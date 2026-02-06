Στιβαρή, ανθεκτική και ισχυρή με ασύρματη ευελιξία: η μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης Puzzi 2/1 Bp με μπαταρία. Αυτή η φορητή μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης με μπαταρία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό λεκέδων και την αφαίρεση λεκέδων, καθιστώντας εύκολη την αφαίρεση φρέσκων ή αποξηραμένων λεκέδων σε υφάσματα όπως ταπετσαρίες καρεκλών, καναπέδες, καθίσματα αυτοκινήτου και πολλά άλλα. Η Puzzi 2/1 Bp αφαιρεί όλους τους λεκέδες σε χρόνο μηδέν χάρη στην εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης, η οποία εξασφαλίζει επίσης γρήγορο χρόνο στεγνώματος. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό, το χαμηλό βάρος και την εργονομική λαβή μεταφοράς, η μηχανή μεταφέρεται εύκολα με το ένα χέρι. Για τα καλύτερα αποτελέσματα αφαίρεσης λεκέδων, το διάλυμα καθαρισμού συμπιέζεται και ψεκάζεται βαθιά στις ίνες του υφάσματος πριν αναρροφηθεί ξανά μαζί με τη χαλαρή βρωμιά. Παρέχεται ως στάνταρ: ακροφύσιο ταπετσαρίας, σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης, ξεχωριστά δοχεία για καθαρό και βρώμικο νερό και ενσωματωμένη θήκη αξεσουάρ. Κατά την παραγγελία αυτής της έκδοσης μηχανής, λάβετε υπόψη ότι η ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power+ 36 V και ο αντίστοιχος γρήγορος φορτιστής πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.