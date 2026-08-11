Μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης Puzzi 4/20 Classic
Στιβαρή, συμπαγής πολυλειτουργική σκούπα 5 σε 1 Puzzi 4/20 Classic για ψεκασμό και αναρρόφηση και υγρή και ξηρή αναρρόφηση, με βολική λειτουργία φυσητήρα και δοχείο 20 λίτρων.
Το πολυλειτουργικό μηχάνημα 5 σε 1, η Puzzi 4/20 Classic, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Είτε χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων, οχημάτων, ξενοδοχείων ή εστιατορίων, το στιβαρής κατασκευής, ανθεκτικό, συμπαγές και εξαιρετικά ελαφρύ μηχάνημα με δεξαμενή καθαρού νερού 4 λίτρων και όγκο δοχείου 20 λίτρων είναι η ιδανική λύση για τις ποικίλες καθημερινές εργασίες των επαγγελματιών καθαριστών. Το μικρό μηχάνημα ψεκασμού αναρρόφησης είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό όταν πρόκειται για τον καθαρισμό χαλιών και ταπετσαριών. Με τη μέθοδο ψεκασμού αναρρόφησης, το καθαριστικό διάλυμα ψεκάζεται βαθιά στις υφασμάτινες ίνες και στη συνέχεια αναρροφάται μαζί με τους χαλαρωμένους ρύπους. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει όχι μόνο μέγιστη υγιεινή, αλλά και πολύ γρήγορο χρόνο στεγνώματος των υφασμάτων. Επιπλέον, η Puzzi 4/20 Classic μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης, ενώ διαθέτει ακόμη και μια βολική λειτουργία φυσητήρα - ιδανική για το φύσημα της σκόνης από δυσπρόσιτες σχισμές σε οχήματα ή για την επιτάχυνση του στεγνώματος. Άλλα έξυπνα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ενσωματωμένη αποθήκευση εξαρτημάτων και την εργονομική λαβή μεταφοράς
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμος πολυλειτουργική συσκευή 5 σε 1Ψεκασμός και αναρρόφηση για καθαρισμό σε βάθος ινών σε χαλιά και ταπετσαρίες. Κατάλληλο για υγρό και στεγνό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα ρύπων και υγρών. Λειτουργία φυσητήρα και στεγνώματος για ταπετσαρίες και χαλιά.
Ανθεκτική και οικονομικήΜε ανθεκτικό δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι και προφυλακτήρα για προστασία από χτυπήματα και χτυπήματα. Πολυλειτουργικότητα 5 σε 1: ένα μηχάνημα, αμέτρητες εφαρμογές. Στυλ κατασκευής και μέτρα προστασίας σχεδιασμένα για υψηλή απόδοση και αντοχή.
Αφαιρούμενη δεξαμενή καθαρού νερού με λαβή μεταφοράςΧωρητικότητα 4 λίτρων με σήμανση που υποδεικνύει τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης. Ο επίπεδος σχεδιασμός καθιστά γρήγορη και εύκολη τη συμπλήρωση, ακόμη και στον νεροχύτη. Εργονομική λαβή μεταφοράς για εύκολη μετακίνηση από μέρος σε μέρος.
Πρακτικό δοχείο 2 σε 1
- Ανθεκτικό δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο ατσάλι με χωρητικότητα 20 λίτρων.
- Βολικό και απλό άδειασμα του δοχείου αποβλήτων.
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για εύκολη και ασφαλή μεταφορά.
Υψηλή ασφάλεια του χρήστη κατά τον καθαρισμό και τη μεταφορά
- Το χαμηλό βάρος σημαίνει επίσης ότι μπορεί να μεταφερθεί σε σκαλοπάτια με το ένα χέρι.
- Οι σταθεροί τροχίσκοι και οι κύλινδροι το καθιστούν ιδιαίτερα ευέλικτο και ανθεκτικό στην ανατροπή.
- Διευκολύνει επίσης τα μεγαλύτερα διαστήματα εργασίας χωρίς κόπωση.
Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Προστατεύει τον κινητήρα από τα σωματίδια ρύπων.
- Αποτρέπει την είσοδο αφρού στον κινητήρα.
- Σχεδιασμένο για αναρρόφηση με ψεκασμό και καθαρισμό με υγρή σκούπα.
Βιώσιμο, πλενόμενο καλάθι φίλτρου
- Καλάθι φίλτρου κατασκευασμένο από τριπλό στρώμα μαλλιού (υλικό SMS).
- Πλένεται, είναι ανθεκτικό και επομένως ιδιαίτερα βιώσιμο υλικό.
- Στεγνός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα χωρίς τη χρήση πρόσθετης σακούλας φίλτρου.
Εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων που περιλαμβάνεται στην παράδοση
- Με ακροφύσιο ταπετσαρίας, ακροφύσιο δαπέδου και προέκταση ακροφυσίου για αναρρόφηση με ψεκασμό.
- Με ακροφύσιο δαπέδου (με σπάτουλα) και ακροφύσιο σχισμών για υγρό και στεγνό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα.
- Καλάθι φίλτρου και ακροφύσιο δαπέδου (ένθετο βούρτσας για σκληρές επιφάνειες) για στεγνό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα.
Διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα: ανθεκτική σε σχίσιμο τσάντα φίλτρου από fleece
- Κατασκευασμένο από ισχυρό, ανθεκτικό στο σχίσιμο υλικό fleece.
- Βέλτιστη ισχύς αναρρόφησης και υψηλή συγκράτηση σκόνης.
- Ιδανικά κατάλληλο για τον στεγνό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα υφασμάτινων επιφανειών ή σκληρών δαπέδων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|10 - 16
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|31
|Αναρρόφηση (mbar)
|170
|Όγκος ψεκασμού (l/min)
|1 - 1
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|4 / 20
|Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης (W)
|1700
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Μήκος καλωδίου (m)
|5
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|373 x 339 x 524
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Πεδία εφαρμογής
- Για την αφαίρεση λεκέδων σε υφάσματα όπως χαλιά, καθίσματα αυτοκινήτων και ταπετσαρίες επίπλων
- Κατάλληλο για υγρό και ξηρό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα
- Πρακτική λειτουργία φυσητήρα για την απομάκρυνση της χαλαρής βρωμιάς και σκόνης
- Η λειτουργία φυσητήρα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το στέγνωμα ταπετσαριών και χαλιών
- Ιδανικό για τον καθαρισμό κτιρίων και οχημάτων, καθώς και σε ξενοδοχεία και εστιατόρια