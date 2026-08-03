Μέγιστη απόδοση καθαρισμού, μεγάλο εύρος εφαρμογών, εύχρηστο: Το νέο μηχάνημα τροχιακού μονού δίσκου BDS 43 / Orbital C εντυπωσιάζει ιδιαίτερα στον τομέα του καθαρισμού κτιρίων, είτε πρόκειται για γραφεία, λιανικό εμπόριο, νοσοκομεία είτε για σχολεία. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία, το μηχάνημα συνδυάζει τροχιακές και περιστροφικές κινήσεις σε σταθερή δόνηση, καθιστώντας έτσι δυνατή τη χρήση πολλαπλών εφαρμογών, από βαθύ βούρτσισμα έως στίλβωση και κρυσταλλοποίηση και μέχρι αφαίρεση επικάλυψης. Το πλάτος εργασίας των 43 cm δίνει τη δυνατότητα για εργασία σε στενούς ή επιπλωμένους χώρους.