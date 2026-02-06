Η υψηλών προδιαγραφών επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 220 R με μπαταρίες ιόντων λιθίου 240 Ah μακράς διάρκειας, ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας και φως πορείας κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει εντυπωσιακή απόδοση με επιφάνεια καθαρισμού λίγο πάνω από 8.500 m² ανά ώρα. Τα βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού εξασφαλίζονται από την κεφαλή βούρτσας από χυτό αλουμίνιο πλάτους 85 cm με λειτουργία προ-σάρωσης, τις διπλές πλευρικές βούρτσες που συλλέγουν επίσης τα απορρίμματα από έξω από το πλάτος εργασίας, το σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού DOSE που εξοικονομεί πόρους, τη λειτουργία eco!efficiency, το σύστημα δοσομέτρησης νερού που ανταποκρίνεται στην ταχύτητα και το ισχυρό, ανθεκτικό μάκτρο από αλουμίνιο. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου με μακροχρόνια εγγύηση του κατασκευαστή καθιστούν τον καθαρισμό εύκολο: δεν χρειάζεται αλλαγή μπαταρίας κατά τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος, διαθέτει λειτουργίες γρήγορης φόρτισης και ενδιάμεσης φόρτισης, προσφέρει ασφαλή χειρισμό και το καλύτερο TCO. Η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης και το αυτόματο ξέπλυμα της δεξαμενής σημαίνουν ότι οι δεξαμενές καθαρού και ακάθαρτου νερού 220 l μπορούν να γεμίσουν και να καθαριστούν γρήγορα. Το πατενταρισμένο σύστημα κλειδιών KIK αποτρέπει τα λάθη του χειριστή μέσω ατομικών δικαιωμάτων πρόσβασης. Με ταχύτητα οδήγησης 10 km/h και αισθητήρα γωνίας στροφής.