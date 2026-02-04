Σε σύγκριση με τις συνηθισμένες μηχανές ψεκασμού, η μηχανή καθαρισμού χαλιών BRC 40/22 C σας επιτρέπει να εργάζεστε έως και 30% ταχύτερα με εγγυημένα καθαριστικά αποτελέσματα. Αυτό διευκολύνεται από την ικανότητά της στον ελιγμό και την αρχή βάσει της οποίας δουλεύει συνεχώς με εμπρόσθια κίνηση, ώστε να αποφύγει περιττές διαδρομές χωρίς φορτίο. Εν τω μεταξύ ένας ενσωματωμένος κάδος συλλέγει αξιόπιστα σωματίδια που βρίσκονται στην επιφάνεια, όπως τα μαλλιά ή χαλαρές ίνες ταπήτων. Το μηχάνημα είναι ιδανικό για το βαθύ καθαρισμό των χαλιών μικρών και μεσαίου μεγέθους επιφανειών έως 1.000 τ.μ. και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευελιξία για την εξαγωγή σπρέι ή για ενδιάμεσο καθαρισμό των χαλιών. Όταν χρησιμοποιείται το iCapsol cleaner RM 768, το οποίο συστήνουμε για τον ενδιάμεσο καθαρισμό, ο χρόνος στεγνώματος του χαλιού μειώνεται περίπου στη μισή ώρα, κάνοντάς τον ιδανικό τρόπο καθαρισμού γιατα χαλιά.