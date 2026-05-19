Η CV 30/2 Bp, με χωρητικότητα κάδου 3 λίτρων, είναι η πρώτη σκούπα με μπαταρία για τον επαγγελματικό καθαρισμό όλων των χαλιών και των σκληρών επιφανειών. Προσαρμόζεται τέλεια στην επένδυση δαπέδου χάρη στον αυτόματο εντοπισμό δαπέδου. Η ισχυρή βούρτσα καθαρίζει επιμελώς τις ίνες των υφασμάτινων δαπέδων και τις ισιώνει ορατά. Η συμπαγής και ευέλικτη σκούπα που λειτουργεί με μπαταρία καθαρίζει εύκολα κάτω από κρεβάτια και άλλα έπιπλα χάρη στην ιδιαίτερα χαμηλή απόσταση από το έδαφος. Αυτό τη καθιστά ιδανική για το προσωπικό καθαρισμού στον καθαρισμό κτιρίων ή στον τομέα των ξενοδοχείων. Ένα άλλο πλεονέκτημα: γρήγορη και υγιεινή λειτουργία αυτοκαθαρισμού κυλινδρικής βούρτσας. Οι τρίχες που μαζεύονται από την κυλινδρική βούρτσα διαχωρίζονται χρησιμοποιώντας τον ποδοδιακόπτη και οι υπόλοιπες στη συνέχεια σκουπίζονται αυτόματα. Η μπαταριοκίνητη σκούπα CV 30/2 Bp έχει πολύ φιλική προς το χρήστη σχεδιασμό, με πρωτοποριακή λαβή: διακόπτη ON/OFF, λειτουργία eco!efficiency και οθόνη LED με ένδειξη του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας που απομένει. Λάβε υπόψη κατά την παραγγελία ότι για αυτήν την έκδοση η ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power+ και ο συμβατός φορτιστής μπαταρίας πρέπει να παραγγελθούν χωριστά. Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-14 είναι προαιρετικά διαθέσιμο.