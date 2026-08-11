Μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης Puzzi 4/30 Classic
Μια ευέλικτη, στιβαρή πολυλειτουργική συσκευή 5 σε 1 για ψεκασμό-αναρρόφηση και υγρή και ξηρή αναρρόφηση, η Puzzi 4/30 Classic διαθέτει δοχείο 30 λίτρων και βολική λειτουργία φυσητήρα.
Ιδανική για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων και οχημάτων, καθώς και σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, η πολυλειτουργική συσκευή 5 σε 1 Puzzi 4/30 Classic της Kärcher προσφέρει εντυπωσιακή ευελιξία. Εξοπλισμένη με δεξαμενή καθαρού νερού 4 λίτρων και δοχείο 30 λίτρων, η μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης παράγει φανταστικά αποτελέσματα κατά τον καθαρισμό χαλιών και ταπετσαριών με ψεκασμό-αναρρόφηση. Το διάλυμα καθαρισμού ψεκάζεται βαθιά στις ίνες του υφάσματος και στη συνέχεια αναρροφάται ξανά μαζί με τη χαλαρή βρωμιά. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει όχι μόνο το υψηλότερο επίπεδο υγιεινής, αλλά και πολύ γρήγορο χρόνο στεγνώματος για τα υφάσματα. Επιπλέον, η Puzzi 4/30 Classic μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης και διαθέτει ακόμη και μια πρακτική λειτουργία φυσητήρα - ιδανική για το φύσημα βρωμιάς από δυσπρόσιτες ρωγμές σε οχήματα ή για την επιτάχυνση του στεγνώματος. Οι χρήστες επωφελούνται επίσης από τον ανθεκτικό, στιβαρό και συμπαγή σχεδιασμό, το χαμηλό βάρος και άλλες πρακτικές λεπτομέρειες, όπως η ενσωματωμένη θήκη αξεσουάρ και η εργονομική λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμος πολυλειτουργική συσκευή 5 σε 1Ψεκασμός και αναρρόφηση για καθαρισμό σε βάθος ινών σε χαλιά και ταπετσαρίες. Κατάλληλο για υγρό και στεγνό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα ρύπων και υγρών. Λειτουργία φυσητήρα και στεγνώματος για ταπετσαρίες και χαλιά.
Ανθεκτική και οικονομικήΜε ανθεκτικό δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι και προφυλακτήρα για προστασία από χτυπήματα και χτυπήματα. Πολυλειτουργικότητα 5 σε 1: ένα μηχάνημα, αμέτρητες εφαρμογές. Στυλ κατασκευής και μέτρα προστασίας σχεδιασμένα για υψηλή απόδοση και αντοχή.
Αφαιρούμενη δεξαμενή καθαρού νερού με λαβή μεταφοράςΧωρητικότητα 4 λίτρων με σήμανση που υποδεικνύει τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης. Ο επίπεδος σχεδιασμός καθιστά γρήγορη και εύκολη τη συμπλήρωση, ακόμη και στον νεροχύτη. Εργονομική λαβή μεταφοράς για εύκολη μετακίνηση από μέρος σε μέρος.
Πρακτικό δοχείο 2 σε 1
- Μεγάλο, ανθεκτικό δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα με χωρητικότητα 30 λίτρων.
- Βολικό και απλό άδειασμα του δοχείου αποβλήτων.
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για εύκολη και ασφαλή μεταφορά.
Υψηλή ασφάλεια του χρήστη κατά τον καθαρισμό και τη μεταφορά
- Το χαμηλό βάρος σημαίνει επίσης ότι μπορεί να μεταφερθεί σε σκαλοπάτια με το ένα χέρι.
- Οι σταθεροί τροχίσκοι και οι κύλινδροι το καθιστούν ιδιαίτερα ευέλικτο και ανθεκτικό στην ανατροπή.
- Διευκολύνει επίσης τα μεγαλύτερα διαστήματα εργασίας χωρίς κόπωση.
Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Προστατεύει τον κινητήρα από τα σωματίδια ρύπων.
- Αποτρέπει την είσοδο αφρού στον κινητήρα.
- Σχεδιασμένο για αναρρόφηση με ψεκασμό και καθαρισμό με υγρή σκούπα.
Βιώσιμο, πλενόμενο καλάθι φίλτρου
- Καλάθι φίλτρου κατασκευασμένο από τριπλό στρώμα μαλλιού (υλικό SMS).
- Πλένεται, είναι ανθεκτικό και επομένως ιδιαίτερα βιώσιμο υλικό.
- Στεγνός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα χωρίς τη χρήση πρόσθετης σακούλας φίλτρου.
Εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων που περιλαμβάνεται στην παράδοση
- Με ακροφύσιο ταπετσαρίας, ακροφύσιο δαπέδου και προέκταση ακροφυσίου για αναρρόφηση με ψεκασμό.
- Με ακροφύσιο δαπέδου (με σπάτουλα) και ακροφύσιο σχισμών για υγρό και στεγνό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα.
- Με καλάθι φίλτρου, ακροφύσιο δαπέδου και ακροφύσιο ταπετσαρίας για ξηρό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα.
Διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα: ανθεκτική σε σχίσιμο τσάντα φίλτρου από fleece
- Κατασκευασμένο από ισχυρό, ανθεκτικό στο σχίσιμο υλικό fleece.
- Βέλτιστη ισχύς αναρρόφησης και υψηλή συγκράτηση σκόνης.
- Ιδανικά κατάλληλο για τον στεγνό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα υφασμάτινων επιφανειών ή σκληρών δαπέδων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|10 - 16
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|31
|Αναρρόφηση (mbar)
|170
|Όγκος ψεκασμού (l/min)
|1 - 1
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|4 / 30
|Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης (A)
|1700
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Μήκος καλωδίου (m)
|8
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|373 x 339 x 667
Πεδίο προμήθειας
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας για στεγνό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα
- Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 1.7 m
- Ακροφύσιο δαπέδου: 160 mm/ 310 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Πιστόλι ψεκασμού/αναρρόφησης
- Αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1
- Σωλήνας πλύσης- απόπλυσης: 2 Τεμάχιο(α), 480 mm, Πλαστικό
- Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για ταπετσαρία/στόμιο σχισμής
- Κλείδωμα μεταφοράς εύκαμπτου σωλήνα
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
Πεδία εφαρμογής
- Για την αφαίρεση λεκέδων σε υφάσματα όπως χαλιά, καθίσματα αυτοκινήτων και ταπετσαρίες επίπλων
- Κατάλληλο για υγρό και ξηρό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα
- Πρακτική λειτουργία φυσητήρα για την απομάκρυνση της χαλαρής βρωμιάς και σκόνης
- Η λειτουργία φυσητήρα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το στέγνωμα ταπετσαριών και χαλιών
- Ιδανικό για τον καθαρισμό κτιρίων και οχημάτων, καθώς και σε ξενοδοχεία και εστιατόρια