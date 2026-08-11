Το πολυλειτουργικό μηχάνημα 5 σε 1, η Puzzi 4/20 Classic, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Είτε χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων, οχημάτων, ξενοδοχείων ή εστιατορίων, το στιβαρής κατασκευής, ανθεκτικό, συμπαγές και εξαιρετικά ελαφρύ μηχάνημα με δεξαμενή καθαρού νερού 4 λίτρων και όγκο δοχείου 20 λίτρων είναι η ιδανική λύση για τις ποικίλες καθημερινές εργασίες των επαγγελματιών καθαριστών. Το μικρό μηχάνημα ψεκασμού αναρρόφησης είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό όταν πρόκειται για τον καθαρισμό χαλιών και ταπετσαριών. Με τη μέθοδο ψεκασμού αναρρόφησης, το καθαριστικό διάλυμα ψεκάζεται βαθιά στις υφασμάτινες ίνες και στη συνέχεια αναρροφάται μαζί με τους χαλαρωμένους ρύπους. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει όχι μόνο μέγιστη υγιεινή, αλλά και πολύ γρήγορο χρόνο στεγνώματος των υφασμάτων. Επιπλέον, η Puzzi 4/20 Classic μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης, ενώ διαθέτει ακόμη και μια βολική λειτουργία φυσητήρα - ιδανική για το φύσημα της σκόνης από δυσπρόσιτες σχισμές σε οχήματα ή για την επιτάχυνση του στεγνώματος. Άλλα έξυπνα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ενσωματωμένη αποθήκευση εξαρτημάτων και την εργονομική λαβή μεταφοράς