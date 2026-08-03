Σκούπα αναρρόφησης μπαταρίας όρθιου τύπου με βούρτσα CV 30/2 Bp Pack *EU
Η CV 30/2 Bp Pack είναι η πρώτη επαγγελματική μπαταριοκίνητη σκούπα που λειτουργεί για όλες τις μοκέτες και τις σκληρές επιφάνειες. Με αυτόματη ανίχνευση δαπέδου, χαμηλή απόσταση από το έδαφος και λειτουργία καθαρισμού βούρτσας.
Η πρωτοποριακή και φιλική προς το χρήστη σκούπα CV 30/2 Bp Pack με χωρητικότητα 3 λίτρων είναι η πρώτη επαγγελματική σκούπα που λειτουργεί με μπαταρία, η οποία εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε όλα τα χαλιά και τις σκληρές επιφάνειες χάρη στον αυτόματο εντοπισμό δαπέδου. Η ισχυρή βούρτσα καθαρίζει επιμελώς τις ίνες των υφασμάτινων δαπέδων και τις ισιώνει ορατά. Το προσωπικό καθαριότητας στον καθαρισμό κτιρίων ή στον ξενοδοχειακό τομέα επωφελείται από τη γρήγορη και υγιεινή λειτουργία αυτοκαθαρισμού της βούρτσας, η οποία μπορεί εύκολα να ενεργοποιηθεί με τον ποδοδιακόπτη. Οι τρίχες που μαζεύονται από την κυλινδρική βούρτσα διαχωρίζονται και οι υπόλοιπες στη συνέχεια σκουπίζονται αυτόματα. Η μπαταριοκίνητη σκούπα με ιδιαίτερα χαμηλή απόσταση από το έδαφος καθαρίζει εύκολα κάτω από κρεβάτια και άλλα έπιπλα. Η πρωτοποριακή λαβή της CV 30/2 Bp Pack διαθέτει διακόπτη ON/OFF, λειτουργία eco!efficiency και ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας μέσω οθόνης LED. Εξοπλισμένο με ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery+ και ταχυφορτιστή στάνταρ. Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-14 είναι επίσης προαιρετικά διαθέσιμο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματη ανίχνευση δαπέδουΑυτόματη προσαρμογή της απόδοσης καθαρισμού στην αντίστοιχη επιφάνεια. Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε υφάσματα και σκληρά δάπεδα.
Λειτουργία αυτοκαθαρισμού κυλινδρικής βούρτσας με χρήση ποδοδιακόπτηΟι τρίχες που μαζεύονται από τη βούρτσα διαχωρίζονται και σκουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα. Γρήγορος, αποτελεσματικός καθαρισμός της κυλινδρικής βούρτσας χωρίς να χρειάζεται να την αφαιρέσετε. Καθαρισμός της κυλινδρικής βούρτσας χωρίς επαφή και συνεπώς ιδιαίτερα υγιεινά.
Πολυλειτουργική, πρωτοποριακή λαβή με οθόνη LEDΜε εργονομικό διακόπτη ON/OFF. Με λειτουργία eco!efficiency: επεκτείνει το χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας, μειώνει τον θόρυβο λειτουργίας. Οθόνη LED με πρακτική απεικόνιση του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας.
Συμπαγής σχεδιασμός με πολύ χαμηλή απόσταση από το έδαφος
- Η εύκαμπτη ηλεκτρική σκούπα μπορεί να ευθυγραμμιστεί επίπεδα στο πάτωμα.
- Επιτρέπει την εύκολη αναρρόφηση κάτω από κρεβάτια και άλλα έπιπλα.
Πλατφόρμα μπαταρίας 36 V Kärcher Battery Power+
- Συμβατό με όλες τις μπαταρίες 36 V Kärcher Battery Power+ και τις μπαταρίες Battery Power.
- Η μπαταρία μπορεί γρήγορα να τοποθετηθεί και σε άλλα μηχανήματα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|34
|Ονομαστική απόδοση (W)
|420
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|64
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|3
|Πλάτος εργασίας (cm)
|30
|Τύπος μπαταρίας
|Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|36
|Χωρητικότητα (Ah)
|6
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 47 (7,5 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|44 / 68
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|12,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 310 x 1150
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 36 V/6,0 Ah Battery Power+ (1 τμχ.)
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Σκληρότητα κυλινδρικής βούρτσας: μεσαίο-μαλακό
- Ποσότητα κυλινδρικής βούρτσας: 1 Τεμάχιο(α)
- Χρώμα κυλινδρικής βούρτσας: μαύρο
- Σωλήνας αναρρόφησης, αφαιρούμενος
- Κυρτός σωλήνας αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 36 V Battery Power+ (1 τμχ.)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
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Πεδία εφαρμογής
- Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές στον καθαρισμό κτιρίων και στον ξενοδοχειακό τομέα