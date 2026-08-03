Η σκούπα T 10/1 Adv HEPA Go!Further, κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾, συνοδεύεται από αποκλειστικά εξαρτήματα και 10 σακούλες φίλτρου από φλις. Με το φίλτρο HEPA 14, εγγυάται τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας σε περιοχές με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής και είναι συνώνυμη της βιωσιμότητας και της εξαιρετικής ισχύος αναρρόφησης. Διαθέτει επίσης εντυπωσιακή ανθεκτικότητα και εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία (52 dB[A]) και είναι κατάλληλη για καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε χώρους ευαίσθητους στον θόρυβο. Η ηλεκτρική σκούπα είναι ευέλικτη και σταθερή, ενώ ο κάδος έχει χωρητικότητα 10 λίτρων. Διαθέτει άνετη λαβή μεταφοράς με λειτουργία αναδίπλωσης, η οποία επιτρέπει την εργονομική μεταφορά. Είναι επίσης ανθεκτική και στιβαρή, όπως το σασί, το περίβλημα, ο προφυλακτήρας και οι μεγάλοι τροχοί. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ένα ακροφύσιο για σχισμές και ένα ακροφύσιο για ταπετσαρίες, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν μαζί με την σκούπα για εύκολη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Στο περιεχόμενο της συσκευασίας περιλαμβάνεται μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ: σωλήνας αναρρόφησης, αντιστατικός γωνιακός σύνδεσμος, ελαφρύς και ρυθμιζόμενος σε ύψος τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης (αλουμίνιο), εναλλάξιμο ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο παρκέ, ακροφύσιο για σχισμές, ακροφύσιο για ταπετσαρίες, φίλτρο HEPA 14 και 10 σακούλες φίλτρου από φλις.