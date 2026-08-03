Το χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/25 C είναι μια αποτελεσματική και αποδοτική λύση για τον καθαρισμό σκληρών επιφανειών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το roller σάρωσης και η πλευρική βούρτσα λειτουργούν με μπαταρία και αυξάνουν σημαντικά την άνεση εργασίας: οι χρήστες μπορούν να σκουπίζουν γωνίες και δυσπρόσιτες περιοχές αβίαστα με σημαντικά λιγότερη απαιτούμενη δύναμη. Το φίλτρο αφρού με παθητική αναρρόφηση μειώνει τη σκόνη και διατηρεί το περιβάλλον εργασίας καθαρό. Το roller σάρωσης μπορεί να ρυθμιστεί σε έξι στάδια για να προσαρμόσει την απόδοση καθαρισμού του σε διαφορετικές επιφάνειες. Το πρακτικό ράφι για πρόσθετο εξοπλισμό, όπως κουβάδες και συλλέκτες απορριμμάτων , διευκολύνει την εργασία. Η συντήρηση είναι επίσης απλή, χωρίς να απαιτούνται εργαλεία για την αλλαγή της πλευρικής βούρτσας και του φίλτρου. Η πλατφόρμα μπαταριών Kärcher Battery Power 36 V παρέχει επαρκή ισχύ σε κάθε περίπτωση. Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί για εύκολη μεταφορά. Η μπαταρία και ο φορτιστής μπαταρίας δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.