Μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης Puzzi 8/1 Go!Further
Η Puzzi 8/1 Go!Further είναι μια μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης σε μαύρο χρώμα, περιορισμένης έκδοσης, κατασκευασμένη από 44% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και συνοδεύεται από αποκλειστικά αξεσουάρ: 1 λίτρο χημικό καθαριστικό RM 764N OA.
Η περιορισμένης έκδοσης μαύρη μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης Puzzi 8/1 Go!Further, κατασκευασμένη από 44% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾, συνοδεύεται από αποκλειστικά εξαρτήματα και ένα μπουκάλι 1 λίτρου καθαριστικού RM 764N OA. Το μηχάνημα προσφέρει υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού κατά τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών και την αφαίρεση λεκέδων από υφασμάτινες επιφάνειες και εντυπωσιάζει με την υψηλή οικονομική αποδοτικότητά του. Η καθαριότητα σε βάθος επιτυγχάνεται με τον ψεκασμό του καθαριστικού διαλύματος βαθιά μέσα στις ίνες και στη συνέχεια με την αναρρόφηση της βρωμιάς που έχει χαλαρώσει. Η αποτελεσματική αναρροφητική ικανότητα επιτρέπει επίσης γρήγορο στέγνωμα και γρήγορη χρήση των επιφανειών. Το μηχάνημα ικανοποιεί έτσι τις υψηλές απαιτήσεις των επαγγελματιών καθαρισμού στον ξενοδοχειακό και εστιατορικό κλάδο, καθώς και στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων. Το στάνταρ, εξαιρετικά κοντό ακροφύσιο υφασμάτινων επιφανειών διευκολύνει τον καθαρισμό ακόμη και σε στενούς χώρους. Το χαμηλό βάρος σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή μεταφοράς επιτρέπει την εύκολη μεταφορά με το ένα χέρι. Το διαφανές κάλυμμα του μηχανήματος και το ακροφύσιο χειρός παρέχουν καθαρή θέα στο βρώμικο νερό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμούΤέλειος καθαρισμός υφασμάτινων επιφανειών σε βάθος στις ίνες. Γρήγορο στέγνωμα σημαίνει ότι οι επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα και πάλι χάρη στην εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης. Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού με ορατό αποτέλεσμα πριν και μετά.
Εργονομικά σχεδιασμένο και εξαιρετικά κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίαςΗ χειρολαβή και οι διακόπτες πίεσης μπορούν να λειτουργήσουν με ένα μόνο δάχτυλο. Το πρακτικού σχήματος πόμολο επιτρέπει διαφορετικές θέσεις κράτησης. Το κόκκινο ακροφύσιο εξασφαλίζει αποτελεσματική κατανάλωση νερού.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότηταςΣχεδιασμένο με 44% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾. Το εξαιρετικά κοντό εργονομικό ακροφύσιο ταπετσαρίας διαθέτει επίσης ένα ειδικό κόκκινο στόμιο ακροφυσίου που εξοικονομεί 45% νερό σε σύγκριση με το προηγούμενο μπλε στόμιο ακροφυσίου. Το RM 764N OA περιέχει 99% συστατικά φυσικής προέλευσης με επιφανειοδραστικές ουσίες από πίτουρο σιταριού και καλαμπόκι.
Ελαφριά και συμπαγής, στιβαρή σχεδίαση
- Εύκολη μεταφορά με το ένα χέρι, πάνω από ράφια και σκαλοπάτια.
- Έχει σχεδιαστεί για πολύωρη και ξεκούραστη χρήση.
- Η μεγάλη διάρκεια ζωής εξασφαλίζει υψηλή απόδοση.
Αφαιρούμενος, έξυπνος, μαύρος κάδος 2 σε 1
- Γρήγορη και απλή πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού.
- Βολικό και απλό στην αφαίρεση του βρώμικου νερού.
- Εικονογράφηση γρήγορης εκκίνησης τυπωμένη σε λευκό χρώμα για εύκολη λειτουργία.
Εύκολο στη λειτουργία χάρη σε δύο μεγάλα κουμπιά
- Δεν χρειάζεται να σκύβεις: ποδοδιακόπτης on/off για ταχύτητα και ευκολία στη χρήση.
- Γρήγορη μέθοδος 1 βήματος: συνδυασμένος ψεκασμός και αναρρόφηση σε μία λειτουργία.
- Μέθοδος 2 σταδίων: Ψέκασε τις ίνες και άφησέ τις να μουλιάσουν – στη συνέχεια αναρρόφησε τους ρύπους.
Μεγάλοι πίσω τροχοί και εύκαμπτοι κύλινδροι κίνησης 360°
- Εύκολος ελιγμός ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες.
- Ιδιαίτερα ευέλικτο στο χειρισμό κατά τον καθαρισμό.
Αναδιπλούμενο άγκιστρο καλωδίου
- Για ασφαλή αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Πρακτικό και προστατεύει τα καλώδια.
- Το μηχάνημα μπορεί να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται εύκολα και άνετα.
Μεγάλο, ανοιχτό, άνοιγμα πλήρωσης καθαρού νερού
- Βολικό, ασφαλές και γεμίζει γρήγορα με καθαρό νερό.
- Ευκρινώς ορατός δείκτης μέγιστης στάθμης.
- Δεν υπάρχει διαρροή κατά το σύρσιμο ή το σπρώξιμο του μηχανήματος προς τα πίσω.
Ενσωματωμένη αποθήκευση για το ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Χάρη στη σχεδίαση κλιπ, το ακροφύσιο ταπετσαρίας είναι πάντα προσβάσιμο.
- Ασφαλής αποθήκευση ακόμα και κατά τη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|12 - 18
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|71
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|270 / 27
|Όγκος ψεκασμού (l/min)
|1
|Πίεση ψεκασμού (bar)
|1
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|8 / 7
|Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης (W)
|1200
|Ισχύς αντλίας (W)
|40
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|71
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|8,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|13
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|524 x 332 x 442
¹⁾ Μόνο η συσκευή, όλα τα πλαστικά μέρη χωρίς εξαρτήματα.
Πεδίο προμήθειας
- Κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας με λαβή
- Υγρό καθαρισμού: RM 764 N, 1 l
- Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 2.5 m
- Άγκιστρο καλωδίου
- Αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για ταπετσαρία/στόμιο σχισμής
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για ακροφύσιο δαπέδου
- Επιστόμιο ακροφυσίου: Ακροφύσιο ταπετσαρίας, πορτοκαλί
Πεδία εφαρμογής
- Για εντατικό καθαρισμό ταπετσαριών και επικαλυμμένων επίπλων εις βάθος
- Για στοχευμένη αφαίρεση λεκέδων σε υφασμάτινες επιφάνειες
- Για τον καθαρισμό όλων των υφασμάτινων επιφανειών – συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χώρων του αυτοκινήτου
- Για εντατικό καθαρισμό εις βάθος καθισμάτων αυτοκινήτου
- Για στοχευμένο καθαρισμό ταπετσαριών σε ευαίσθητους από άποψης υγιεινής χώρους