Σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1 Adv HEPA *EU
Η T 15/1 Adv HEPA εστιάζει στην υγιεινή, είναι βιώσιμη και εξαιρετικά αθόρυβη, και προσφέρει ένα αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14 και μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ, εκτός από την υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
Η σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1 Adv HEPA χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης, εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, ανθεκτικότητα, εντυπωσιακή σχέση τιμής-απόδοσης και μια ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων. Χάρη στο φίλτρο HEPA 14, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας σε χώρους όπου η υγιεινή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ανθεκτικότητά της είναι εμφανής σε χαρακτηριστικά όπως το σασί, το περίβλημα, ο προφυλακτήρας και οι μεγάλοι τροχοί. Οι πόροι εξοικονομούνται από την αρχή χάρη στο 45% ανακυκλωμένο υλικό* που περιέχει. Καθώς η 15/1 Adv HEPA λειτουργεί εξαιρετικά αθόρυβα, με μόλις 52 dB(A) και υψηλή ισχύ αναρρόφησης, είναι ιδανική για καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε χώρους ευαίσθητους στον θόρυβο. Είναι συμπαγής, ανθεκτική στην κλίση και ευέλικτη, και έχει χωρητικότητα 15 λίτρων. Με την πτυσσόμενη λαβή μεταφοράς, η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να μεταφερθεί εργονομικά και κοντά στο σώμα. Το ακροφύσιο για σχισμές και το ακροφύσιο για ταπετσαρίες περιλαμβάνονται και μπορούν πάντα να αποθηκεύονται στην ηλεκτρική σκούπα, σε εύκολα προσβάσιμο σημείο. Στο περιεχόμενο της συσκευασίας της T 15/1 Adv HEPA περιλαμβάνονται ιδιαίτερα εκτεταμένα εξαρτήματα: σωλήνας αναρρόφησης, αντιστατική καμπύλη, ελαφρύς, ρυθμιζόμενος σε ύψος τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης από αλουμίνιο, εναλλάξιμο ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο παρκέ, ακροφύσιο για σχισμές, ακροφύσιο για ταπετσαρίες και φίλτρο HEPA 14.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιώσιμη και ανθεκτική: 45% ανακυκλωμένο περιεχόμενοΠαραγωγή: μειωμένη χρήση πρώτων υλών και ενέργειας. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών μειώνει τις εκπομπές CO₂.
Εξαιρετικά αποδοτικό φίλτρο HEPA 14Για τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή. Υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού: 99,995%.
Εξαιρετικά αθόρυβη: σχεδόν αθόρυβη λειτουργία σε μόλις 52 dB(A)Ιδανικό για τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μειωμένη ηχορύπανση ακόμη και τη νύχτα. Μειώνει τους κινδύνους, όπως το άγχος ή η βλάβη της ακοής.
Εργονομικός, συμπαγής και φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός
- Εργονομική μεταφορά: μπορεί να φορεθεί κοντά στο σώμα.
- Εργονομική λαβή και άνετη λαβή μεταφοράς.
- Εξοικονόμηση χώρου και έξυπνο: η γρήγορη αποθήκευση γίνεται εύκολα.
Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας
- Απλή και γρήγορη αντικατάσταση του καλωδίου δικτύου ακόμη και χωρίς προηγούμενες γνώσεις.
- Η διαδικασία καθαρισμού μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα.
- Αποφεύγει ή μειώνει το κόστος σέρβις.
Χειροκίνητη αποθήκευση καλωδίων
- Το καλώδιο ρεύματος μπορεί να αποθηκευτεί σε ελάχιστο χρόνο.
- Εξοικονόμηση χρόνου: αποθήκευση καλωδίου σε λίγα δευτερόλεπτα.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν συστρέφεται και είναι πάντα τυλιγμένο.
Χαμηλό βάρος
- Μεταφορά χωρίς κόπο, ακόμη και με το ένα χέρι.
- Εύκολη μεταφορά σε σκαλοπάτια και σκάλες.
Φιλική προς τον χρήστη έννοια λειτουργίας
- Μεγάλο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Γρήγορος και εύκολος χειρισμός με το πόδι ή το χέρι.
- Πρακτική θέση στάθμευσης για τακτοποιημένη αποθήκευση.
Πλήρης γκάμα αξεσουάρ
- Ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο παρκέ, ακροφύσιο για σχισμές και ακροφύσιο ταπετσαρίας.
- Υψηλής ποιότητας καλάθι φίλτρου και σακούλα φίλτρου από ύφασμα fleece.
- Ρυθμιζόμενος σε ύψος, ελαφρύς τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης από αλουμίνιο.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Ακροφύσιο για σχισμές και ακροφύσιο ταπετσαρίας: αποθηκευμένα στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου, πάντα άμεσα διαθέσιμη.
- Ασφαλής και βολική μεταφορά του μηχανήματος και των αξεσουάρ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|185 / 18
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|40
|Ονομαστική απόδοση (W)
|585
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|15
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|12
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|52
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|440 x 250 x 410
* Όλα τα πλαστικά μέρη, εξαιρουμένων των εξαρτημάτων.
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης: 615 mm, 1007 mm
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Αλουμίνιο
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο παρκέ
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 14
- Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece
Εξοπλισμός
- Υλικό κάδου: Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
- Έξυπνο σύστημα ανάσυρσης καλωδίων
- Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας: Standard
- Πτυσσόμενη εργονομική λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια
- Σκληρά δάπεδα
- Δάπεδα με μοκέτα
- Καθαρισμός κατά τη διάρκεια της ημέρας