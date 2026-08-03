Σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 10/1 Adv HEPA
Ανθεκτική, εξαιρετικά αθόρυβη και με έμφαση στην υγιεινή: η T 10/1 Adv HEPA αποτελείται κατά 45% από ανακυκλωμένο υλικό¹⁾ και προσφέρει ένα αποδοτικό φίλτρο HEPA 14 καθώς και μια ευρεία γκάμα αξεσουάρ, πέρα από την υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
Η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 10/1 Adv HEPA εγγυάται τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας σε χώρους με αυξημένες απαιτήσεις υγιεινής χάρη στο φίλτρο HEPA 14 και ξεχωρίζει για τη βιωσιμότητα και την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης. Διαθέτει εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, πλήρη γκάμα αξεσουάρ και εξαιρετική σχέση τιμής/απόδοσης. Το 45% ανακυκλωμένο υλικό¹⁾ που χρησιμοποιείται στην παραγωγή συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων. Η T 10/1 Adv HEPA χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία (52 dB[A]), γεγονός που την καθιστά ιδανική για καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε χώρους με αυξημένη ευαισθησία στον θόρυβο. Είναι ευέλικτη και ανθεκτική στην ανατροπή, με χωρητικότητα κάδου 10 λίτρων. Διαθέτει πρακτική εργονομική λαβή μεταφοράς με αναδιπλούμενη λειτουργία για άνετη μετακίνηση. Όπως και το πλαίσιο, το περίβλημα, ο προφυλακτήρας και οι μεγάλες ρόδες, είναι ανθεκτικά και στιβαρά. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακροφύσιο για σχισμές και ακροφύσιο ταπετσαρίας, τα οποία μπορούν να αποθηκεύονται επάνω στη συσκευή για άμεση χρήση. Το σετ αξεσουάρ της T 10/1 Adv HEPA περιλαμβάνει: σωλήνα αναρρόφησης, αντιστατικό γωνιακό σωλήνα, ελαφρύ και ρυθμιζόμενο σε ύψος τηλεσκοπικό σωλήνα(αλουμινίου), εναλλάξιμο ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο παρκέ, ακροφύσιο για σχισμές, ακροφύσιο ταπετσαρίας και φίλτρο HEPA 14.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιώσιμη και ανθεκτική: 45% ανακυκλωμένο περιεχόμενοΠαραγωγή: μειωμένη χρήση πρώτων υλών και ενέργειας. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών μειώνει τις εκπομπές CO₂.
Εξαιρετικά αποδοτικό φίλτρο HEPA 14Για τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή. Υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού: 99,995%.
Εξαιρετικά αθόρυβη: σχεδόν αθόρυβη λειτουργία σε μόλις 52 dB(A)Ιδανικό για τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μειωμένη ηχορύπανση ακόμη και τη νύχτα. Μειώνει τους κινδύνους, όπως το άγχος ή η βλάβη της ακοής.
Εργονομικός, συμπαγής και φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός
- Εργονομική μεταφορά: μπορεί να μεταφερθεί κοντά στο σώμα.
- Εργονομική λαβή και άνετη λαβή μεταφοράς.
- Εξοικονόμηση χώρου και έξυπνο: η γρήγορη αποθήκευση γίνεται εύκολα.
Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας
- Απλή και γρήγορη αντικατάσταση του καλωδίου δικτύου ακόμη και χωρίς προηγούμενες γνώσεις.
- Η διαδικασία καθαρισμού μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα.
- Αποφεύγει ή μειώνει το κόστος σέρβις.
Χειροκίνητη αποθήκευση καλωδίων
- Το καλώδιο ρεύματος μπορεί να αποθηκευτεί σε ελάχιστο χρόνο.
- Εξοικονόμηση χρόνου: αποθήκευση καλωδίου σε λίγα δευτερόλεπτα.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν συστρέφεται και είναι πάντα τυλιγμένο.
Χαμηλό βάρος
- Μεταφορά χωρίς κόπο, ακόμη και με το ένα χέρι.
- Εύκολη μεταφορά σε σκαλοπάτια και σκάλες.
Φιλική προς τον χρήστη έννοια λειτουργίας
- Μεγάλο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Γρήγορος και εύκολος χειρισμός με το πόδι ή το χέρι.
- Πρακτική θέση στάθμευσης για τακτοποιημένη αποθήκευση.
Πλήρης γκάμα αξεσουάρ
- Ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο παρκέ, ακροφύσιο για σχισμές και ακροφύσιο ταπετσαρίας.
- Υψηλής ποιότητας καλάθι φίλτρου και σακούλα φίλτρου από ύφασμα fleece.
- Ρυθμιζόμενος σε ύψος, ελαφρύς τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης από αλουμίνιο.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Ακροφύσιο για σχισμές και ακροφύσιο ταπετσαρίας: αποθηκευμένα στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου, πάντα άμεσα διαθέσιμη.
- Ασφαλής και βολική μεταφορά του μηχανήματος και των αξεσουάρ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|185 / 18
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|40
|Ονομαστική απόδοση (W)
|585
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|10
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|12
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|52
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Όλα τα πλαστικά μέρη, εκτός των εξαρτημάτων.
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης: 615 mm, 1007 mm
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Αλουμίνιο
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο παρκέ
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 14
- Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece
Εξοπλισμός
- Υλικό κάδου: Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
- Έξυπνο σύστημα ανάσυρσης καλωδίων
- Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας: Standard
- Πτυσσόμενη εργονομική λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια
- Σκληρά δάπεδα
- Δάπεδα με μοκέτα
- Καθαρισμός κατά τη διάρκεια της ημέρας