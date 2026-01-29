Ευέλικτη και εύκολη στη μεταφορά χάρη στο μικρό βάρος των 3,8 kg, η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 11/1 Classic είναι η ιδανική επιλογή για επαγγελματίες χρήστες. Με κάδο μεγάλης χωρητικότητας 11 L, το μικρών διαστάσεων μηχάνημα στην εισαγωγική / entry κατηγορία έχει μέγιστη αναρρόφηση 235 mbar/23,5 kPa από ισχύ 850 W, εξασφαλίζοντας έτσι εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί τόσο αθόρυβα, στα 61 dB(A) μόνο, ώστε όχι μόνο προστατεύεται ο χρήστης αλλά και η εργασία μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές ως προς τον επιτρεπόμενο θόρυβο, όπως τα νοσοκομεία ή τα ξενοδοχεία. Η εργονομική γωνία της λαβής επιτρέπει την ξεκούραστη εκτέλεση εργασιών μεγάλης διάρκειας. Ακόμη και το σκούπισμα σκάλας γίνεται χωρίς μεγάλη προσπάθεια χάρη στην ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς. Χάρη στον στιβαρό σχεδιασμό της, η T 11/1 Classic έχει εγγυημένη μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιπλέον, ο προφυλακτήρας της προστατεύει το μηχάνημα από τυχόν ανατροπές. Τα εξαρτήματα, όπως ο σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου, μπορούν να αποθηκεύονται πάνω στην ηλεκτρική σκούπα με βολικό τρόπο. Επίσης, παρέχεται σακούλα φίλτρου fleece. Ως πρόσθετο αξεσουάρ, διατίθεται και φίλτρο HEPA 14 υψηλής απόδοσης.