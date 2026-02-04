Καθαριστής χαλιών BRC 40/22 C
BRC 40/22 C: Compact μηχανή καθαρισμού χαλιών για οικονομικό και γρήγορο ψεκασμό και ενδιάμεσο καθαρισμό των υφασμάτινων επιφανειών μεταξύ 250 και 1.000 τ.μ.
Σε σύγκριση με τις συνηθισμένες μηχανές ψεκασμού, η μηχανή καθαρισμού χαλιών BRC 40/22 C σας επιτρέπει να εργάζεστε έως και 30% ταχύτερα με εγγυημένα καθαριστικά αποτελέσματα. Αυτό διευκολύνεται από την ικανότητά της στον ελιγμό και την αρχή βάσει της οποίας δουλεύει συνεχώς με εμπρόσθια κίνηση, ώστε να αποφύγει περιττές διαδρομές χωρίς φορτίο. Εν τω μεταξύ ένας ενσωματωμένος κάδος συλλέγει αξιόπιστα σωματίδια που βρίσκονται στην επιφάνεια, όπως τα μαλλιά ή χαλαρές ίνες ταπήτων. Το μηχάνημα είναι ιδανικό για το βαθύ καθαρισμό των χαλιών μικρών και μεσαίου μεγέθους επιφανειών έως 1.000 τ.μ. και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευελιξία για την εξαγωγή σπρέι ή για ενδιάμεσο καθαρισμό των χαλιών. Όταν χρησιμοποιείται το iCapsol cleaner RM 768, το οποίο συστήνουμε για τον ενδιάμεσο καθαρισμό, ο χρόνος στεγνώματος του χαλιού μειώνεται περίπου στη μισή ώρα, κάνοντάς τον ιδανικό τρόπο καθαρισμού γιατα χαλιά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
περιστρεφόμενη κεφαλή καθαρισμού 200°Μία βούρτσα-ρολό καθαρισμού χαλιών ενισχύει το βαθύ καθαρισμό Εξαιρετικά εύκολη στη μετακίνηση, ακόμη και σε γεμάτες επιφάνειες
Για βαθύ και ενδιάμεσο καθαρισμό των χαλιώνΓια εφαρμογές βαθύ και ενδιάμεσου καθαρισμού στα χαλιά. Βαθύς καθαρισμός στα χαλιά με τις βούρτσες καθαρισμού
Προαιρετικό ακροφύσιο χειρόςΓια καθαρισμό γωνιών ή για ψεκασμό σε καρέκλες και μαξιλάρια
Ενσωματωμένος κάδος σκουπίσματος
- Αξιόπιστα αφαιρεί ίνες χαλιών, μαλλιά ή άλλους ρύπους της επιφάνειας
- Μειώνει το μπλοκάρισμα των μάκτρων, μειώνοντας το κόστος συντήρησης
Κατεύθυνση εργασίας μόνο προς τα εμπρός
- Πρόληψη των περιττών διαδρομών χωρίς φορτίο.
- Έως 30% μεγαλύτερη περιοχή καθαρισμού σε σχέση με τις συμβατικές μηχανές πλύσης-απόπλυσης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας (βαθύς καθαρισμός / ενδιάμεσος καθαρισμός iCapsol) (m²/h)
|500 / 900
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|47
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|290 / 29
|Πίεση ψεκασμού για ενδιάμεσο καθαρισμό (bar)
|3,5
|Πίεση ψεκασμού για βαθύ καθαρισμό (bar)
|7
|Παροχή ψεκασμού για ενδιάμεσο καθαρισμό (l/min)
|0,38
|Παροχή ψεκασμού για βαθύ καθαρισμό (l/min)
|2,5
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (cm)
|48
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|22 / 19
|Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης (W)
|1200
|Ονομαστική ισχύς βούρτσας (W)
|400
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|44,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|50,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|889 x 470 x 1118
Πεδίο προμήθειας
- Αριθμός κυλίνδρων: 1 Τεμάχιο(α)
- Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Κατεύθυνση εργασίας: Προς τα εμπρός
- Χρήση με μέθοδο iCapsol