Μηχανή μονού δίσκου BDS 43/ Orbital C Spray
Μηχάνημα τροχιακού μονού δίσκου BDS 43 / Orbital C Spray -ιδανικό για πολλές εφαρμογές στον καθαρισμό κτιρίων, καθώς και για τον βαθύ καθαρισμό χαλιών χάρη στα ενσωματωμένα ακροφύσια ψεκασμού.
Χάρη στο πλάτος εργασίας των 43 cm και το μεγάλο εύρος εφαρμογών, το νέο μηχάνημα τροχιακού μονού δίσκου BDS 43 / Orbital C Spray έχει σχεδιαστεί για τον τομέα καθαρισμού κτιρίων. Το μηχάνημα συνδυάζει τις τροχιακές και περιστροφικές κινήσεις σε σταθερή δόνηση μεγιστοποιώντας έτσι την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού. Επιπλέον, το μηχάνημα διαθέτει ακροφύσια ψεκασμού που προορίζονται ειδικά για τον καθαρισμό χαλιών, τα οποία διανέμουν την απαιτούμενη ποσότητα του καθαριστικού διαλύματος σε μεγάλες επιφάνειες και, εκτός από τα εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, καθιστούν επίσης δυνατή τη συντόμευση των χρόνων στέγνωσης. Συνδεόμενα με την τροχιακή κίνηση: Το στιβαρό μηχάνημα είναι πολύ ομαλό στη λειτουργία του και ανθεκτικό, το οποίο εξασφαλίζει στον χρήση υψηλά επίπεδα ευχρηστίας και ακούραστη εργασία είτε πρόκειται για τρίψιμο, αφαίρεση επικάλυψης, στίλβωση ή κρυσταλλοποίηση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη και διαισθητική λειτουργίαΆνετος και εύκολος χειρισμός Εξαιρετική ισορροπία και αθόρυβη λειτουργία. Συμβάλλει στην αποφυγή σφαλμάτων χειρισμού.
Λειτουργία αντιστροφής λαβήςΑυξάνει την πίεση της βούρτσας από 38 έως 55 κιλά. Υψηλή απόδοση καθαρισμού ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες. Πρακτικό στον χειρισμό, ακόμα και σε μικρούς χώρους.
Ενσωματωμένα, ρυθμιζόμενα ακροφύσια ψεκασμούΓια ακρίβεια στη ροή νερού και υψηλή απόδοση κάλυψης επιφάνειας. Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού και σύντομοι χρόνοι στεγνώματος.
Τροχιακή-περιστροφική κίνηση
- Εξαιρετικό αποτέλεσμα τριψίματος με εξοικονόμηση έως και 50% σε χρόνο καθαρισμού.
- Άψογο αποτέλεσμα καθαρισμού σε όλους τους τύπους δαπέδων.
- Μειωμένο κόστος καθαρισμού και εκπαίδευσης.
Κεφαλή με κλίση 90°
- Διευκολύνει την απλή και γρήγορη ανταλλαγή της τσόχας.
- Αυξάνει την άνεση, αποφεύγει τις βρεγμένες τσόχες στα δάπεδα.
Ισχυρό μοτέρ
- Εξαιρετικά στιβαρή και ανθεκτική σχεδίαση.
- Ισχυρό για πολλές εφαρμογές.
- Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|430
|Ύψος εργασίας (mm)
|100
|Κάδος, καθαρό νερό (l)
|12
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|60
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|38 - 55
|Ταλαντώσεις (O/min)
|1500
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|54,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|430 x 520 x 1070
Πεδίο προμήθειας
- Κάδος: 12 l
- Βάση προσαρμογής
Εξοπλισμός
- Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για γραφεία, χώρους παραγωγής, καταστήματα λιανικής, ξενοδοχεία, καντίνες, νοσοκομεία και σχολεία