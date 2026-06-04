Η σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 10/1 Adv χαρακτηρίζεται από βιωσιμότητα, κορυφαία ισχύ αναρρόφησης, ανθεκτικότητα, μια ολοκληρωμένη σειρά εξαρτημάτων και μια εντυπωσιακή σχέση ποιότητας-τιμής. Χάρη στην περιεκτικότητά της σε ανακυκλωμένο υλικό σε ποσοστό 45%¹⁾, οι πόροι εξοικονομούνται και οι απαιτήσεις σε ενέργεια μειώνονται ήδη από το στάδιο της παραγωγής. Καθώς η T 10/1 Adv είναι εξαιρετικά αθόρυβη, με επίπεδο θορύβου μόλις 52 dB(A) παρά την υψηλή ισχύ αναρρόφησης, είναι ιδανική για καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Είναι συμπαγής, ανθεκτική στην ανατροπή, ευέλικτη και διαθέτει κάδο χωρητικότητας 10 λίτρων. Μπορείς να μεταφέρεις τη σκούπα εργονομικά χάρη στην πρακτική, αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς. Επιπλέον, είναι ανθεκτική και στιβαρή, όπως ακριβώς το πλαίσιο, το περίβλημα, ο προφυλακτήρας και οι μεγάλοι τροχοί της. Το ακροφύσιο γωνιών και το ακροφύσιο ταπετσαριών περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό και μπορείς να τα αποθηκεύεις πάντα σε άμεση πρόσβαση πάνω στην ίδια την T 10/1 Adv. Στο περιεχόμενο παράδοσης της T 10/1 Adv περιλαμβάνεται μια ιδιαίτερα πλούσια γκάμα εξαρτημάτων: εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, αντιστατική γωνία, ελαφρύς και ρυθμιζόμενος σε ύψος τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης από αλουμίνιο, εναλλασσόμενο ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο για παρκέ, ακροφύσιο γωνιών και ακροφύσιο ταπετσαριών.