Η BDP 50/1500 C έχει εξαιρετικά compact διαστάσεις και ελίσσεται πολύ εύκολα χάρη στο βοηθητικό στροφείο. Με ταχύτητα περιστροφής 1500 rpm, η συσκευή επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Με απλά χαρακτηριστικά που εγγυώνται ευκολία στο χειρισμό. Η σκόνη συλλέγεται σε ανακυκλούμενη σακούλα φίλτρου 1 λίτρου από το σύστημα παθητικής αναρρόφησης. Η προσαρμοζόμενη λαβή εγγυάται άνεση στο ύψος εργασίας και μπορεί να διπλωθεί για να εξοικονομήσει αποθηκευτικό χώρο. Η σκανδάλη αποτρέπει από την άσκοπη έναρξη λειτουργίας της μηχανής - η συσκευή σταματά μόλις αφήσει ο χειριστής τη σκανδάλη. Η πλωτή πλάκα οδηγού τσόχας προσαρμόζεται αυτόματα στην επιφάνεια. Διαθέτει ελατήριο και εγγυάται βέλτιστη πίεση επαφής. Το προαιρετικό kit καθαρισμού με ψεκασμό εξασφαλίζει ότι τα χημικά καθαριστικά ψεκάζονται μόνο εκεί που χρειάζεται.