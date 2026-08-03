Μηχανή μονού δίσκου BDS 43/ Orbital C
Νέο μηχάνημα τροχιακού μονού δίσκου BDS 43 / Orbital C με συνδυαστικές τροχιακές και περιστροφικές κινήσεις για μέγιστη απόδοση καθαρισμού. Ισχυρό, στιβαρό και ευέλικτο.
Μέγιστη απόδοση καθαρισμού, μεγάλο εύρος εφαρμογών, εύχρηστο: Το νέο μηχάνημα τροχιακού μονού δίσκου BDS 43 / Orbital C εντυπωσιάζει ιδιαίτερα στον τομέα του καθαρισμού κτιρίων, είτε πρόκειται για γραφεία, λιανικό εμπόριο, νοσοκομεία είτε για σχολεία. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία, το μηχάνημα συνδυάζει τροχιακές και περιστροφικές κινήσεις σε σταθερή δόνηση, καθιστώντας έτσι δυνατή τη χρήση πολλαπλών εφαρμογών, από βαθύ βούρτσισμα έως στίλβωση και κρυσταλλοποίηση και μέχρι αφαίρεση επικάλυψης. Το πλάτος εργασίας των 43 cm δίνει τη δυνατότητα για εργασία σε στενούς ή επιπλωμένους χώρους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη και διαισθητική λειτουργίαΆνετος και εύκολος χειρισμός Εξαιρετική ισορροπία και αθόρυβη λειτουργία. Συμβάλλει στην αποφυγή σφαλμάτων χειρισμού.
Λειτουργία αντιστροφής λαβήςΑυξάνει την πίεση της βούρτσας από 38 έως 55 κιλά. Υψηλή απόδοση καθαρισμού ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες. Πρακτικό στον χειρισμό, ακόμα και σε μικρούς χώρους.
Κεφαλή με κλίση 90°Διευκολύνει την απλή και γρήγορη ανταλλαγή της τσόχας. Αυξάνει την άνεση, αποφεύγει τις βρεγμένες τσόχες στα δάπεδα.
Τροχιακή-περιστροφική κίνηση
- Εξαιρετικό αποτέλεσμα τριψίματος με εξοικονόμηση έως και 50% σε χρόνο καθαρισμού.
- Άψογο αποτέλεσμα καθαρισμού σε όλους τους τύπους δαπέδων.
- Μειωμένο κόστος καθαρισμού και εκπαίδευσης.
Ισχυρό μοτέρ
- Εξαιρετικά στιβαρή και ανθεκτική σχεδίαση.
- Ισχυρό για πολλές εφαρμογές.
- Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|430
|Ύψος εργασίας (mm)
|100
|Κάδος, καθαρό νερό (l)
|12
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|60
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|38 - 55
|Ταλαντώσεις (O/min)
|1500
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|54
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|52,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1070 x 570 x 430
Πεδίο προμήθειας
- Κάδος: 12 l
- Βάση προσαρμογής
Εξοπλισμός
- Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για γραφεία, χώρους παραγωγής, καταστήματα λιανικής, ξενοδοχεία, καντίνες, νοσοκομεία και σχολεία