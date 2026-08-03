90 χρόνια Kärcher: η μηχανή πλύσης απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών Puzzi 8/1 Anniversary Edition σε μαύρο χρώμα καθαρίζει εντυπωσιακά ταπετσαρίες και αφαιρεί λεκέδες από υφασμάτινες επιφάνειες με εξαιρετικά και υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού και υψηλή απόδοση. Η συμπαγής μηχανή πλύσης απόπλυσης ψεκάζει το διάλυμα καθαρισμού βαθιά στις υφαντικές ίνες και στη συνέχεια το αναρροφά ξανά μαζί με τη βρωμιά που έχει απομακρυνθεί. Η αποτελεσματική απόδοση αναρρόφησης εξασφαλίζει ότι οι υφασμάτινες επιφάνειες στεγνώνουν γρήγορα και μπορούν σύντομα να χρησιμοποιηθούν ξανά. Αυτό καθιστά την μηχανή πλύσης απόπλυσης κατάλληλη για τις υψηλές απαιτήσεις των επαγγελματιών καθαρισμού στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κλάδο ή στον καθαρισμό εσωτερικών οχημάτων. Το εξαιρετικά κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό διευκολύνει τον καθαρισμό σε στενούς χώρους. Χάρη στο χαμηλό βάρος και την εργονομική λαβή μεταφοράς, η στιβαρή μηχανή πλύσης απόπλυσης μπορεί εύκολα να μεταφερθεί με το ένα χέρι. Τα μεγάλα κουμπιά που μπορούν να λειτουργήσουν με το χέρι ή το πόδι αυξάνουν επίσης την άνεση για τον χρήστη. Το καπάκι της συσκευής και το ακροφύσιο χειρός είναι διαφανή για καλύτερη εικόνα των βρώμικων νερών. Στον εξοπλισμό της επετειακής έκδοσης περιλαμβάνονται επίσης 16 ταμπλέτες καθαριστικού RM 760 CarpetPro Cleaner iCapsol.