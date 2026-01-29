Σκούπα αναρρόφησης όρθιου τύπου με βούρτσα CV 38/2
Το μηχάνημα πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις ως προς την απόδοση καθαρισμού επιφάνειας, το αποτέλεσμα και την εργονομία: Η σκούπα αναρρόφησης όρθιου τύπου με βούρτσα CV 38/2 είναι απλή και άνετη στη χρήση. Διαθέτει πολλά στοιχεία που εξοικονομούν χρόνο.
Σχεδιασμένη για πολύ υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την καθαριότητα και την απόδοση επιφανειών: η σκούπα αναρρόφησης όρθιου τύπου με βούρτσα CV 38/2. Το πολύ μεγάλο πλάτος εργασίας επιτρέπει επίσης τον καθαρισμό μεγαλύτερων χώρων σε διάφορες εφαρμογές, από τον τομέα των ξενοδοχείων και των εστιατορίων έως το λιανικό εμπόριο και τους εκθεσιακούς χώρους. Το μικρό βάρος καθιστά δυνατούς του μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας χωρίς καταπόνηση ενώ τα εξαρτήματα που είναι ενσωματωμένα στη συσκευή καθιστούν τον καθαρισμό ακρών και γωνιών άνετο και εύκολο και η ενδεικτική λυχνία επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση της βούρτσας στο ύψος των ινών του χαλιού. Το σύστημα ταχείας αλλαγής για το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια επισκευής, η αντικατάσταση της βούρτσας χωρίς χρήση εργαλείων, καθώς και η λαβή που εφαρμόζει ιδανικά στο χέρι, είναι επίσης σχεδιασμένα με γνώμονα την εργονομία. Το ειδικά σχεδιασμένο και κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα αφαίρεσης εξασφαλίζει επίσης την αντικατάσταση των εξαιρετικά ανθεκτικών στο σκίσιμο σακουλών φίλτρου από ύφασμα fleece με σχεδόν μηδενική απελευθέρωση σκόνης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φωτεινή ένδειξη
Σύστημα γρήγορης αλλαγής για το καλώδιο ρεύματος
Ευέλικτη και αποτελεσματική επιλογή καθαρισμού
Αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία
Εργονομική λαβή με διακόπτη on/off
Επί της συσκευής αποθήκευση
Φίλτρο HEPA (προαιρετικό)
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πλάτος εργασίας (cm)
|38
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|200 / 20
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|40
|Ονομαστική απόδοση (W)
|850
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|5,5
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|12
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|65
|Ονομαστική ισχύς βούρτσας (W)
|150
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|8,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|370 x 390 x 1215
Πεδίο προμήθειας
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Σωλήνας αναρρόφησης, αφαιρούμενος
- Κυρτός σωλήνας αναρρόφησης
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Κυλινδρική βούρτσα, στάνταρντ: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Ένδειξη κατάστασης φίλτρου
- Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας: Standard
- Λαβή ρυθμιζόμενου ύψους
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδα με μοκέτα
- Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια