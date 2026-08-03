Με πλάτος εργασίας 43 cm, μεταβλητή ταχύτητα περιστροφής (150 ή 300 σ.α.λ.) και ισχυρό κινητήρα 1500 W, η μηχανή μονού δίσκου BDS 43/DUO C επιτρέπει τη χρήση σε διάφορα πεδία εφαρμογής. Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό σκληρών και ελαστικών δαπέδων και χαλιών, για γυάλισμα διαφορετικών επιφανειών και ακόμη και για τρίψιμο παρκέ. Το BDS 43/DUO C εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ομαλή λειτουργία. Επίσης, η φαρδιά λαβή διευκολύνει τον απλό χειρισμό του μηχανήματος, έτσι ώστε οι άπειροι ή μη εκπαιδευμένοι χρήστες να μπορούν να το διαχειριστούν χωρίς δυσκολία.