Χάρη στο πλάτος εργασίας των 43 cm και το μεγάλο εύρος εφαρμογών, το νέο μηχάνημα τροχιακού μονού δίσκου BDS 43 / Orbital C Spray έχει σχεδιαστεί για τον τομέα καθαρισμού κτιρίων. Το μηχάνημα συνδυάζει τις τροχιακές και περιστροφικές κινήσεις σε σταθερή δόνηση μεγιστοποιώντας έτσι την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού. Επιπλέον, το μηχάνημα διαθέτει ακροφύσια ψεκασμού που προορίζονται ειδικά για τον καθαρισμό χαλιών, τα οποία διανέμουν την απαιτούμενη ποσότητα του καθαριστικού διαλύματος σε μεγάλες επιφάνειες και, εκτός από τα εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, καθιστούν επίσης δυνατή τη συντόμευση των χρόνων στέγνωσης. Συνδεόμενα με την τροχιακή κίνηση: Το στιβαρό μηχάνημα είναι πολύ ομαλό στη λειτουργία του και ανθεκτικό, το οποίο εξασφαλίζει στον χρήση υψηλά επίπεδα ευχρηστίας και ακούραστη εργασία είτε πρόκειται για τρίψιμο, αφαίρεση επικάλυψης, στίλβωση ή κρυσταλλοποίηση.