Η σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1 Adv HEPA χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης, εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, ανθεκτικότητα, εντυπωσιακή σχέση τιμής-απόδοσης και μια ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων. Χάρη στο φίλτρο HEPA 14, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας σε χώρους όπου η υγιεινή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ανθεκτικότητά της είναι εμφανής σε χαρακτηριστικά όπως το σασί, το περίβλημα, ο προφυλακτήρας και οι μεγάλοι τροχοί. Οι πόροι εξοικονομούνται από την αρχή χάρη στο 45% ανακυκλωμένο υλικό* που περιέχει. Καθώς η 15/1 Adv HEPA λειτουργεί εξαιρετικά αθόρυβα, με μόλις 52 dB(A) και υψηλή ισχύ αναρρόφησης, είναι ιδανική για καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε χώρους ευαίσθητους στον θόρυβο. Είναι συμπαγής, ανθεκτική στην κλίση και ευέλικτη, και έχει χωρητικότητα 15 λίτρων. Με την πτυσσόμενη λαβή μεταφοράς, η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να μεταφερθεί εργονομικά και κοντά στο σώμα. Το ακροφύσιο για σχισμές και το ακροφύσιο για ταπετσαρίες περιλαμβάνονται και μπορούν πάντα να αποθηκεύονται στην ηλεκτρική σκούπα, σε εύκολα προσβάσιμο σημείο. Στο περιεχόμενο της συσκευασίας της T 15/1 Adv HEPA περιλαμβάνονται ιδιαίτερα εκτεταμένα εξαρτήματα: σωλήνας αναρρόφησης, αντιστατική καμπύλη, ελαφρύς, ρυθμιζόμενος σε ύψος τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης από αλουμίνιο, εναλλάξιμο ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο παρκέ, ακροφύσιο για σχισμές, ακροφύσιο για ταπετσαρίες και φίλτρο HEPA 14.