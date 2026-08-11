Μπαταριοκίνητη μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης Puzzi 9/1 Bp Adv + δώρο Starter Kit 36V / 5,0Ah
Για μέγιστη ευελιξία, για βαθύ καθαρισμό: Η στιβαρή μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης μπαταρίας Puzzi 9/1 Bp Adv με ακροφύσιο ταπετσαρίας και ακροφύσιο δαπέδου. Απόκτησέ την με δώρο το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, που περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.
Η μοναδική στο είδος της στον κόσμο, που προσφέρει εξαιρετικά στιβαρό σχεδιασμό και ευελιξία μπαταρίας: Η ασύρματη μηχανή πλύσης - απόπλυσης Puzzi 9/1 Bp Adv Pack. Η μόνη επαγγελματική πρότυπη μηχανή πλύσης - απόπλυσης με μπαταρία στην αγορά, αυτή η Puzzi δεν αποτυγχάνει ποτέ να εντυπωσιάσει με την εξαιρετική της απόδοση και τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά τον βαθύ καθαρισμό ταπετσαριών, χαλιών και άλλων χώρων υφασμάτων σε οποιαδήποτε επαγγελματική ομάδα, είτε είναι ξενοδοχεία και φιλοξενία, είτε καθαρισμός οχημάτων ή εργολαβικός καθαρισμός. Παρά τη δύναμή της, η Puzzi είναι εξαιρετικά αθόρυβη, καθιστώντας τη ιδανική για χρήση σε δημόσιους χώρους, καθώς και η εργονομικά σχεδιασμένη λαβή της σημαίνει ότι μπορεί να μεταφερθεί εύκολα με το ένα χέρι. Για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού, το διάλυμα καθαρισμού συμπιέζεται και ψεκάζεται βαθιά μέσα στις υφαντικές ίνες και στη συνέχεια αναρροφάται μαζί με τον ρύπο. Παρέχεται στάνταρ: ακροφύσιο ταπετσαρίας, σωλήνας , ακροφύσιο δαπέδου, σωλήνας εξαγωγής ψεκασμού, δοχείο 2 σε 1 για καθαρό νερό και βρώμικο νερό, ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ και πολλά άλλα. Κατά την παραγγελία αυτής της έκδοσης μηχανήματος, λάβετε υπόψη ότι η ισχυρή μπαταρία 36 V Kärcher Battery Power+ και ο αντίστοιχος γρήγορος φορτιστής πρέπει να παραγγελθούν χωριστά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρή μπαταρία Kärcher Power + 36VΑσύρματη ελευθερία κινήσεων. Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας. Συμβατό με όλα τα μηχανήματα από την πλατφόρμα μπαταρίας 36 V Kärcher Battery Power+.
Ανθεκτικό και στιβαρό μηχάνημαΗ μεγάλη διάρκεια ζωής εξασφαλίζει υψηλή απόδοση. Στιβαρή και ανθεκτική αντλία διαφράγματος. Δύο μεγάλα κουμπιά που λειτουργούν με το χέρι ή το πόδι για ευκολία.
Ολοκληρωμένο σετ αξεσουάρ καθαρισμού χαλιώνΕύκαμπτο χείλος αναρρόφησης για βέλτιστη γωνία αναρρόφησης και απόλυτο αποτέλεσμα στεγνώματος. Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 240 mm με ενσωματωμένο σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης. Εργονομική λαβή για επιπλέον άνεση χρήστη.
Αφαιρούμενο, έξυπνο δοχείο 2 σε 1
- Γρήγορη και απλή πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού.
- Βολικό και απλό στην αφαίρεση του βρώμικου νερού.
- Εικονογράφηση γρήγορης εκκίνησης Puzzi 9/1 Bp για βελτιωμένη ασφάλεια του χρήστη.
Εργονομική λαβή μεταφοράς
- Άνετη μεταφορά με το ένα χέρι
- Βολικά ισορροπημένο μηχάνημα.
- Υποδοχή σωλήνα αναρρόφησης ενσωματωμένη στη λαβή μεταφοράς για ασφαλή και άνετη μεταφορά.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν βολικά στο μηχάνημα και είναι πάντα έτοιμα για χρήση
- Πρακτική, ενσωματωμένη θήκη αποθήκευσης για ταμπλέτες καθαριστικού.
- Ασφαλής αποθήκευση ακόμα και κατά τη μεταφορά
Εύχρηστο ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Εύκολος αλλά σχολαστικός καθαρισμός ταπετσαριών και επικαλυμμένων επίπλων.
- Ιδανικό για τον καθαρισμό του εσωτερικού των οχημάτων.
- Χάρη στο μικρό του μέγεθος, είναι κατάλληλο για χρήση σε μικρούς χώρους.
Χαμηλό βάρος
- Εύκολη μεταφορά με το ένα χέρι, πάνω από ράφια και σκαλοπάτια.
- Έχει σχεδιαστεί για πολύωρη και ξεκούραστη χρήση.
- Ελαφρύ μηχάνημα εισαγωγικού επιπέδου.
Χαμηλός θόρυβος λειτουργίας
- Κατάλληλο ακόμη και για καθάρισμα σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο και τη νύχτα.
- Ενισχύει την άνεση του χρήστη.
- Πολύ αθόρυβο μηχάνημα για την εισαγωγική κατηγορία.
Σύστημα 2 σε 1 με ενσωματωμένο σωλήνα ψεκασμού αναρρόφησης
- Το διάλυμα καθαρισμού ψεκάζεται βαθιά μέσα στις ίνες υπό πίεση.
- Ενδελεχής εκχύλιση του διαλύματος καθαρισμού και του βαθιά ριζωμένου ρύπου
- Γρήγορο στέγνωμα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|12 - 18
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|57
|Αναρρόφηση (kPa)
|15
|Όγκος ψεκασμού (l/min)
|0,5
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|9 / 7
|Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης (W)
|550
|Ισχύς αντλίας (W)
|4
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|70
|Χρώμα
|ανθρακί
Πεδίο προμήθειας
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Υγρό καθαρισμού: Ταμπλέτες RM 760, 2 Καρτέλες
- Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 2.5 m
- Χώρος αποθήκευσης για ταμπλέτες καθαριστικού
- Ακροφύσιο δαπέδου: 240 mm
- Πιστόλι ψεκασμού/αναρρόφησης
- Αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1
- Σωλήνας πλύσης- απόπλυσης: 1 Τεμάχιο(α), 700 mm, Μέταλλο
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα μεταφοράς εύκαμπτου σωλήνα
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Φίλτρο καθαρού νερού
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Πεδία εφαρμογής
- Για εντατικό καθαρισμό ταπετσαριών και επικαλυμμένων επίπλων εις βάθος
- Για ενδιάμεσο καθαρισμό και στοχευμένη αφαίρεση λεκέδων στα χαλιά
- Για τον καθαρισμό όλων των υφασμάτινων επιφανειών – συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χώρων του αυτοκινήτου
- Για εντατικό καθαρισμό εις βάθος καθισμάτων αυτοκινήτου
- Για στοχευμένο καθαρισμό σε βάθος περιοχών με μοκέτα