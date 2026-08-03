Το χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/20 C Go!Further σε μαύρο χρώμα, περιορισμένης έκδοσης, κατασκευασμένο από πάνω από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και εξοπλισμένο με αποκλειστικά εξαρτήματα, καθαρίζει αποτελεσματικά εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες με δύο πλευρικές βούρτσες και μία κυλινδρική βούρτσα σάρωσης. Σε συνδυασμό με τη χειροκίνητη κίνηση, ο καθαρισμός γίνεται απλός και αποτελεσματικός: η απόδοση του KM 70/20 C 2SB Go!Further είναι 9 φορές υψηλότερη από αυτή μιας συμβατικής σκούπας. Η κυλινδρική βούρτσα μπορεί να ρυθμιστεί σε έξι στάδια και, σε συνδυασμό με τις πλευρικές βούρτσες με απεριόριστη ρύθμιση, επιτυγχάνει βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού σε διαφορετικά δάπεδα. Το ενσωματωμένο φίλτρο καθιστά το σκούπισμα σχεδόν χωρίς σκόνη. Η ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή ώθησης εξασφαλίζει εργονομική εργασία. Το σύστημα Home Base επιτρέπει την εύκολη μεταφορά πρόσθετων εξαρτημάτων, όπως κάδος ή συλλέκτης απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τη σκόνη και τη βρωμιά, μπορούν επίσης να συλλεχθούν και να απορριφθούν τα απορρίμματα με μία μόνο ενέργεια. Όταν η εργασία έχει ολοκληρωθεί, το KM 70/20 C 2SB Go!Further μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο χάρη στη θέση στάθμευσης. Ένας συλλέκτης απορριμμάτων περιλαμβάνεται αποκλειστικά στον βασικό εξοπλισμό.