Σκούπα αναρρόφησης μπαταρίας όρθιου τύπου με βούρτσα CV 30/2 Bp *INT
Η πρώτη επαγγελματική μπαταριοκίνητη σκούπα για όλες τις μοκέτες και τις σκληρές επιφάνειες: η CV 30/2 Bp. Με αυτόματη ανίχνευση δαπέδου, χαμηλή απόσταση από το έδαφος και λειτουργία καθαρισμού βούρτσας.
Η CV 30/2 Bp, με χωρητικότητα κάδου 3 λίτρων, είναι η πρώτη σκούπα με μπαταρία για τον επαγγελματικό καθαρισμό όλων των χαλιών και των σκληρών επιφανειών. Προσαρμόζεται τέλεια στην επένδυση δαπέδου χάρη στον αυτόματο εντοπισμό δαπέδου. Η ισχυρή βούρτσα καθαρίζει επιμελώς τις ίνες των υφασμάτινων δαπέδων και τις ισιώνει ορατά. Η συμπαγής και ευέλικτη σκούπα που λειτουργεί με μπαταρία καθαρίζει εύκολα κάτω από κρεβάτια και άλλα έπιπλα χάρη στην ιδιαίτερα χαμηλή απόσταση από το έδαφος. Αυτό τη καθιστά ιδανική για το προσωπικό καθαρισμού στον καθαρισμό κτιρίων ή στον τομέα των ξενοδοχείων. Ένα άλλο πλεονέκτημα: γρήγορη και υγιεινή λειτουργία αυτοκαθαρισμού κυλινδρικής βούρτσας. Οι τρίχες που μαζεύονται από την κυλινδρική βούρτσα διαχωρίζονται χρησιμοποιώντας τον ποδοδιακόπτη και οι υπόλοιπες στη συνέχεια σκουπίζονται αυτόματα. Η μπαταριοκίνητη σκούπα CV 30/2 Bp έχει πολύ φιλική προς το χρήστη σχεδιασμό, με πρωτοποριακή λαβή: διακόπτη ON/OFF, λειτουργία eco!efficiency και οθόνη LED με ένδειξη του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας που απομένει. Λάβε υπόψη κατά την παραγγελία ότι για αυτήν την έκδοση η ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power+ και ο συμβατός φορτιστής μπαταρίας πρέπει να παραγγελθούν χωριστά. Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-14 είναι προαιρετικά διαθέσιμο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματη ανίχνευση δαπέδουΑυτόματη προσαρμογή της απόδοσης καθαρισμού στην αντίστοιχη επιφάνεια. Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε υφάσματα και σκληρά δάπεδα.
Λειτουργία αυτοκαθαρισμού κυλινδρικής βούρτσας με χρήση ποδοδιακόπτηΟι τρίχες που μαζεύονται από τη βούρτσα διαχωρίζονται και σκουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα. Γρήγορος, αποτελεσματικός καθαρισμός της κυλινδρικής βούρτσας χωρίς να χρειάζεται να την αφαιρέσετε. Καθαρισμός της κυλινδρικής βούρτσας χωρίς επαφή και συνεπώς ιδιαίτερα υγιεινά.
Πολυλειτουργική, πρωτοποριακή λαβή με οθόνη LEDΜε εργονομικό διακόπτη ON/OFF. Με λειτουργία eco!efficiency: επεκτείνει το χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας, μειώνει τον θόρυβο λειτουργίας. Οθόνη LED με πρακτική απεικόνιση του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας.
Συμπαγής σχεδιασμός με πολύ χαμηλή απόσταση από το έδαφος
- Η εύκαμπτη ηλεκτρική σκούπα μπορεί να ευθυγραμμιστεί επίπεδα στο πάτωμα.
- Επιτρέπει την εύκολη αναρρόφηση κάτω από κρεβάτια και άλλα έπιπλα.
Πλατφόρμα μπαταρίας 36 V Kärcher Battery Power+
- Συμβατό με όλες τις μπαταρίες 36 V Kärcher Battery Power+ και τις μπαταρίες Battery Power.
- Η μπαταρία μπορεί γρήγορα να τοποθετηθεί και σε άλλα μηχανήματα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|34
|Ονομαστική απόδοση (W)
|420
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|64
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|3
|Πλάτος εργασίας (cm)
|30
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 47 (7,5 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|44 / 68
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 310 x 1150
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Σκληρότητα κυλινδρικής βούρτσας: μεσαίο-μαλακό
- Ποσότητα κυλινδρικής βούρτσας: 1 Τεμάχιο(α)
- Χρώμα κυλινδρικής βούρτσας: μαύρο
- Σωλήνας αναρρόφησης, αφαιρούμενος
- Κυρτός σωλήνας αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
Πεδία εφαρμογής
- Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές στον καθαρισμό κτιρίων και στον ξενοδοχειακό τομέα
- Για ενδελεχή καθαρισμό όλων των δαπέδων – από σκληρά δάπεδα έως χαλιά