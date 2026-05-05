Με το συμπαγές χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/15 C Classic, όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι μπορούν να καθαριστούν εύκολα και άνετα. Κατά τον καθαρισμό περιοχών 100 τετραγωνικών μέτρων ή περισσότερο, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από μια σκούπα. Το χαμηλό βάρος και η χαμηλή αντίσταση κύλισης των τροχών το καθιστούν εύκολο στον χειρισμό και τη μεταφορά. Ο κύλινδρος σάρωσης κινείται από τον αριστερό τροχό, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη μεταφορά των απορριμμάτων στο δοχείο σάρωσης. Η πλευρική βούρτσα έχει σχεδιαστεί για να σκουπίζει άκρες και γωνίες. Κατά τον καθαρισμό ανοιχτών χώρων, μπορεί να αναδιπλωθεί για να μειωθεί η ανεπιθύμητη παραγωγή σκόνης. Η πλευρική βούρτσα μπορεί να ρυθμιστεί για να αποφευχθεί η φθορά. Δεν απαιτούνται εργαλεία κατά την αλλαγή της βούρτσας. Το δοχείο απορριμμάτων μπορεί να αφαιρεθεί και να αδειάσει σε χρόνο μηδέν. Το μπροστινό μέρος του δοχείου έχει σχήμα τέτοιο ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε όρθια θέση όποτε είναι απαραίτητο. Η πτυσσόμενη λαβή ώθησης μπορεί να ρυθμιστεί στο ύψος του χειριστή και αναδιπλώνεται πλήρως για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση του KM 70/15 C Classic.