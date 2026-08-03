Η περιορισμένης έκδοσης μαύρη μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης Puzzi 8/1 Go!Further, κατασκευασμένη από 44% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾, συνοδεύεται από αποκλειστικά εξαρτήματα και ένα μπουκάλι 1 λίτρου καθαριστικού RM 764N OA. Το μηχάνημα προσφέρει υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού κατά τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών και την αφαίρεση λεκέδων από υφασμάτινες επιφάνειες και εντυπωσιάζει με την υψηλή οικονομική αποδοτικότητά του. Η καθαριότητα σε βάθος επιτυγχάνεται με τον ψεκασμό του καθαριστικού διαλύματος βαθιά μέσα στις ίνες και στη συνέχεια με την αναρρόφηση της βρωμιάς που έχει χαλαρώσει. Η αποτελεσματική αναρροφητική ικανότητα επιτρέπει επίσης γρήγορο στέγνωμα και γρήγορη χρήση των επιφανειών. Το μηχάνημα ικανοποιεί έτσι τις υψηλές απαιτήσεις των επαγγελματιών καθαρισμού στον ξενοδοχειακό και εστιατορικό κλάδο, καθώς και στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων. Το στάνταρ, εξαιρετικά κοντό ακροφύσιο υφασμάτινων επιφανειών διευκολύνει τον καθαρισμό ακόμη και σε στενούς χώρους. Το χαμηλό βάρος σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή μεταφοράς επιτρέπει την εύκολη μεταφορά με το ένα χέρι. Το διαφανές κάλυμμα του μηχανήματος και το ακροφύσιο χειρός παρέχουν καθαρή θέα στο βρώμικο νερό.