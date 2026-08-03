Σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 10/1 Adv HEPA Go!Further
Η T 10/1 Adv HEPA Go!Further είναι μια περιορισμένης έκδοσης μαύρη σκούπα για ξηρή αναρρόφηση, κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και συνοδεύεται από αποκλειστικά αξεσουάρ: 10 σακούλες φίλτρου από φλις.
Η σκούπα T 10/1 Adv HEPA Go!Further, κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾, συνοδεύεται από αποκλειστικά εξαρτήματα και 10 σακούλες φίλτρου από φλις. Με το φίλτρο HEPA 14, εγγυάται τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας σε περιοχές με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής και είναι συνώνυμη της βιωσιμότητας και της εξαιρετικής ισχύος αναρρόφησης. Διαθέτει επίσης εντυπωσιακή ανθεκτικότητα και εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία (52 dB[A]) και είναι κατάλληλη για καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε χώρους ευαίσθητους στον θόρυβο. Η ηλεκτρική σκούπα είναι ευέλικτη και σταθερή, ενώ ο κάδος έχει χωρητικότητα 10 λίτρων. Διαθέτει άνετη λαβή μεταφοράς με λειτουργία αναδίπλωσης, η οποία επιτρέπει την εργονομική μεταφορά. Είναι επίσης ανθεκτική και στιβαρή, όπως το σασί, το περίβλημα, ο προφυλακτήρας και οι μεγάλοι τροχοί. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ένα ακροφύσιο για σχισμές και ένα ακροφύσιο για ταπετσαρίες, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν μαζί με την σκούπα για εύκολη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Στο περιεχόμενο της συσκευασίας περιλαμβάνεται μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ: σωλήνας αναρρόφησης, αντιστατικός γωνιακός σύνδεσμος, ελαφρύς και ρυθμιζόμενος σε ύψος τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης (αλουμίνιο), εναλλάξιμο ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο παρκέ, ακροφύσιο για σχισμές, ακροφύσιο για ταπετσαρίες, φίλτρο HEPA 14 και 10 σακούλες φίλτρου από φλις.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά αποδοτικό φίλτρο HEPA 14Για τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή. Υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού: 99,995%.
Εξαιρετικά αθόρυβη: σχεδόν αθόρυβη λειτουργία σε μόλις 52 dB(A)Ιδανικό για τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μειωμένη ηχορύπανση ακόμη και τη νύχτα. Μειώνει τους κινδύνους, όπως το άγχος ή η βλάβη της ακοής.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότηταςΣχεδιασμός με 45% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾. Συσκευασία 100% χαρτί. Εξαιρετικά αθόρυβο: μόνο 52 dB(A).
Εργονομικός, συμπαγής και φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός
- Εργονομική μεταφορά: μπορεί να μεταφερθεί κοντά στο σώμα.
- Εργονομική λαβή και άνετη λαβή μεταφοράς.
- Εξοικονόμηση χώρου και έξυπνο: η γρήγορη αποθήκευση γίνεται εύκολα.
Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας
- Απλή και γρήγορη αντικατάσταση του καλωδίου δικτύου ακόμη και χωρίς προηγούμενες γνώσεις.
- Η διαδικασία καθαρισμού μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα.
- Αποφεύγει ή μειώνει το κόστος σέρβις.
Χειροκίνητη αποθήκευση καλωδίων
- Το καλώδιο ρεύματος μπορεί να αποθηκευτεί σε ελάχιστο χρόνο.
- Εξοικονόμηση χρόνου: αποθήκευση καλωδίου σε λίγα δευτερόλεπτα.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν συστρέφεται και είναι πάντα τυλιγμένο.
Χαμηλό βάρος
- Μεταφορά χωρίς κόπο, ακόμη και με το ένα χέρι.
- Εύκολη μεταφορά σε σκαλοπάτια και σκάλες.
Φιλική προς τον χρήστη έννοια λειτουργίας
- Μεγάλο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Γρήγορος και εύκολος χειρισμός με το πόδι ή το χέρι.
- Πρακτική θέση στάθμευσης για τακτοποιημένη αποθήκευση.
Εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων που περιλαμβάνεται στην παράδοση
- Ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο παρκέ, ακροφύσιο για σχισμές και ακροφύσιο ταπετσαρίας.
- Υψηλής ποιότητας καλάθι φίλτρου και 10 σακούλες φίλτρου από φλις.
- Ρυθμιζόμενος σε ύψος, ελαφρύς τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης από αλουμίνιο.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Ακροφύσιο για σχισμές και ακροφύσιο ταπετσαρίας: αποθηκευμένα στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου, πάντα άμεσα διαθέσιμη.
- Ασφαλής και βολική μεταφορά του μηχανήματος και των αξεσουάρ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|185 / 18
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|40
|Ονομαστική απόδοση (W)
|585
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|10
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|12
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|52
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Μόνο η συσκευή, όλα τα πλαστικά μέρη χωρίς εξαρτήματα.
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης: 615 mm, 1007 mm
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Αλουμίνιο
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο παρκέ
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 10 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 14
- Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece
Εξοπλισμός
- Υλικό κάδου: Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
- Έξυπνο σύστημα ανάσυρσης καλωδίων
- Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας: Standard
- Πτυσσόμενη εργονομική λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια
- Σκληρά δάπεδα
- Δάπεδα με μοκέτα
- Καθαρισμός κατά τη διάρκεια της ημέρας