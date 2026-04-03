Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις (33 cm x 17-20 cm x 29 cm), η ηλεκτρική μηχανή καθαρισμού BD 17/5 C μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε χώρους όπου τα συμβατικά μηχανήματα καθαρισμού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω μεγέθους και ο χειρωνακτικός καθαρισμός εξακολουθεί να αποτελεί δαπανηρή επιλογή. Το μηχάνημα αποτελεί την κατάλληλη λύση για τους επαγγελματίες του εργολαβικού καθαρισμού που εργάζονται σε κοινόχρηστους και άλλους παρόμοιους χώρους. Εύκολα προσβάσιμα στοιχεία λειτουργίας στο πλάι της συσκευής εξασφαλίζουν γρήγορο και άνετο χειρισμό. Με τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου της ταχύτητας (0-450 σ.α.λ.) και τα αντίστοιχα εξαρτήματα, το μηχάνημα μπορεί να προσαρμοστεί με τον βέλτιστο τρόπο στην αντίστοιχη κατάσταση καθαρισμού: για παράδειγμα, βαθύς καθαρισμός, κρυσταλλοποίηση ή γυάλισμα σκληρών επιφανειών ή πλύσιμο χαλιών. Ειδικά για τον καθαρισμό κλιμακοστασίων, ο ταυτόχρονος καθαρισμός οριζόντιων και κάθετων επιφανειών αποτελεί μια βέλτιστη λύση που εξοικονομεί χρόνο, ενέργεια και κόστος. Το περίβλημα της μηχανής είναι κατασκευασμένο από στιβαρό, ανθεκτικό σε κρούσεις πλαστικό. Η δισκοειδής βούρτσα ή η πλάκα οδηγού τσόχας μπορεί εύκολα να αλλάξει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Χάρη στις δύο λαβές, η μηχανή ζυγίζει 5 κιλά και μπορεί να καθοδηγείται και να λειτουργεί με ασφάλεια.