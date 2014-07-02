Μηχάνημα καθαρισμού σκαλιών BR 47/35 ESC
Μηχάνημα για το βαθύ καθαρισμό και τον ενδιάμεσο καθαρισμό των σκαλών και των κυλιόμενων διαδρόμων. Επιφανειακή απόδοση: 2-3 κυλιόμενες σκάλες/κυλιόμενοι διάδρομοι ανά ώρα.
Ο καθαρισμός με τη μηχανή κυλιόμενων σκαλών BR 47 35 esc επιτελείται ταυτόχρονα με τη λειτουργία τους. Η μηχανή τοποθετείται στο κάτω μέρος της σκάλας και ειδικά ακροφύσια ψεκάζουν το καθαριστικό διάλυμα στις βούρτσες τριψίματος, οι οποίες με τη σειρά τους το απλώνουν στα πέλματα της μηχανής.Το ακάθαρτο καθαριστικό διάλυμα αναρροφάται πάλι με την ίδια λειτουργία, με τη χρήση βουρτσών αποκομιδής που διοχετεύουν το διάλυμα στα ακροφύσια αναρρόφησης. Χάρη στο σχήμα της κεφαλής της βούρτσας και τον κεντρικό κινητήρα της, οι βούρτσες φτάνουν και καθαρίζουν ακόμα και τα πιο μικρά κενά. Η μηχανή διαθέτει κεντρική βάση στη μέση της κεφαλής, ώστε να είναι ευθυγραμμισμένη κατά τη διάρκεια όλης της εργασίας καθαρισμού. Η BR 47 35 esc είναι κατάλληλη για πολλούς διαφορετικούς τύπους κυλιόμενων σκαλών. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τέσσερα διαφορετικά είδη χτενών, ώστε να προσαρμόζονται στους διάφορους τύπους. Αυτές εγκλωβίζουν στα πέλματα τα αυλάκια των σκαλών, ώστε να δημιουργείται ένα προστατευτικό "τείχος" μεταξύ της μηχανής και των πελμάτων, για αποτελεσματική αποκομιδή των ρύπων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μέγιστη ισχύς αναρρόφησης
- Το νερό αναρροφάται αποτελεσματικά στη μηχανή μέσα από δύο ισχυρές τουρμπίνες αναρρόφησης, σε συνδυασμό με τέσσερις σωλήνες αναρρόφησης και τα αντίστοιχα χτένια.
- Αποτρέπει το στάξιμο του νερού ενδιάμεσα στα σκαλοπάτια.
Κατάλληλη για κυλιόμενες σκάλες.
- Τα χτένια που εισέρχονται στα κενά των κυλιόμενων σκαλών επιτελούν την απαιτούμενη αναρρόφηση.
- Διαθεσιμότητα διαφορετικών τύπων χτενιών για διαφορετικούς τύπους σκαλών. Έτσι είναι σίγουρο ότι το νερό αναρροφάται αποτελεσματικά από τις κυλιόμενες.
Τοποθετείται εύκολα στο πίσω μέρος του μηχανήματος κατά τη χρήση
- Εύχρηστη
Αντικατάσταση βούρτσας και χτενιών χωρίς εργαλεία
- Όταν οι κάδοι αδειάσουν, οι βούρτσες και τα χτένια αντικαθίστανται χωρίς εργαλεία.
Η κεφαλή της βούρτσας χαμηλώνει στις κυλιόμενες σκάλες
- Ασφαλής χειρισμός
Υψηλής ποιότητας
- Τα υψηλής ποιότητας υλικά μειώνουν τις απαιτήσεις συντήρησης στο ελάχιστο
Χωρίς κραδασμούς
- Μεγαλύτερη άνεση
Ισχυρή τουρμπίνα αναρρόφησης
- Για μέγιστη ισχύ αναρρόφησης. Το νερό αναρροφάται αποτελεσματικά στη μηχανή, σε συνδυασμό με τέσσερις ίσιους σωλήνες αναρρόφησης και τα αντίστοιχα χτένια.
Μικρή κεφαλή βούρτσας
- Για γενική χρήση. Επίσης κατάλληλο για καθαρισμό κυλιόμενων σκαλών που ανεβαίνουν ανά 1½ σκαλοπάτι.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|470
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|35 / 35
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|870 - 1090
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 1
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|75
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα καθαρισμού
- Βούρτσες Pick-up
- Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Εξοπλισμός
- Μοτέρ αναρρόφησης: 800 W