Η μοναδική στο είδος της στον κόσμο, που προσφέρει εξαιρετικά στιβαρό σχεδιασμό και ευελιξία μπαταρίας: Η ασύρματη μηχανή πλύσης - απόπλυσης Puzzi 9/1 Bp Adv Pack. Η μόνη επαγγελματική πρότυπη μηχανή πλύσης - απόπλυσης με μπαταρία στην αγορά, αυτή η Puzzi δεν αποτυγχάνει ποτέ να εντυπωσιάσει με την εξαιρετική της απόδοση και τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά τον βαθύ καθαρισμό ταπετσαριών, χαλιών και άλλων χώρων υφασμάτων σε οποιαδήποτε επαγγελματική ομάδα, είτε είναι ξενοδοχεία και φιλοξενία, είτε καθαρισμός οχημάτων ή εργολαβικός καθαρισμός. Παρά τη δύναμή της, η Puzzi είναι εξαιρετικά αθόρυβη, καθιστώντας τη ιδανική για χρήση σε δημόσιους χώρους, καθώς και η εργονομικά σχεδιασμένη λαβή της σημαίνει ότι μπορεί να μεταφερθεί εύκολα με το ένα χέρι. Για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού, το διάλυμα καθαρισμού συμπιέζεται και ψεκάζεται βαθιά μέσα στις υφαντικές ίνες και στη συνέχεια αναρροφάται μαζί με τον ρύπο. Παρέχεται στάνταρ: ακροφύσιο ταπετσαρίας, σωλήνας , ακροφύσιο δαπέδου, σωλήνας εξαγωγής ψεκασμού, δοχείο 2 σε 1 για καθαρό νερό και βρώμικο νερό, ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ και πολλά άλλα. Κατά την παραγγελία αυτής της έκδοσης μηχανήματος, λάβετε υπόψη ότι η ισχυρή μπαταρία 36 V Kärcher Battery Power+ και ο αντίστοιχος γρήγορος φορτιστής πρέπει να παραγγελθούν χωριστά.