Σάρωθρο KM 70/15 C Classic
Το συμπαγές χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/15 C Classic είναι πάντα έτοιμο για δράση για να σκουπίσει μικρές περιοχές αποτελεσματικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Με το συμπαγές χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/15 C Classic, όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι μπορούν να καθαριστούν εύκολα και άνετα. Κατά τον καθαρισμό περιοχών 100 τετραγωνικών μέτρων ή περισσότερο, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από μια σκούπα. Το χαμηλό βάρος και η χαμηλή αντίσταση κύλισης των τροχών το καθιστούν εύκολο στον χειρισμό και τη μεταφορά. Ο κύλινδρος σάρωσης κινείται από τον αριστερό τροχό, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη μεταφορά των απορριμμάτων στο δοχείο σάρωσης. Η πλευρική βούρτσα έχει σχεδιαστεί για να σκουπίζει άκρες και γωνίες. Κατά τον καθαρισμό ανοιχτών χώρων, μπορεί να αναδιπλωθεί για να μειωθεί η ανεπιθύμητη παραγωγή σκόνης. Η πλευρική βούρτσα μπορεί να ρυθμιστεί για να αποφευχθεί η φθορά. Δεν απαιτούνται εργαλεία κατά την αλλαγή της βούρτσας. Το δοχείο απορριμμάτων μπορεί να αφαιρεθεί και να αδειάσει σε χρόνο μηδέν. Το μπροστινό μέρος του δοχείου έχει σχήμα τέτοιο ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε όρθια θέση όποτε είναι απαραίτητο. Η πτυσσόμενη λαβή ώθησης μπορεί να ρυθμιστεί στο ύψος του χειριστή και αναδιπλώνεται πλήρως για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση του KM 70/15 C Classic.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Χαμηλό βάροςΚαλή ευελιξία Εύκολη μεταφορά, ακόμη και πάνω ή κάτω από σκαλοπάτια.
Μεγάλο δοχείο απορριμμάτωνΕργονομική λαβή δοχείου για εύκολο χειρισμό και άδειασμα. Το δοχείο απορριμμάτων είναι αυτοφερόμενο.
Ρυθμιζόμενη πλευρική βούρτσαΕξασφαλίζει το βέλτιστο σκούπισμα των άκρων και των γωνιών. Η πίεση της πλευρικής βούρτσας προσαρμόζεται για αποτελεσματικό καθαρισμό διαφορετικών επιφανειών. Μπορεί να αναδιπλωθεί για τον καθαρισμό ανοιχτών χώρων για τη μείωση της διασποράς σκόνης.
Ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης
- Εξαιρετικά εργονομική.
- Θέση στάθμευσης με εξοικονόμηση χώρου χάρη στον αναδιπλούμενο σχεδιασμό.
Κίνηση του κύριου κυλίνδρου σάρωσης
- Κύριος κύλινδρος σκούπας που κινείται από τροχούς μεταφοράς.
- Ομοιόμορφο αποτέλεσμα σάρωσης.
Η πλευρική βούρτσα μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία
- Ελαχιστοποίηση της προσπάθειας συντήρησης.
- Καμία διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος λόγω εργασιών σέρβις.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|χειρωνακτική
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|2800
|Πλάτος εργασίας (mm)
|480
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|700
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|12,8
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|16,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Εξοπλισμός
- Σύστημα μετάδοσης κίνησης σαρώθρου, χειροκίνητο
- Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Πεδία εφαρμογής
- Μικρότερα πάρκα και χώροι στάθμευσης
- Μονοπάτια
- Ξενοδοχείο
- εγκαταστάσεις παραγωγής
- Επίσης κατάλληλο για σάρωση σε αγροτικές εγκαταστάσεις, αγροκτήματα και αχυρώνες