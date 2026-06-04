Σκούπα αναρρόφησης μπαταρίας όρθιου τύπου με βούρτσα CV 30/2 Bp Adv *INT
Η CV 30/2 Bp Adv είναι η πρώτη μπαταριοκίνητη σκούπα όρθιου τύπου που λειτουργεί με μπαταρία για όλα τα χαλιά και τις σκληρές επιφάνειες. Με αυτόματη ανίχνευση δαπέδου, λειτουργία καθαρισμού με βούρτσα, χαμηλή απόσταση από το έδαφος και ακροφύσιο επιφάνειας.
Με πρόσθετο ακροφύσιο επιφάνειας στον βασικό εξοπλισμό: Η επαγγελματική σκούπα όρθιου τύπου με μπαταρία CV 30/2 Bp Adv εντυπωσιάζει με κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού και φιλικότητα προς το χρήστη. Η συμπαγής σκούπα χωρητικότητας 3 λίτρων προσαρμόζεται τέλεια σε όλες τις μοκέτες και τις σκληρές επιφάνειες χάρη στην αυτόματη ανίχνευση δαπέδου. Οι ίνες των υφασμάτινων δαπέδων καθαρίζονται σχολαστικά και ισιώνονται ορατά. Με την ιδιαίτερα χαμηλή απόσταση από το έδαφος, η μπαταριοκίνητη και ευέλικτη όρθια ηλεκτρική σκούπα τύπου βούρτσας είναι ιδανική για το προσωπικό καθαρισμού κτιρίων ή τον ξενοδοχειακό τομέα για τον καθαρισμό κάτω από κρεβάτια και άλλα εξαρτήματα. Επίσης πρακτική: η γρήγορη και υγιεινή λειτουργία αυτοκαθαρισμού με βούρτσα κυλίνδρου, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί εύκολα με διακόπτη ποδιού. Οι τρίχες που συλλέγονται από τη βούρτσα κυλίνδρου διαχωρίζονται και οι υπόλοιπες στη συνέχεια σκουπίζονται αυτόματα με ηλεκτρική σκούπα. Ο διακόπτης ON/OFF, η λειτουργία eco!efficiency και η ένδειξη LED για τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας στην καινοτόμο λαβή ολοκληρώνουν το μηχάνημα. Λάβετε υπόψη σας κατά την παραγγελία ότι για την CV 30/2 Bp Adv πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά την ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power+ και τον συμβατό φορτιστή μπαταρίας. Προαιρετικά διατίθεται ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-14.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματη ανίχνευση δαπέδουΑυτόματη προσαρμογή της απόδοσης καθαρισμού στην αντίστοιχη επιφάνεια. Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε υφάσματα και σκληρά δάπεδα.
Λειτουργία αυτοκαθαρισμού κυλινδρικής βούρτσας με χρήση ποδοδιακόπτηΟι τρίχες που μαζεύονται από τη βούρτσα διαχωρίζονται και σκουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα. Γρήγορος, αποτελεσματικός καθαρισμός της κυλινδρικής βούρτσας χωρίς να χρειάζεται να την αφαιρέσετε. Καθαρισμός της κυλινδρικής βούρτσας χωρίς επαφή και συνεπώς ιδιαίτερα υγιεινά.
Ευέλικτα εξαρτήματαΕυέλικτο ακροφύσιο επιφανειών για τον καθαρισμό δαπέδων, σε ντουλάπια και για εργασίες πάνω από το κεφάλι. Πρακτικό ακροφύσιο για ταπετσαρίες και ακροφύσιο για σχισμές.
Πολυλειτουργική, πρωτοποριακή λαβή με οθόνη LED
- Με εργονομικό διακόπτη ON/OFF.
- Με λειτουργία eco!efficiency: επεκτείνει το χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας, μειώνει τον θόρυβο λειτουργίας.
- Οθόνη LED με πρακτική απεικόνιση του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας.
Συμπαγής σχεδιασμός με πολύ χαμηλή απόσταση από το έδαφος
- Η εύκαμπτη ηλεκτρική σκούπα μπορεί να ευθυγραμμιστεί επίπεδα στο πάτωμα.
- Επιτρέπει την εύκολη αναρρόφηση κάτω από κρεβάτια και άλλα έπιπλα.
Πλατφόρμα μπαταρίας 36 V Kärcher Battery Power+
- Συμβατό με όλες τις μπαταρίες 36 V Kärcher Battery Power+ και τις μπαταρίες Battery Power.
- Η μπαταρία μπορεί γρήγορα να τοποθετηθεί και σε άλλα μηχανήματα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|34
|Ονομαστική απόδοση (W)
|420
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|64
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|3
|Πλάτος εργασίας (cm)
|30
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 47 (7,5 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|44 / 68
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 310 x 1150
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Επιφανειακό ακροφύσιο
- Σκληρότητα κυλινδρικής βούρτσας: μεσαίο-μαλακό
- Ποσότητα κυλινδρικής βούρτσας: 1 Τεμάχιο(α)
- Χρώμα κυλινδρικής βούρτσας: μαύρο
- Σωλήνας αναρρόφησης, αφαιρούμενος
- Κυρτός σωλήνας αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
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Πεδία εφαρμογής
- Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές στον καθαρισμό κτιρίων και στον ξενοδοχειακό τομέα