Η πρωτοποριακή και φιλική προς το χρήστη σκούπα CV 30/2 Bp Pack με χωρητικότητα 3 λίτρων είναι η πρώτη επαγγελματική σκούπα που λειτουργεί με μπαταρία, η οποία εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε όλα τα χαλιά και τις σκληρές επιφάνειες χάρη στον αυτόματο εντοπισμό δαπέδου. Η ισχυρή βούρτσα καθαρίζει επιμελώς τις ίνες των υφασμάτινων δαπέδων και τις ισιώνει ορατά. Το προσωπικό καθαριότητας στον καθαρισμό κτιρίων ή στον ξενοδοχειακό τομέα επωφελείται από τη γρήγορη και υγιεινή λειτουργία αυτοκαθαρισμού της βούρτσας, η οποία μπορεί εύκολα να ενεργοποιηθεί με τον ποδοδιακόπτη. Οι τρίχες που μαζεύονται από την κυλινδρική βούρτσα διαχωρίζονται και οι υπόλοιπες στη συνέχεια σκουπίζονται αυτόματα. Η μπαταριοκίνητη σκούπα με ιδιαίτερα χαμηλή απόσταση από το έδαφος καθαρίζει εύκολα κάτω από κρεβάτια και άλλα έπιπλα. Η πρωτοποριακή λαβή της CV 30/2 Bp Pack διαθέτει διακόπτη ON/OFF, λειτουργία eco!efficiency και ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας μέσω οθόνης LED. Εξοπλισμένο με ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery+ και ταχυφορτιστή στάνταρ. Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-14 είναι επίσης προαιρετικά διαθέσιμο.