T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Η T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further είναι μια περιορισμένης έκδοσης μαύρη σκούπα ξηρής αναρρόφησης που λειτουργεί με μπαταρία, κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και διαθέτει αποκλειστικά αξεσουάρ: 10 σακούλες φίλτρου από φλις.
Η περιορισμένη έκδοση της μαύρης ηλεκτρικής σκούπας T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further, κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾, συνοδεύεται από αποκλειστικά εξαρτήματα και 10 σακούλες φίλτρου από φλις. Η ηλεκτρική σκούπα συνδυάζει βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα, εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και εντυπωσιακή σχέση ποιότητας-τιμής. Εξοπλισμένη με φίλτρο HEPA 14, πληροί τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής σε χώρους με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις. Οι ισχυρές μπαταρίες Kärcher Battery Power+ (36 V) προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, ενώ το επίπεδο θορύβου λειτουργίας μόλις 57 dB(A) επιτρέπει τη χρήση ακόμη και σε περιβάλλοντα ευαίσθητα στον θόρυβο. Συμπαγής, σταθερή και ευέλικτη, διαθέτει δοχείο 10 λίτρων που επιτρέπει μεγαλύτερα διαστήματα καθαρισμού. Μια πτυσσόμενη λαβή μεταφοράς υποστηρίζει την εργονομική μεταφορά, ενώ το ακροφύσιο για σχισμές και το ακροφύσιο για ταπετσαρίες είναι πάντα έτοιμα για χρήση στο μηχάνημα. Στη συσκευασία περιλαμβάνετε ένας σωλήνας αναρρόφησης, ένας αντιστατικός γωνιακός σύνδεσμος, ένας ελαφρύς, ρυθμιζόμενος σε ύψος τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης από αλουμίνιο, ένα εναλλάξιμο ακροφύσιο δαπέδου, ένα ακροφύσιο παρκέ, ένα ακροφύσιο για σχισμές, ένα ακροφύσιο για ταπετσαρίες, ένα φίλτρο HEPA 14 και 10 σακούλες φίλτρου από φλις. Η μπαταρία και ο γρήγορος φορτιστής πωλούνται ξεχωριστά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά αποδοτικό φίλτρο HEPA 14Για τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή. Υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού: 99,995%.
Λειτουργία Eco!Βιώσιμο χάρη στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Μειώνει τον όγκο και την ηχορύπανση. Επεκτείνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότηταςΣχεδιασμός με 45% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾. Τurbine EC χωρίς ψήκτρες: υψηλή αντοχή στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής. Η λειτουργία Eco!Mode μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 42% σε σύγκριση με την υψηλότερη ρύθμιση (τυπική λειτουργία) και μειώνει τον θόρυβο λειτουργίας σε μόλις 53 dB(A).
Εργονομικός, συμπαγής και φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός
- Εργονομική μεταφορά: μπορεί να φορεθεί κοντά στο σώμα.
- Εργονομική λαβή και άνετη λαβή μεταφοράς.
- Εξοικονόμηση χώρου και έξυπνο: η γρήγορη αποθήκευση γίνεται εύκολα.
Χαμηλός θόρυβος λειτουργίας μόλις 57 dB(A)
- Ιδανικό για εργασία σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο.
- Μειωμένη ηχορύπανση ακόμη και τη νύχτα.
- Μειώνει τους κινδύνους, όπως το άγχος ή η βλάβη της ακοής.
Πλήρης ευελιξία στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher
- Συμβατό: όλες οι μπαταρίες Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Πρακτική ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας στην ίδια τη μπαταρία.
- Η ισχυρή μπαταρία αντικαθίσταται γρήγορα και εύκολα.
Φιλική προς τον χρήστη έννοια λειτουργίας
- 2 μεγάλα κουμπιά: Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και Eco!Mode.
- Γρήγορος και εύκολος χειρισμός με το πόδι ή το χέρι.
- Πρακτική θέση στάθμευσης για τακτοποιημένη αποθήκευση.
Χαμηλό βάρος
- Μεταφορά χωρίς κόπο, ακόμη και με το ένα χέρι.
- Εύκολη μεταφορά σε σκαλοπάτια και σκάλες.
Εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων που περιλαμβάνεται στην παράδοση
- Ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο παρκέ, ακροφύσιο για σχισμές και ακροφύσιο ταπετσαρίας.
- Υψηλής ποιότητας καλάθι φίλτρου και 10 σακούλες φίλτρου από φλις.
- Ρυθμιζόμενος σε ύψος, ελαφρύς τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης από αλουμίνιο.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Ακροφύσιο για σχισμές και ακροφύσιο ταπετσαρίας: αποθηκευμένα στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου, πάντα άμεσα διαθέσιμη.
- Ασφαλής και βολική μεταφορά του μηχανήματος και των αξεσουάρ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|10
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|57
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|40
|Ονομαστική απόδοση (W)
|500
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|223 / 22
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 150 (7,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 22 (6,0 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|58 / 81
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|6
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|440 x 250 x 355
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης: 615 mm, 1007 mm
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Αλουμίνιο
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο παρκέ
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 10 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 14
- Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece
Εξοπλισμός
- eco!efficiency
- Πτυσσόμενη εργονομική λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια
- Σκληρά δάπεδα
- Δάπεδα με μοκέτα