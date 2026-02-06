Μπαταριοκίνητη μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης Puzzi 2/1 Bp
Μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά την αφαίρεση λεκέδων μέχρι την ίνα σε όλους τους τύπους υφασμάτων: φορητή, ισχυρή ασύρματη μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης 36 V με εργονομικό ακροφύσιο ταπετσαρίας.
Στιβαρή, ανθεκτική και ισχυρή με ασύρματη ευελιξία: η μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης Puzzi 2/1 Bp με μπαταρία. Αυτή η φορητή μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης με μπαταρία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό λεκέδων και την αφαίρεση λεκέδων, καθιστώντας εύκολη την αφαίρεση φρέσκων ή αποξηραμένων λεκέδων σε υφάσματα όπως ταπετσαρίες καρεκλών, καναπέδες, καθίσματα αυτοκινήτου και πολλά άλλα. Η Puzzi 2/1 Bp αφαιρεί όλους τους λεκέδες σε χρόνο μηδέν χάρη στην εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης, η οποία εξασφαλίζει επίσης γρήγορο χρόνο στεγνώματος. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό, το χαμηλό βάρος και την εργονομική λαβή μεταφοράς, η μηχανή μεταφέρεται εύκολα με το ένα χέρι. Για τα καλύτερα αποτελέσματα αφαίρεσης λεκέδων, το διάλυμα καθαρισμού συμπιέζεται και ψεκάζεται βαθιά στις ίνες του υφάσματος πριν αναρροφηθεί ξανά μαζί με τη χαλαρή βρωμιά. Παρέχεται ως στάνταρ: ακροφύσιο ταπετσαρίας, σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης, ξεχωριστά δοχεία για καθαρό και βρώμικο νερό και ενσωματωμένη θήκη αξεσουάρ. Κατά την παραγγελία αυτής της έκδοσης μηχανής, λάβετε υπόψη ότι η ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power+ 36 V και ο αντίστοιχος γρήγορος φορτιστής πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού
Συμπαγής σχεδιασμός με εύκολη δυνατότητα μεταφοράς
Επαγγελματική ποιότητα: ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτική
Πλήρης ευελιξία: Kärcher 36-volt
Ιδιαίτερα φιλική προς το χρήστη έννοια λειτουργίας
Εργονομικά σχεδιασμένο και εξαιρετικά κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας
Εύκολη μεταφορά
Αφαιρούμενα δοχεία
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
Προαιρετικά: διαθέσιμα συμβατά απορρυπαντικά
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|1,7 / 2,9
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|16
|Αναρρόφηση (kPa)
|16
|Όγκος ψεκασμού (ml/min)
|350
|Πίεση ψεκασμού (MPa)
|0,16 - 0,22
|Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης (W)
|350
|Ισχύς αντλίας (W)
|4
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|350
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|72
|Πλάτος εξαρτημάτων ( )
|ID 30
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|Κανονική λειτουργία: / 46 (7,5 Ah) Κανονική λειτουργία: / 37 (6,0 Ah)
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|6
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|410 x 235 x 250
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 1.9 m
- Κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας με λαβή
- Κάδος καθαρού νερού
- Κάδος βρώμικου νερού
- Υγρό καθαρισμού: RM 764 N, 125 ml
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα μεταφοράς εύκαμπτου σωλήνα
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Επιστόμιο ακροφυσίου: Ακροφύσιο ταπετσαρίας, πορτοκαλί
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Απομάκρυνση λεκέδων σε ταπετσαρίες και επικαλυμμένα έπιπλα
- Στοχευμένη επεξεργασία λεκέδων σε χαλιά
- Αφαίρεση λεκέδων σε υφασμάτινα καθίσματα οχημάτων
- Καθαρισμός όλων των υφασμάτινων επιφανειών