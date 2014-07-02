Ο καθαρισμός με τη μηχανή κυλιόμενων σκαλών BR 47 35 esc επιτελείται ταυτόχρονα με τη λειτουργία τους. Η μηχανή τοποθετείται στο κάτω μέρος της σκάλας και ειδικά ακροφύσια ψεκάζουν το καθαριστικό διάλυμα στις βούρτσες τριψίματος, οι οποίες με τη σειρά τους το απλώνουν στα πέλματα της μηχανής.Το ακάθαρτο καθαριστικό διάλυμα αναρροφάται πάλι με την ίδια λειτουργία, με τη χρήση βουρτσών αποκομιδής που διοχετεύουν το διάλυμα στα ακροφύσια αναρρόφησης. Χάρη στο σχήμα της κεφαλής της βούρτσας και τον κεντρικό κινητήρα της, οι βούρτσες φτάνουν και καθαρίζουν ακόμα και τα πιο μικρά κενά. Η μηχανή διαθέτει κεντρική βάση στη μέση της κεφαλής, ώστε να είναι ευθυγραμμισμένη κατά τη διάρκεια όλης της εργασίας καθαρισμού. Η BR 47 35 esc είναι κατάλληλη για πολλούς διαφορετικούς τύπους κυλιόμενων σκαλών. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τέσσερα διαφορετικά είδη χτενών, ώστε να προσαρμόζονται στους διάφορους τύπους. Αυτές εγκλωβίζουν στα πέλματα τα αυλάκια των σκαλών, ώστε να δημιουργείται ένα προστατευτικό "τείχος" μεταξύ της μηχανής και των πελμάτων, για αποτελεσματική αποκομιδή των ρύπων.