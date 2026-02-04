Σκούπα αναρρόφησης όρθιου τύπου με βούρτσα CV 38/2 Adv
Ισχυρή, εύχρηστη ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης με βούρτσα, όρθιου τύπου, CV 38/2 Adv. Με υψηλή απόδοση κάλυψης επιφάνειας, ενσωματωμένα εξαρτήματα, βάσεις καλωδίου και σύστημα γρήγορης αλλαγής για το καλώδιο ρεύματος.
Είτε πρόκειται για καταστήματα λιανικής, ξενοδοχεία και εστιατόρια, γραφεία, δημόσια κτίρια είτε για εκθεσιακούς χώρους: Παντού όπου υπάρχει ανάγκη γρήγορου και αποτελεσματικού καθαρισμού μεγάλων επιφανειών που καλύπτονται με χαλί ή μοκέτα, βρίσκεστε σε πλεονεκτική θέση με την όρθια ηλεκτρική σκούπα με βούρτσα CV 38/2 Adv η οποία διαθέτει πολύ μεγάλο πλάτος εργασίας. Το μικρό βάρος και η εργονομική λαβή εξασφαλίζουν άνετο χειρισμό και μακρόχρονη, ξεκούραστη εργασία. Τα εξαρτήματα που ενσωματώνονται απευθείας στο μηχάνημα διευρύνουν τις δυνατές εφαρμογές με τον γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό σε άκρες ή στενές εσοχές, ενώ ένα οπτικό βοήθημα ρύθμισης της βούρτσας εξασφαλίζει την προσαρμογή της βούρτσας ακριβώς στο ύψος των ινών του χαλιού. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα αφαίρεσης επιτρέπει την αντικατάσταση των εξαιρετικά ανθεκτικών στο σκίσιμο σακουλών φίλτρου από fleece με σχεδόν μηδενική απελευθέρωση σκόνης. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που εξοικονομούν χρόνο, όπως η αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία ή το σύστημα γρήγορης αλλαγής για το εύκαμπτο καλώδιο ρεύματος του CV 38/2 Adv που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη συντήρηση χωρίς προηγούμενη εμπειρία, ολοκληρώνουν τον έξυπνο σχεδιασμό του μηχανήματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φωτεινή ένδειξηΟπτική ένδειξη για τη ρύθμιση του ύψους της βούρτσας roller. Βούρτσα roller ρυθμιζόμενη σε διαφορετικά ύψη χαλιών. Βελτιστοποιημένη ρύθμιση του ύψους της βούρτσας roller για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού.
Σύστημα γρήγορης αλλαγής για το καλώδιο τροφοδοσίας GlideflexΙδιαίτερα ευέλικτο, ανθεκτικό και ανθεκτικό καλώδιο τροφοδοσίας Glideflex. Εύκολο στην αλλαγή και δεν απαιτεί προηγούμενη γνώση. Εξοικονομεί χρόνο και μειώνει τα έξοδα συντήρησης.
Ευέλικτη και αποτελεσματική επιλογή καθαρισμούΕύκολη και γρήγορη αφαίρεση του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης. Εύκολη αφαίρεση των φραγμών, εάν απαιτείται.
Αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία
- Γρήγορη αλλαγή της κυλινδρικής βούρτσας χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
- Εξοικονομεί χρόνο και μειώνει τα έξοδα συντήρησης.
Εργονομική λαβή με διακόπτη on/off
- Για άνετο και φιλικό προς τον χρήστη χειρισμό.
- Η ενσωμάτωση του διακόπτη on/off είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα από άποψη εργονομίας.
- Επιτρέπει άνετη και χωρίς κόπωση εργασία.
Επί της συσκευής αποθήκευση
- Σύστημα κλιπ για ασφαλή αποθήκευση των ακροφυσίων αναρρόφησης.
- Ακροφύσιο για σχισμές και ακροφύσιο για ταπετσαρίες πάντα έτοιμα στη διάθεσή σας.
Φίλτρο HEPA (προαιρετικό)
- Φίλτρο HEPA 13 πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμών DIN EN 1822:2019.
- Πολύ υψηλός βαθμός διαχωρισμού 99,95%.
- Τα αερολύματα, οι ιοί και τα μικρόβια παγιδεύονται σχεδόν πλήρως.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πλάτος εργασίας (cm)
|38
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|200 / 20
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|40
|Ονομαστική απόδοση (W)
|850
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|5,5
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|12
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|65
|Ονομαστική ισχύς βούρτσας (W)
|150
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|8,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|12,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|370 x 390 x 1215
Πεδίο προμήθειας
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Σωλήνας αναρρόφησης, αφαιρούμενος
- Κυρτός σωλήνας αναρρόφησης
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Κυλινδρική βούρτσα, στάνταρντ: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Ένδειξη κατάστασης φίλτρου
- Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας: Ευέλικτη
- Λαβή ρυθμιζόμενου ύψους
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδα με μοκέτα
- Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια