T 9/1 Bp
Ανθεκτική, εξαιρετικά ισχυρή και αθόρυβη: η μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 9/1 Bp πείθει με την απόδοση σκουπίσματος σε χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους και συναγωνίζεται τις σκούπες ξηρής αναρρόφησης που λειτουργούν με ρεύμα.
Ο ξενοδοχειακός κλάδος, το λιανικό εμπόριο, αλλά και οι εργολάβοι συντήρησης κτιρίων ή οι μεταφορικές εταιρείες επωφελούνται από τα χαμηλά επίπεδα θορύβου λειτουργίας, την ασύρματη ευελιξία και την άριστη ποιότητα καθαρισμού της μπαταριοκίνητης σκούπας ξηρής αναρρόφησης T 9/1 Bp. Σε σύγκριση με τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης με καλώδιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ πιο ευέλικτα για τον καθαρισμό δωματίων ξενοδοχείου, αιθουσών πωλήσεων ή για ένα γρήγορο ενδιάμεσο καθαρισμό ενός οχήματος σε σχέση με τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης με καλώδιο. Χάρη στην ισχυρή μπαταρία Battery Power+ της Kärcher, εντυπωσιάζει με την ισοδύναμη ισχύ αναρρόφησης, τα υψηλού επιπέδου αποτελέσματα καθαρισμού και την εξαιρετική αντοχή. Διατίθεται με πλήρη εξαρτήματα και ανθεκτικές σακούλες φίλτρου από fleece, οι οποίες μπορούν να συγκρατήσουν τη διπλή ποσότητα ρύπων σε σχέση με τις συμβατικές χάρτινες σακούλες φίλτρου. Λάβετε υπόψη κατά την παραγγελία ότι για αυτή την έκδοση του μηχανήματος πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά την μπαταρία και τον συμβατό φορτιστή ταχείας φόρτισης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
eco!efficiencyΗ λειτουργία eco!efficiency μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τον όγκο της μηχανής και αυξάνει τον χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.
Εργονομική λαβήΗ εργονομική λαβή στέκεται άνετα στο χέρι και επιτρέπει μακρύτερους χρόνους εργασίας, χωρίς κούραση.
Εργονομική λαβή μεταφοράςΗ εργονομική χειρολαβή μεταφοράς με χώρο αποθήκευσης του σωλήνα αναρρόφησης είναι σχεδιασμένη για εύκολη και άνετη μεταφορά, μαζί με τα εξαρτήματα.
Ποδοδιακόπτης για επιπλέον άνεση
- Μεγάλος ποδοδιακόπτης για να μη σκύβετε
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|9
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|40
|Ονομαστική απόδοση (W)
|500
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|210 / 22
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 150 (7,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 22 (6,0 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|58 / 81
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|6
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|420 x 325 x 382
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Με μπορντούρα
- Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης: 615 mm, 1007 mm
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Θήκη μόνιμου φίλτρου: Νάιλον
Εξοπλισμός
- eco!efficiency
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
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Πεδία εφαρμογής
- Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές στον καθαρισμό κτιρίων και στον ξενοδοχειακό τομέα
- Για τον καθαρισμό του εσωτερικού εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενών στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής, στη γεωργία, τη βιομηχανία τροφίμων και χημικών.