Μηχανή μονού δίσκου BDS 43/DUO C

Μηχανή μονού δίσκου γενικής χρήσης BDS 43/DUO C για τον καθαρισμό, το γυάλισμα και το τρίψιμο όλων των τύπων δαπέδου. Η συσκευή εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ομαλή λειτουργία στις 150 ή 300 σ.α.λ.

Με πλάτος εργασίας 43 cm, μεταβλητή ταχύτητα περιστροφής (150 ή 300 σ.α.λ.) και ισχυρό κινητήρα 1500 W, η μηχανή μονού δίσκου BDS 43/DUO C επιτρέπει τη χρήση σε διάφορα πεδία εφαρμογής. Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό σκληρών και ελαστικών δαπέδων και χαλιών, για γυάλισμα διαφορετικών επιφανειών και ακόμη και για τρίψιμο παρκέ. Το BDS 43/DUO C εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ομαλή λειτουργία. Επίσης, η φαρδιά λαβή διευκολύνει τον απλό χειρισμό του μηχανήματος, έτσι ώστε οι άπειροι ή μη εκπαιδευμένοι χρήστες να μπορούν να το διαχειριστούν χωρίς δυσκολία.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μηχανή μονού δίσκου BDS 43/DUO C: Δύο ταχύτητες
Δύο ταχύτητες
150 rpm και 300 rpm μπορούν να επιλεχθούν μέσω διακόπτη Ο διακόπτης είναι εύκολα προσβάσιμος
Μηχανή μονού δίσκου BDS 43/DUO C: Αθόρυβο
Αθόρυβο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές που απαιτείται χαμηλός θόρυβος( πχ νοσοκομεία, γραφεία, ξενοδοχεία)
Μηχανή μονού δίσκου BDS 43/DUO C: Ισχυρό μοτέρ
Ισχυρό μοτέρ
Εξαιρετικά στιβαρή και ανθεκτική σχεδίαση. Υψηλή ροπή για αποδοτικό καθαρισμό
Πολύ χαμηλή βάση
  • Για καθαρισμό κάτω από έπιπλα και καλοριφέρ
Μεγάλοι τροχοί
  • Εύκολο στη μεταφορά, ακόμα και σε μεγαλύτερες αποστάσεις
  • Μπορεί επίσης να μεταφερθεί στα σκαλιά
Ευρεία γκάμα εξαρτημάτων
  • Τα εξαρτήματα είναι σχεδιασμένα για την εκάστοτε εφαρμογή πχ, βούρτσες σε διαφορετικά επίπεδα σκληρότητας, διαφορετικά pads, κτλ
  • Συστηματικός καθαρισμός: ιδανικά εξαρτήματα για κάθε εφαρμογή.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm) 430
Ύψος εργασίας (mm) 90
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 150 - 300
Πίεση επαφής βούρτσας (kg) 45
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 66
Τάση (V) 220
Συχνότητα (Hz) 50
Χρώμα ανθρακί
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 49,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 940 x 430 x 1070

Πεδίο προμήθειας

  • Βάση προσαρμογής

Εξοπλισμός

  • Προαιρετική δεξαμενή: 10 l
  • Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
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Πεδία εφαρμογής
  • Για τον καθαρισμό σκληρών, ελαστικών και υφασμάτινων επιστρώσεων δαπέδου
  • Επίσης ιδανικό για γυάλισμα και τρίψιμο παρκέ
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