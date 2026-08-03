Η περιορισμένη έκδοση της μαύρης ηλεκτρικής σκούπας T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further, κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾, συνοδεύεται από αποκλειστικά εξαρτήματα και 10 σακούλες φίλτρου από φλις. Η ηλεκτρική σκούπα συνδυάζει βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα, εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και εντυπωσιακή σχέση ποιότητας-τιμής. Εξοπλισμένη με φίλτρο HEPA 14, πληροί τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής σε χώρους με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις. Οι ισχυρές μπαταρίες Kärcher Battery Power+ (36 V) προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, ενώ το επίπεδο θορύβου λειτουργίας μόλις 57 dB(A) επιτρέπει τη χρήση ακόμη και σε περιβάλλοντα ευαίσθητα στον θόρυβο. Συμπαγής, σταθερή και ευέλικτη, διαθέτει δοχείο 10 λίτρων που επιτρέπει μεγαλύτερα διαστήματα καθαρισμού. Μια πτυσσόμενη λαβή μεταφοράς υποστηρίζει την εργονομική μεταφορά, ενώ το ακροφύσιο για σχισμές και το ακροφύσιο για ταπετσαρίες είναι πάντα έτοιμα για χρήση στο μηχάνημα. Στη συσκευασία περιλαμβάνετε ένας σωλήνας αναρρόφησης, ένας αντιστατικός γωνιακός σύνδεσμος, ένας ελαφρύς, ρυθμιζόμενος σε ύψος τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης από αλουμίνιο, ένα εναλλάξιμο ακροφύσιο δαπέδου, ένα ακροφύσιο παρκέ, ένα ακροφύσιο για σχισμές, ένα ακροφύσιο για ταπετσαρίες, ένα φίλτρο HEPA 14 και 10 σακούλες φίλτρου από φλις. Η μπαταρία και ο γρήγορος φορτιστής πωλούνται ξεχωριστά.