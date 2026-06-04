Σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 10/1 Adv
Η εξαιρετικά αθόρυβη και στιβαρή σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 10/1 Adv κατασκευάζεται με βιώσιμο τρόπο από 45% ανακυκλωμένο υλικό¹⁾ και σου προσφέρει εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης, εργονομικό σχεδιασμό και μια ολοκληρωμένη σειρά εξαρτημάτων.
Η σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 10/1 Adv χαρακτηρίζεται από βιωσιμότητα, κορυφαία ισχύ αναρρόφησης, ανθεκτικότητα, μια ολοκληρωμένη σειρά εξαρτημάτων και μια εντυπωσιακή σχέση ποιότητας-τιμής. Χάρη στην περιεκτικότητά της σε ανακυκλωμένο υλικό σε ποσοστό 45%¹⁾, οι πόροι εξοικονομούνται και οι απαιτήσεις σε ενέργεια μειώνονται ήδη από το στάδιο της παραγωγής. Καθώς η T 10/1 Adv είναι εξαιρετικά αθόρυβη, με επίπεδο θορύβου μόλις 52 dB(A) παρά την υψηλή ισχύ αναρρόφησης, είναι ιδανική για καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Είναι συμπαγής, ανθεκτική στην ανατροπή, ευέλικτη και διαθέτει κάδο χωρητικότητας 10 λίτρων. Μπορείς να μεταφέρεις τη σκούπα εργονομικά χάρη στην πρακτική, αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς. Επιπλέον, είναι ανθεκτική και στιβαρή, όπως ακριβώς το πλαίσιο, το περίβλημα, ο προφυλακτήρας και οι μεγάλοι τροχοί της. Το ακροφύσιο γωνιών και το ακροφύσιο ταπετσαριών περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό και μπορείς να τα αποθηκεύεις πάντα σε άμεση πρόσβαση πάνω στην ίδια την T 10/1 Adv. Στο περιεχόμενο παράδοσης της T 10/1 Adv περιλαμβάνεται μια ιδιαίτερα πλούσια γκάμα εξαρτημάτων: εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, αντιστατική γωνία, ελαφρύς και ρυθμιζόμενος σε ύψος τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης από αλουμίνιο, εναλλασσόμενο ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο για παρκέ, ακροφύσιο γωνιών και ακροφύσιο ταπετσαριών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιώσιμη και ανθεκτική: 45% ανακυκλωμένο περιεχόμενοΠαραγωγή: μειωμένη χρήση πρώτων υλών και ενέργειας. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών μειώνει τις εκπομπές CO₂.
Εξαιρετικά αθόρυβη: σχεδόν αθόρυβη λειτουργία σε μόλις 52 dB(A)Ιδανικό για τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μειωμένη ηχορύπανση ακόμη και τη νύχτα. Μειώνει τους κινδύνους, όπως το άγχος ή η βλάβη της ακοής.
Εργονομικός, συμπαγής και φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμόςΕργονομική μεταφορά: μπορεί να φορεθεί κοντά στο σώμα. Εργονομική λαβή και άνετη λαβή μεταφοράς. Εξοικονόμηση χώρου και έξυπνο: η γρήγορη αποθήκευση γίνεται εύκολα.
Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας
- Απλή και γρήγορη αντικατάσταση του καλωδίου δικτύου ακόμη και χωρίς προηγούμενες γνώσεις.
- Η διαδικασία καθαρισμού μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα.
- Αποφεύγει ή μειώνει το κόστος σέρβις.
Χειροκίνητη αποθήκευση καλωδίων
- Το καλώδιο ρεύματος μπορεί να αποθηκευτεί σε ελάχιστο χρόνο.
- Εξοικονόμηση χρόνου: αποθήκευση καλωδίου σε λίγα δευτερόλεπτα.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν συστρέφεται και είναι πάντα τυλιγμένο.
Χαμηλό βάρος
- Μεταφορά χωρίς κόπο, ακόμη και με το ένα χέρι.
- Εύκολη μεταφορά σε σκαλοπάτια και σκάλες.
Φιλική προς τον χρήστη έννοια λειτουργίας
- Μεγάλο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Γρήγορος και εύκολος χειρισμός με το πόδι ή το χέρι.
- Πρακτική θέση στάθμευσης για τακτοποιημένη αποθήκευση.
Μόνιμο κύριο καλάθι φίλτρου
- Ανθεκτικό, στιβαρό και βιώσιμο.
- Κατασκευασμένο από fleece.
- Πλένεται στο χέρι στους 30 °C και επαναχρησιμοποιείται.
Πλήρης γκάμα αξεσουάρ
- Ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο παρκέ, ακροφύσιο για σχισμές και ακροφύσιο ταπετσαρίας.
- Υψηλής ποιότητας καλάθι φίλτρου και σακούλα φίλτρου από ύφασμα fleece.
- Ρυθμιζόμενος σε ύψος, ελαφρύς τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης από αλουμίνιο.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Ακροφύσιο για σχισμές και ακροφύσιο ταπετσαρίας: αποθηκευμένα στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου, πάντα άμεσα διαθέσιμη.
- Ασφαλής και βολική μεταφορά του μηχανήματος και των αξεσουάρ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|185 / 18
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|40
|Ονομαστική απόδοση (W)
|585
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|10
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|12
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|52
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|430 x 255 x 370
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης: 615 mm, 1007 mm
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Αλουμίνιο
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο παρκέ
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece
Εξοπλισμός
- Υλικό κάδου: Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
- Έξυπνο σύστημα ανάσυρσης καλωδίων
- Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας: Standard
- Πτυσσόμενη εργονομική λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια
- Σκληρά δάπεδα
- Δάπεδα με μοκέτα
- Καθαρισμός κατά τη διάρκεια της ημέρας