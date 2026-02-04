Είτε πρόκειται για καταστήματα λιανικής, ξενοδοχεία και εστιατόρια, γραφεία, δημόσια κτίρια είτε για εκθεσιακούς χώρους: Παντού όπου υπάρχει ανάγκη γρήγορου και αποτελεσματικού καθαρισμού μεγάλων επιφανειών που καλύπτονται με χαλί ή μοκέτα, βρίσκεστε σε πλεονεκτική θέση με την όρθια ηλεκτρική σκούπα με βούρτσα CV 38/2 Adv η οποία διαθέτει πολύ μεγάλο πλάτος εργασίας. Το μικρό βάρος και η εργονομική λαβή εξασφαλίζουν άνετο χειρισμό και μακρόχρονη, ξεκούραστη εργασία. Τα εξαρτήματα που ενσωματώνονται απευθείας στο μηχάνημα διευρύνουν τις δυνατές εφαρμογές με τον γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό σε άκρες ή στενές εσοχές, ενώ ένα οπτικό βοήθημα ρύθμισης της βούρτσας εξασφαλίζει την προσαρμογή της βούρτσας ακριβώς στο ύψος των ινών του χαλιού. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα αφαίρεσης επιτρέπει την αντικατάσταση των εξαιρετικά ανθεκτικών στο σκίσιμο σακουλών φίλτρου από fleece με σχεδόν μηδενική απελευθέρωση σκόνης. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που εξοικονομούν χρόνο, όπως η αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία ή το σύστημα γρήγορης αλλαγής για το εύκαμπτο καλώδιο ρεύματος του CV 38/2 Adv που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη συντήρηση χωρίς προηγούμενη εμπειρία, ολοκληρώνουν τον έξυπνο σχεδιασμό του μηχανήματος.