Ο ξενοδοχειακός κλάδος, το λιανικό εμπόριο, αλλά και οι εργολάβοι συντήρησης κτιρίων ή οι μεταφορικές εταιρείες επωφελούνται από τα χαμηλά επίπεδα θορύβου λειτουργίας, την ασύρματη ευελιξία και την άριστη ποιότητα καθαρισμού της μπαταριοκίνητης σκούπας ξηρής αναρρόφησης T 9/1 Bp. Σε σύγκριση με τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης με καλώδιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ πιο ευέλικτα για τον καθαρισμό δωματίων ξενοδοχείου, αιθουσών πωλήσεων ή για ένα γρήγορο ενδιάμεσο καθαρισμό ενός οχήματος σε σχέση με τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης με καλώδιο. Χάρη στην ισχυρή μπαταρία Battery Power+ της Kärcher, εντυπωσιάζει με την ισοδύναμη ισχύ αναρρόφησης, τα υψηλού επιπέδου αποτελέσματα καθαρισμού και την εξαιρετική αντοχή. Διατίθεται με πλήρη εξαρτήματα και ανθεκτικές σακούλες φίλτρου από fleece, οι οποίες μπορούν να συγκρατήσουν τη διπλή ποσότητα ρύπων σε σχέση με τις συμβατικές χάρτινες σακούλες φίλτρου. Λάβετε υπόψη κατά την παραγγελία ότι για αυτή την έκδοση του μηχανήματος πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά την μπαταρία και τον συμβατό φορτιστή ταχείας φόρτισης.