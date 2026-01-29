Σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 11/1 Classic
Μικρό βάρος, υψηλή ισχύς αναρρόφησης, μεγάλη αντοχή: Η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 11/1 Classic ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής των επαγγελματιών χρηστών σε μια μικρή ηλεκτρική σκούπα με ελκυστική τιμή.
Ευέλικτη και εύκολη στη μεταφορά χάρη στο μικρό βάρος των 3,8 kg, η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 11/1 Classic είναι η ιδανική επιλογή για επαγγελματίες χρήστες. Με κάδο μεγάλης χωρητικότητας 11 L, το μικρών διαστάσεων μηχάνημα στην εισαγωγική / entry κατηγορία έχει μέγιστη αναρρόφηση 235 mbar/23,5 kPa από ισχύ 850 W, εξασφαλίζοντας έτσι εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί τόσο αθόρυβα, στα 61 dB(A) μόνο, ώστε όχι μόνο προστατεύεται ο χρήστης αλλά και η εργασία μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές ως προς τον επιτρεπόμενο θόρυβο, όπως τα νοσοκομεία ή τα ξενοδοχεία. Η εργονομική γωνία της λαβής επιτρέπει την ξεκούραστη εκτέλεση εργασιών μεγάλης διάρκειας. Ακόμη και το σκούπισμα σκάλας γίνεται χωρίς μεγάλη προσπάθεια χάρη στην ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς. Χάρη στον στιβαρό σχεδιασμό της, η T 11/1 Classic έχει εγγυημένη μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιπλέον, ο προφυλακτήρας της προστατεύει το μηχάνημα από τυχόν ανατροπές. Τα εξαρτήματα, όπως ο σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου, μπορούν να αποθηκεύονται πάνω στην ηλεκτρική σκούπα με βολικό τρόπο. Επίσης, παρέχεται σακούλα φίλτρου fleece. Ως πρόσθετο αξεσουάρ, διατίθεται και φίλτρο HEPA 14 υψηλής απόδοσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Χαμηλό βάρος
Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας μόνο 61 dB(A)
Άγκιστρο καλωδίου
Ανθεκτικό και στιβαρό μηχάνημα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση τροφοδοσίας (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|40
|Ονομαστική απόδοση (W)
|850
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|11
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|61
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|385 x 285 x 385
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 3 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 350 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece
Εξοπλισμός
- Υλικό κάδου: Πλαστικό
- Άγκιστρο καλωδίου
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ευέλικτο και μπορεί να χρησιμοποιείται σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής
- Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια
- Για όλες τις σκληρές επιφάνειες (π.χ. πλακάκια, φυσική πέτρα, PVC, λινοτάπητα)
- Δάπεδα με μοκέτα