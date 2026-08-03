Η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 10/1 Adv HEPA εγγυάται τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας σε χώρους με αυξημένες απαιτήσεις υγιεινής χάρη στο φίλτρο HEPA 14 και ξεχωρίζει για τη βιωσιμότητα και την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης. Διαθέτει εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, πλήρη γκάμα αξεσουάρ και εξαιρετική σχέση τιμής/απόδοσης. Το 45% ανακυκλωμένο υλικό¹⁾ που χρησιμοποιείται στην παραγωγή συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων. Η T 10/1 Adv HEPA χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία (52 dB[A]), γεγονός που την καθιστά ιδανική για καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε χώρους με αυξημένη ευαισθησία στον θόρυβο. Είναι ευέλικτη και ανθεκτική στην ανατροπή, με χωρητικότητα κάδου 10 λίτρων. Διαθέτει πρακτική εργονομική λαβή μεταφοράς με αναδιπλούμενη λειτουργία για άνετη μετακίνηση. Όπως και το πλαίσιο, το περίβλημα, ο προφυλακτήρας και οι μεγάλες ρόδες, είναι ανθεκτικά και στιβαρά. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακροφύσιο για σχισμές και ακροφύσιο ταπετσαρίας, τα οποία μπορούν να αποθηκεύονται επάνω στη συσκευή για άμεση χρήση. Το σετ αξεσουάρ της T 10/1 Adv HEPA περιλαμβάνει: σωλήνα αναρρόφησης, αντιστατικό γωνιακό σωλήνα, ελαφρύ και ρυθμιζόμενο σε ύψος τηλεσκοπικό σωλήνα(αλουμινίου), εναλλάξιμο ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο παρκέ, ακροφύσιο για σχισμές, ακροφύσιο ταπετσαρίας και φίλτρο HEPA 14.