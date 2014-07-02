Καθαριστής χαλιών BRS 43/500 C
Μηχανή καθαρισμού χαλιών για τον ενδιάμεσο καθαρισμό χαλιών σε μικρούς χώρους. Χάρη στο γρήγορο φρεσκάρισμα και στέγνωμα, τα χαλιά μπορούν να πατηθούν αμέσως. Οικονομική για χώρους 200-600 m².
Το BRS 43/500 C είναι η ιδανική μηχανή για παραγωγικό ενδιάμεσο καθαρισμό χαλιών. Αφαιρεί αξιόπιστα τη βρομιά και φρεσκάρει το χαλί. Κατά τον καθαρισμό, τα ελεύθερα σωματίδια χνουδιών και βρομιάς συλλέγονται σε έναν κάδο συλλογής απορριμμάτων. Το χαλί είναι στεγνό και μπορεί να πατηθεί ξανά μετά από 20 λεπτά. Χάρη στον βολικό σχεδιασμό του, το μηχάνημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους. Με απόδοση κάλυψης επιφάνειας έως 600 m², το BRS 43/500 C είναι επίσης κατάλληλο για το φρεσκάρισμα μεγαλύτερων χώρων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
2 αντίθετα περιστροφικές βούρτσες
- υψηλή απόδοση καθαρισμού χάρη στην υψηλή πίεση επαφής
- Ταυτόχρονος βαθύς καθαρισμός και προς τις δύο πλευρές των ινών του χαλιού και στοίχιση προς μία κατεύθυνση
- Εξασφαλίζει ομοιόμορφο καθαρισμό,ακόμα και σε άνισες επιφάνειες.
2 σε 1
- καθαρισμός ινών και σκούπισμα σε μία λειτουργία
- Περιλαμβάνει κάδο απορριμμάτων
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας (βαθύς καθαρισμός / ενδιάμεσος καθαρισμός iCapsol) (m²/h)
|300
|Πίεση ψεκασμού για ενδιάμεσο καθαρισμό (bar)
|3,4
|Παροχή ψεκασμού για ενδιάμεσο καθαρισμό (l/min)
|0,38
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|7,5
|Ονομαστική ισχύς βούρτσας (W)
|370
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|25
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|32,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 470 x 1160
Πεδίο προμήθειας
- Κάδος iCapsol πάνω στο μηχάνημα
- Αριθμός κυλίνδρων: 2 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Κατεύθυνση εργασίας: Μπρος ή όπισθεν
- Χρήση με μέθοδο iCapsol