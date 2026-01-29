Σχεδιασμένη για πολύ υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την καθαριότητα και την απόδοση επιφανειών: η σκούπα αναρρόφησης όρθιου τύπου με βούρτσα CV 38/2. Το πολύ μεγάλο πλάτος εργασίας επιτρέπει επίσης τον καθαρισμό μεγαλύτερων χώρων σε διάφορες εφαρμογές, από τον τομέα των ξενοδοχείων και των εστιατορίων έως το λιανικό εμπόριο και τους εκθεσιακούς χώρους. Το μικρό βάρος καθιστά δυνατούς του μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας χωρίς καταπόνηση ενώ τα εξαρτήματα που είναι ενσωματωμένα στη συσκευή καθιστούν τον καθαρισμό ακρών και γωνιών άνετο και εύκολο και η ενδεικτική λυχνία επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση της βούρτσας στο ύψος των ινών του χαλιού. Το σύστημα ταχείας αλλαγής για το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια επισκευής, η αντικατάσταση της βούρτσας χωρίς χρήση εργαλείων, καθώς και η λαβή που εφαρμόζει ιδανικά στο χέρι, είναι επίσης σχεδιασμένα με γνώμονα την εργονομία. Το ειδικά σχεδιασμένο και κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα αφαίρεσης εξασφαλίζει επίσης την αντικατάσταση των εξαιρετικά ανθεκτικών στο σκίσιμο σακουλών φίλτρου από ύφασμα fleece με σχεδόν μηδενική απελευθέρωση σκόνης.