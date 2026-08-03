Σάρωθρο KM 70/20 C 2SB Go!Further
Το KM 70/20 C 2SB Go!Further είναι ένα χειροκίνητο σάρωθρο περιορισμένης έκδοσης σε μαύρο χρώμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατασκευασμένο από πάνω από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και διαθέτει ένα εξάρτημα συλλογής απορριμμάτων ως αποκλειστικό αξεσουάρ.
Το χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/20 C Go!Further σε μαύρο χρώμα, περιορισμένης έκδοσης, κατασκευασμένο από πάνω από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και εξοπλισμένο με αποκλειστικά εξαρτήματα, καθαρίζει αποτελεσματικά εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες με δύο πλευρικές βούρτσες και μία κυλινδρική βούρτσα σάρωσης. Σε συνδυασμό με τη χειροκίνητη κίνηση, ο καθαρισμός γίνεται απλός και αποτελεσματικός: η απόδοση του KM 70/20 C 2SB Go!Further είναι 9 φορές υψηλότερη από αυτή μιας συμβατικής σκούπας. Η κυλινδρική βούρτσα μπορεί να ρυθμιστεί σε έξι στάδια και, σε συνδυασμό με τις πλευρικές βούρτσες με απεριόριστη ρύθμιση, επιτυγχάνει βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού σε διαφορετικά δάπεδα. Το ενσωματωμένο φίλτρο καθιστά το σκούπισμα σχεδόν χωρίς σκόνη. Η ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή ώθησης εξασφαλίζει εργονομική εργασία. Το σύστημα Home Base επιτρέπει την εύκολη μεταφορά πρόσθετων εξαρτημάτων, όπως κάδος ή συλλέκτης απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τη σκόνη και τη βρωμιά, μπορούν επίσης να συλλεχθούν και να απορριφθούν τα απορρίμματα με μία μόνο ενέργεια. Όταν η εργασία έχει ολοκληρωθεί, το KM 70/20 C 2SB Go!Further μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο χάρη στη θέση στάθμευσης. Ένας συλλέκτης απορριμμάτων περιλαμβάνεται αποκλειστικά στον βασικό εξοπλισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κυλινδρική και πλευρικές βούρτσες συνεχώς ρυθμιζόμενεςΣταδιακά ρυθμιζόμενη πίεση επαφής για βέλτιστα αποτελέσματα σάρωσης. Η ρύθμιση της πίεσης επαφής μειώνει τη φθορά των κυλίνδρων σάρωσης. Για την προστασία των τριχών, ο κύλινδρος σάρωσης και η πλευρική βούρτσα μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από το φορτίο.
Φίλτρο σκόνηςΤο φίλτρο σκόνης καθαρίζει αποτελεσματικά τον αέρα εξαγωγής και αποτρέπει την εκτόξευση σκόνης κατά το σκούπισμα. Εύκολα προσβάσιμο σύστημα φίλτρων για γρήγορη αντικατάσταση.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότηταςΔεν απαιτείται επιπλέον ενέργεια: η χειροκίνητη λειτουργία επιτρέπει τη χρήση του οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
Σύστημα Home base
- Βολική αποθήκευση πρόσθετου εξοπλισμού, όπως κάδοι και σάκοι απορριμμάτων.
- Τα εξαρτήματα μπορούν να φυλάσσονται εύχρηστα σε μια τσέπη στη λαβή ώθησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|χειρωνακτική
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|3920
|Πλάτος εργασίας (mm)
|480
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|700
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|980
|Μικτή/καθαρή χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l)
|45 / 20
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|23,9
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|22
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|27,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|989 / 800 / 416
¹⁾ Μόνο η συσκευή, όλα τα πλαστικά μέρη χωρίς εξαρτήματα.
Πεδίο προμήθειας
- Φίλτρο ψιλής σκόνης
- Συλλέκτης απορριμμάτων
Εξοπλισμός
- Σύστημα μετάδοσης κίνησης σαρώθρου, χειροκίνητο
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής, αποθηκών, χώρων διαχείρισης εμπορευμάτων καθώς και χώρων φόρτωσης
- Για τον καθαρισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων
- Για τον καθαρισμό χώρων όπως οι σχολικές αυλές και οι περιβάλλοντες χώροι του δήμου
- Επίσης ιδανικό για μικρότερα συνεργεία και αγροτικές εφαρμογές