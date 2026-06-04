Με πρόσθετο ακροφύσιο επιφάνειας στον βασικό εξοπλισμό: Η επαγγελματική σκούπα όρθιου τύπου με μπαταρία CV 30/2 Bp Adv εντυπωσιάζει με κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού και φιλικότητα προς το χρήστη. Η συμπαγής σκούπα χωρητικότητας 3 λίτρων προσαρμόζεται τέλεια σε όλες τις μοκέτες και τις σκληρές επιφάνειες χάρη στην αυτόματη ανίχνευση δαπέδου. Οι ίνες των υφασμάτινων δαπέδων καθαρίζονται σχολαστικά και ισιώνονται ορατά. Με την ιδιαίτερα χαμηλή απόσταση από το έδαφος, η μπαταριοκίνητη και ευέλικτη όρθια ηλεκτρική σκούπα τύπου βούρτσας είναι ιδανική για το προσωπικό καθαρισμού κτιρίων ή τον ξενοδοχειακό τομέα για τον καθαρισμό κάτω από κρεβάτια και άλλα εξαρτήματα. Επίσης πρακτική: η γρήγορη και υγιεινή λειτουργία αυτοκαθαρισμού με βούρτσα κυλίνδρου, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί εύκολα με διακόπτη ποδιού. Οι τρίχες που συλλέγονται από τη βούρτσα κυλίνδρου διαχωρίζονται και οι υπόλοιπες στη συνέχεια σκουπίζονται αυτόματα με ηλεκτρική σκούπα. Ο διακόπτης ON/OFF, η λειτουργία eco!efficiency και η ένδειξη LED για τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας στην καινοτόμο λαβή ολοκληρώνουν το μηχάνημα. Λάβετε υπόψη σας κατά την παραγγελία ότι για την CV 30/2 Bp Adv πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά την ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power+ και τον συμβατό φορτιστή μπαταρίας. Προαιρετικά διατίθεται ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-14.