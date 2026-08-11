Ιδανική για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων και οχημάτων, καθώς και σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, η πολυλειτουργική συσκευή 5 σε 1 Puzzi 4/30 Classic της Kärcher προσφέρει εντυπωσιακή ευελιξία. Εξοπλισμένη με δεξαμενή καθαρού νερού 4 λίτρων και δοχείο 30 λίτρων, η μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης παράγει φανταστικά αποτελέσματα κατά τον καθαρισμό χαλιών και ταπετσαριών με ψεκασμό-αναρρόφηση. Το διάλυμα καθαρισμού ψεκάζεται βαθιά στις ίνες του υφάσματος και στη συνέχεια αναρροφάται ξανά μαζί με τη χαλαρή βρωμιά. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει όχι μόνο το υψηλότερο επίπεδο υγιεινής, αλλά και πολύ γρήγορο χρόνο στεγνώματος για τα υφάσματα. Επιπλέον, η Puzzi 4/30 Classic μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης και διαθέτει ακόμη και μια πρακτική λειτουργία φυσητήρα - ιδανική για το φύσημα βρωμιάς από δυσπρόσιτες ρωγμές σε οχήματα ή για την επιτάχυνση του στεγνώματος. Οι χρήστες επωφελούνται επίσης από τον ανθεκτικό, στιβαρό και συμπαγή σχεδιασμό, το χαμηλό βάρος και άλλες πρακτικές λεπτομέρειες, όπως η ενσωματωμένη θήκη αξεσουάρ και η εργονομική λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά.