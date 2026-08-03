Μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης Puzzi 8/1 Anniversary Edition
Η μηχανή πλύσης απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών Puzzi 8/1 Anniversary Edition σε μαύρο χρώμα είναι ένα μηχάνημα υψηλής απόδοσης για τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών. Ιδανική για τον καθαρισμό ταπετσαριών και την αφαίρεση λεκέδων, χάρη στο εργονομικό, κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας.
90 χρόνια Kärcher: η μηχανή πλύσης απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών Puzzi 8/1 Anniversary Edition σε μαύρο χρώμα καθαρίζει εντυπωσιακά ταπετσαρίες και αφαιρεί λεκέδες από υφασμάτινες επιφάνειες με εξαιρετικά και υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού και υψηλή απόδοση. Η συμπαγής μηχανή πλύσης απόπλυσης ψεκάζει το διάλυμα καθαρισμού βαθιά στις υφαντικές ίνες και στη συνέχεια το αναρροφά ξανά μαζί με τη βρωμιά που έχει απομακρυνθεί. Η αποτελεσματική απόδοση αναρρόφησης εξασφαλίζει ότι οι υφασμάτινες επιφάνειες στεγνώνουν γρήγορα και μπορούν σύντομα να χρησιμοποιηθούν ξανά. Αυτό καθιστά την μηχανή πλύσης απόπλυσης κατάλληλη για τις υψηλές απαιτήσεις των επαγγελματιών καθαρισμού στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κλάδο ή στον καθαρισμό εσωτερικών οχημάτων. Το εξαιρετικά κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό διευκολύνει τον καθαρισμό σε στενούς χώρους. Χάρη στο χαμηλό βάρος και την εργονομική λαβή μεταφοράς, η στιβαρή μηχανή πλύσης απόπλυσης μπορεί εύκολα να μεταφερθεί με το ένα χέρι. Τα μεγάλα κουμπιά που μπορούν να λειτουργήσουν με το χέρι ή το πόδι αυξάνουν επίσης την άνεση για τον χρήστη. Το καπάκι της συσκευής και το ακροφύσιο χειρός είναι διαφανή για καλύτερη εικόνα των βρώμικων νερών. Στον εξοπλισμό της επετειακής έκδοσης περιλαμβάνονται επίσης 16 ταμπλέτες καθαριστικού RM 760 CarpetPro Cleaner iCapsol.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού
- Τέλειος καθαρισμός υφασμάτινων επιφανειών σε βάθος στις ίνες.
- Γρήγορο στέγνωμα σημαίνει ότι οι επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα και πάλι χάρη στην εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης.
- Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού με ορατό αποτέλεσμα πριν και μετά.
Εργονομικά σχεδιασμένο και εξαιρετικά κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Η χειρολαβή και οι διακόπτες πίεσης μπορούν να λειτουργήσουν με ένα μόνο δάχτυλο.
- Το πρακτικού σχήματος πόμολο επιτρέπει διαφορετικές θέσεις κράτησης.
- Το κόκκινο ακροφύσιο εξασφαλίζει αποτελεσματική κατανάλωση νερού.
Ελαφριά και συμπαγής, στιβαρή σχεδίαση
- Εύκολη μεταφορά με το ένα χέρι, πάνω από ράφια και σκαλοπάτια.
- Έχει σχεδιαστεί για πολύωρη και ξεκούραστη χρήση.
- Η μεγάλη διάρκεια ζωής εξασφαλίζει υψηλή απόδοση.
Αφαιρούμενο, έξυπνο δοχείο 2 σε 1
- Γρήγορη και απλή πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού.
- Βολικό και απλό στην αφαίρεση του βρώμικου νερού.
- Εικονογράφηση γρήγορης εκκίνησης για απλή λειτουργία.
Εύκολο στη λειτουργία χάρη σε δύο μεγάλα κουμπιά
- Δεν χρειάζεται να σκύβεις: ποδοδιακόπτης on/off για ταχύτητα και ευκολία στη χρήση.
- Γρήγορη μέθοδος 1 βήματος: συνδυασμένος ψεκασμός και αναρρόφηση σε μία λειτουργία.
- Μέθοδος 2 σταδίων: Ψέκασε τις ίνες και άφησέ τις να μουλιάσουν – στη συνέχεια αναρρόφησε τους ρύπους.
Μεγάλοι πίσω τροχοί και εύκαμπτοι κύλινδροι κίνησης 360°
- Εύκολος ελιγμός ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες.
- Ιδιαίτερα ευέλικτο στο χειρισμό κατά τον καθαρισμό.
Αναδιπλούμενο άγκιστρο καλωδίου
- Για ασφαλή αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Πρακτικό και προστατεύει τα καλώδια.
- Το μηχάνημα μπορεί να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται εύκολα και άνετα.
Μεγάλο, ανοιχτό, άνοιγμα πλήρωσης καθαρού νερού
- Βολικό, ασφαλές και γεμίζει γρήγορα με καθαρό νερό.
- Ευκρινώς ορατός δείκτης μέγιστης στάθμης.
- Δεν υπάρχει διαρροή κατά το σύρσιμο ή το σπρώξιμο του μηχανήματος προς τα πίσω.
Ενσωματωμένη αποθήκευση για το ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Χάρη στη σχεδίαση κλιπ, το ακροφύσιο ταπετσαρίας είναι πάντα προσβάσιμο.
- Ασφαλής αποθήκευση ακόμα και κατά τη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|12 - 18
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|71
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|270 / 27
|Όγκος ψεκασμού (l/min)
|1
|Πίεση ψεκασμού (bar)
|1
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|8 / 7
|Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης (W)
|1200
|Ισχύς αντλίας (W)
|40
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|71
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|8,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|12,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|524 x 332 x 442
Πεδίο προμήθειας
- Κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας με λαβή
- Υγρό καθαρισμού: Ταμπλέτες RM 760, 16 Καρτέλες
- Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 2.5 m
- Άγκιστρο καλωδίου
- Αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για ταπετσαρία/στόμιο σχισμής
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για ακροφύσιο δαπέδου
- Επιστόμιο ακροφυσίου: Ακροφύσιο ταπετσαρίας, πορτοκαλί
Πεδία εφαρμογής
- Για εντατικό καθαρισμό ταπετσαριών και επικαλυμμένων επίπλων εις βάθος
- Για στοχευμένη αφαίρεση λεκέδων σε υφασμάτινες επιφάνειες
- Για τον καθαρισμό όλων των υφασμάτινων επιφανειών – συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χώρων του αυτοκινήτου
- Για εντατικό καθαρισμό εις βάθος καθισμάτων αυτοκινήτου
- Για στοχευμένο καθαρισμό ταπετσαριών σε ευαίσθητους από άποψης υγιεινής χώρους