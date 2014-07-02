Μηχανή γυαλίσματος BDP 50/1500C
Ταχύτατη μηχανή γυαλίσματος δαπέδων BDP 50/1500 C , με 30% μεγαλύτερη παραγωγικότητα από τις συμβατικές μηχανές περιποίησης δαπέδων.
Η BDP 50/1500 C έχει εξαιρετικά compact διαστάσεις και ελίσσεται πολύ εύκολα χάρη στο βοηθητικό στροφείο. Με ταχύτητα περιστροφής 1500 rpm, η συσκευή επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Με απλά χαρακτηριστικά που εγγυώνται ευκολία στο χειρισμό. Η σκόνη συλλέγεται σε ανακυκλούμενη σακούλα φίλτρου 1 λίτρου από το σύστημα παθητικής αναρρόφησης. Η προσαρμοζόμενη λαβή εγγυάται άνεση στο ύψος εργασίας και μπορεί να διπλωθεί για να εξοικονομήσει αποθηκευτικό χώρο. Η σκανδάλη αποτρέπει από την άσκοπη έναρξη λειτουργίας της μηχανής - η συσκευή σταματά μόλις αφήσει ο χειριστής τη σκανδάλη. Η πλωτή πλάκα οδηγού τσόχας προσαρμόζεται αυτόματα στην επιφάνεια. Διαθέτει ελατήριο και εγγυάται βέλτιστη πίεση επαφής. Το προαιρετικό kit καθαρισμού με ψεκασμό εξασφαλίζει ότι τα χημικά καθαριστικά ψεκάζονται μόνο εκεί που χρειάζεται.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφησης
- Το σύστημα προστασίας διοχετεύει τη σκόνη κάτω από τη μηχανή. Η σκόνη συλλέγεται στον κάδο με παθητικό σκούπισμα, ώστε να μειώνονται τα επίπεδα σκόνης κατά το γυάλισμα.
- Η συλλεγόμενη σκόνη αδειάζει εύκολα. Η σακούλα είναι επαναχρησιμοποιήσιμη.
Αυτόματη πίεση επαφής
- Η πλάκα του οδηγού τσόχας είναι ενσωματωμένη. Η πίεση επαφής ρυθμίζεται αυτόματα για συνεχή αποτελέσματα γυαλίσματος.
- Η τσόχα διατηρεί τη σωστή πίεση επαφής επιφάνειας και προσαρμόζεται σε άνισες επιφάνειες.
Υψηλή ταχύτητα γυαλίσματος
- 1,500 rpmγια τέλεια αποτελέσματα γυαλίσματος
Ενσωματωμένο σύστημα κίνησης
- Καλή κατευθυντήρια σταθερότητα. Δεν μπορεί να δραπετεύσει δεξία ή αριστερά. Εύκολο στο χειρισμό.
Compact.
- Η compact μηχανή BDP 50/1500 C είναι ιδαίτερα ευέλικτη.
Κινητήρας με ιμάντα
- Σχεδόν αθόρυβη.
Λειτουργία με ρεύμα
- Μεγάλα διαστήματα λειτουργίας / χωρίς διακοπή
Πλάκα οδηγού τσόχας με κεντρικό σύστημα κλειδώματος
- Ασφαλής κεντραρισμένη ρύθμιση τσόχας.
Κεντρικός τροχός
- Για καθαρισμό γωνιών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|1500
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|4
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|56 - 61
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|35,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Πεδίο προμήθειας
- Βάση προσαρμογής
Εξοπλισμός
- Αναρρόφηση σκόνης
- Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος