 35) μπορεί να παραγγελθεί ως προαιρετικός εξοπλισμός.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επαγγελματική ποιότητα: ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτικήΜοναδική τεχνολογία κυκλικού φίλτρου για σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης. Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες για μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αντοχή στη φθορά. Καινοτόμο και γρήγορο: σύστημα φίλτρου εύκολο στη συντήρηση.
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμούΚαθαρισμός ανάλογα με τις ανάγκες: τρία διαφορετικά προγράμματα καθαρισμού. Απομακρύνει αποτελεσματικά τη σκόνη και τη βρωμιά από όλες τις επιφάνειες. Ιδανικό για καθαρισμό σημείων. Λειτουργία με μπαταρία για απεριόριστη ελευθερία κινήσεων.
Πολύ αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-13Για τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητης υγιεινής. Ο υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,95 % συγκρατεί τα μικροσκοπικά σωματίδια.
Ευέλικτος καθαρισμός: τρεις λειτουργίες για να επιλέξετε
- Λειτουργία ισχύος, λειτουργία standard ή λειτουργία eco!efficiency.
- Επιλέξτε την ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με το σκοπό του καθαρισμού.
- Λειτουργία eco!efficiency: βιώσιμη και αυξάνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.
Πρακτικός κάδος απορριμμάτων
- Δεν απαιτούνται σακούλες φίλτρου: βιώσιμη και μειώνει τα περιττά έξοδα.
- Αδειάζει γρήγορα και εύκολα χωρίς να έρχεται σε άμεση επαφή με τη βρωμιά.
- Διαφανής δοχείο για ορατό επίπεδο πλήρωσης ανά πάσα στιγμή.
Κατάλληλο για πολυάριθμες χρήσεις
- Ευρεία γκάμα αξεσουάρ σε DN 35 που μπορούν να παραγγελθούν προαιρετικά.
- Κατάλληλο για διαφορετικά καλύμματα δαπέδων, ταπετσαρίες και άλλες επιφάνειες.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευέλικτα ως φορητή ή κυλινδρική σκούπα.
Επιτοίχια στήριξη
- Εξοικονόμηση χώρου και εύκολη αποθήκευση.
- Ασφαλής αποθήκευση της σκούπας.
- Πάντα έτοιμη για χρήση.
Στήριγμα εξαρτημάτων
- Το ακροφύσιο για σχισμές που παρέχεται είναι πάντα έτοιμο για χρήση.
- Για εύκολη μεταφορά – ακόμη και σε σκάλες.
- Ασφαλής και άνετη μεταφορά του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων.
Πλήρης ευελιξία εντός της πλατφόρμας Kärcher 18 V
- Συμβατή με όλες τις μπαταρίες 18 V Kärcher Battery Power+/Power.
- Πρακτική ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας στην ίδια τη μπαταρία.
- Η αντικατάσταση της μπαταρίας είναι γρήγορη και εύκολη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|0,35
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|70
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|12
|Ονομαστική απόδοση (W)
|230
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|140 / 14
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|eco!efficiency: / περίπου 60 (5,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / περίπου 20 (5,0 Ah) eco!efficiency: / περίπου 35 (3,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / περίπου 12 (3,0 Ah)
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2,5
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1100 x 220 x 175
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 1 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 509 mm
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 in
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 13
- Στήριγμα εξαρτημάτων
- Επιτοίχια στήριξη
Εξοπλισμός
- eco!efficiency
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για ενδελεχή καθαρισμό όλων των δαπέδων – από σκληρά δάπεδα έως χαλιά
- Βολική για εργολάβους καθαριστές σε γραφεία, διαδρόμους και σκαλιά
- Ιδανική για τον καθαρισμό σε αεροπλάνα, λεωφορεία και τρένα
- Ιδανική για ξενοδοχεία και εστιατόρια, στη λιανική, στα σινεμά και θέατρα
- Ειδικά σχεδιασμένο για τον σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων.