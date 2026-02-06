Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
Μια κεφαλή κυλινδρικής βούρτσα με πλάτος εργασίας 85 cm, μια πλευρική βούρτσα και ένα μάκτρο αλουμινίου ως στάνταρ. Εντυπωσιακή απόδοση επιφάνειας 8.500 m²/h και ταχύτητα εργασίας 10 km/h.
Η υψηλών προδιαγραφών επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 220 R με μπαταρίες ιόντων λιθίου 240 Ah μακράς διάρκειας, ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας και φως πορείας κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει εντυπωσιακή απόδοση με επιφάνεια καθαρισμού λίγο πάνω από 8.500 m² ανά ώρα. Τα βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού εξασφαλίζονται από την κεφαλή βούρτσας από χυτό αλουμίνιο πλάτους 85 cm με λειτουργία προ-σάρωσης, τις διπλές πλευρικές βούρτσες που συλλέγουν επίσης τα απορρίμματα από έξω από το πλάτος εργασίας, το σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού DOSE που εξοικονομεί πόρους, τη λειτουργία eco!efficiency, το σύστημα δοσομέτρησης νερού που ανταποκρίνεται στην ταχύτητα και το ισχυρό, ανθεκτικό μάκτρο από αλουμίνιο. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου με μακροχρόνια εγγύηση του κατασκευαστή καθιστούν τον καθαρισμό εύκολο: δεν χρειάζεται αλλαγή μπαταρίας κατά τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος, διαθέτει λειτουργίες γρήγορης φόρτισης και ενδιάμεσης φόρτισης, προσφέρει ασφαλή χειρισμό και το καλύτερο TCO. Η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης και το αυτόματο ξέπλυμα της δεξαμενής σημαίνουν ότι οι δεξαμενές καθαρού και ακάθαρτου νερού 220 l μπορούν να γεμίσουν και να καθαριστούν γρήγορα. Το πατενταρισμένο σύστημα κλειδιών KIK αποτρέπει τα λάθη του χειριστή μέσω ατομικών δικαιωμάτων πρόσβασης. Με ταχύτητα οδήγησης 10 km/h και αισθητήρα γωνίας στροφής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- Έως και 40 τοις εκατό μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας.
- Ακόμη πιο αθόρυβο και ιδανικό για χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους (ημερήσιος καθαρισμός, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ)
Σύστημα απόπλυσης κάδου
- Εύκολος καθαρισμός του κάδου ακάθαρτου νερού
- Εξοικονόμηση νερού μέχρι και 70% σε σύγκριση με το κοινό λάστιχο κήπου
- Καλύτερη υγιεινή
Με σύστημα για τη μονάδα δοσομέτρησης καθαριστικού «DOSE»
- Εξοικονομεί χημικό καθαριστικό
- Ακριβής και ομοιόμορφη δοσολογία (ρυθμιζόμενη από 0%- 3%)
- Το χημικό καθαριστικό μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να πρέπει πρώτα να αδειάσει ο κάδος καθαρού νερού
Εύκολος χειρισμός
- Εύκολος χειρισμός χάρη στα σαφή στοιχεία λειτουργίας και την χρωματική κωδικοποίηση
- Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|850 - 850
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1180 - 1180
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|220 / 220
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|8500
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|5950
|Τύπος μπαταρίας
|Li-Ion
|Μπαταρία (V/Ah)
|36 / 240
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 5
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|περίπου 7
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|10
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|1300
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (cm)
|181
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|67 - 67
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|994
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|230
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Πλευρικές βούρτσες
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
- Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Σύστημα απόπλυσης κάδου
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Χειρόφρενο
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Βασικά φώτα ημέρας
- Μικρή δοσομετρική χημικού προϊόντος καθαρισμού έως 0,25 %
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Πεδία εφαρμογής
- Για εφαρμογές σε αίθουσες παραγωγής, logistics και βαριάς βιομηχανίας και αποθήκες
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης
- Για εργασίες καθαρισμού στις βιομηχανίες τροφίμων και χημικών προϊόντων