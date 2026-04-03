Μηχανή καθαρισμού σκαλιών BD 17/5 C
Η συμπαγής μηχανή καθαρισμού δαπέδων λειτουργεί με ρεύμα και διαθέτει τεχνολογία δίσκου για τρίψιμο, καθαρισμό με απορρυπαντικό, γυάλισμα και κρυσταλλοποίηση μικρών επιφανειών, όπως σκαλιά.
Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις (33 cm x 17-20 cm x 29 cm), η ηλεκτρική μηχανή καθαρισμού BD 17/5 C μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε χώρους όπου τα συμβατικά μηχανήματα καθαρισμού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω μεγέθους και ο χειρωνακτικός καθαρισμός εξακολουθεί να αποτελεί δαπανηρή επιλογή. Το μηχάνημα αποτελεί την κατάλληλη λύση για τους επαγγελματίες του εργολαβικού καθαρισμού που εργάζονται σε κοινόχρηστους και άλλους παρόμοιους χώρους. Εύκολα προσβάσιμα στοιχεία λειτουργίας στο πλάι της συσκευής εξασφαλίζουν γρήγορο και άνετο χειρισμό. Με τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου της ταχύτητας (0-450 σ.α.λ.) και τα αντίστοιχα εξαρτήματα, το μηχάνημα μπορεί να προσαρμοστεί με τον βέλτιστο τρόπο στην αντίστοιχη κατάσταση καθαρισμού: για παράδειγμα, βαθύς καθαρισμός, κρυσταλλοποίηση ή γυάλισμα σκληρών επιφανειών ή πλύσιμο χαλιών. Ειδικά για τον καθαρισμό κλιμακοστασίων, ο ταυτόχρονος καθαρισμός οριζόντιων και κάθετων επιφανειών αποτελεί μια βέλτιστη λύση που εξοικονομεί χρόνο, ενέργεια και κόστος. Το περίβλημα της μηχανής είναι κατασκευασμένο από στιβαρό, ανθεκτικό σε κρούσεις πλαστικό. Η δισκοειδής βούρτσα ή η πλάκα οδηγού τσόχας μπορεί εύκολα να αλλάξει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Χάρη στις δύο λαβές, η μηχανή ζυγίζει 5 κιλά και μπορεί να καθοδηγείται και να λειτουργεί με ασφάλεια.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ελαφρύ και με compact διαστάσειςΚατάλληλη για μικρές επιφάνειες όπως σκάλες ή περβάζια παραθύρων Για εύκολη μεταφορά:
Έλεγχος ταχύτηταςΡυθμιζόμενη ταχύτητα για την εκάστοτε εργασία καθαρισμού.
Προαιρετικός εξοπλισμός: βούρτσα για γωνίεςΓια καθαρισμό γωνιών (χρήση σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες).
Υλικά υψηλής ποιότητας
- Η μηχανή δε χρειάζεται συντήρηση
Ευρεία γκάμα εξαρτημάτων
- Ευέλικτη
- Διαθέσιμες βούρτσες σε διαφορετικά επίπεδα σκληρότητας και διαμέτρους. Και για καθαρισμό χαλιών
- pads και οδηγοί για λεία δάπεδα
Εύχρηστα χειριστήρια
- Με ευδιάκριτα στοιχεία ελέγχου, εύχρηστη
Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης όλων αυτών των εξαρτημάτων
- Εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση
Χρήση σε κάθετες ή οριζόντιες επιφάνειες
- Ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία: καθαρισμός οριζόντιων επιφανειών (π.χ. σκαλών ή περβαζιών παραθύρων) και κάθετων επιφανειών (π.χ. προσόψεων)
Προσαρτώμενος κάδος
- Διευκολύνει την εργασία στις εκφορτώσεις (διατίθεται στον προαιρετικό εξοπλισμό)
Αντικατάσταση βούρτσας και πλάκας οδηγού τσόχας
- Γρήγορη και εύκολη προσαρμογή σε κάθε εργασία καθαρισμού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|170 - 200
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|450
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|69
|Τάση (V)
|220 - 230
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|5,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|330 x 136 x 290
Εξοπλισμός
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα βούρτσας
- Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
- Προαιρετική δεξαμενή: 2.5 l
Πεδία εφαρμογής
- Ο καθαρισμός σκάλας έγινε εύκολος
- Για ενδελεχή καθαρισμό όλων των δαπέδων – από σκληρά δάπεδα έως χαλιά
- Για εφαρμογές καθαρισμού σε στενούς χώρους
- Για στοχευμένο καθαρισμό σε βάθος περιοχών με μοκέτα