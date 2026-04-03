Αναρροφητικό σάρωθρο KM 75/40 W G
Τροφοδοτείται από έναν βενζινοκινητήρα χαμηλών εκπομπών ρύπων με ρυθμιζόμενη ταχύτητα σάρωσης: Compact και ευέλικτο σάρωθρο αναρρόφησης πεζού χειριστή KM 75/40 W G από την Kärcher για εξωτερικούς χώρους.
Το σάρωθρο αναρρόφησης πεζού χειριστή KM 75/40 W G τροφοδοτείται από έναν αξιόπιστο, χαμηλών εκπομπών και ισχυρό κινητήρα βενζίνης Kohler με 3,3 kW, ο οποίος συμμορφώνεται φυσικά με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς εκπομπών ρύπων. Αυτό το καθιστά ιδανικό για γρήγορο και ενδελεχή καθαρισμό εξωτερικών χώρων μεγαλύτερων από 600 τετραγωνικά μέτρα, όπως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, παιδικές χαρές ή άλλους δημοτικούς χώρους. Τα τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού διασφαλίζονται από την πλαϊνή βούρτσα, την ρύθμιση επιφάνειας σάρωσης χωρίς εργαλεία και έναν κύριο κύλινδρο σάρωσης που μπορεί να αλλάξει χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Η ισχυρή αναρρόφηση αποτρέπει αποτελεσματικά τη διασπορά της σκόνης, ενώ ο αποτελεσματικός καθαρισμός του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου εξασφαλίζει σταθερή ισχύ αναρρόφησης. Η έξυπνη φιλοσοφία λειτουργίας EASY Operation, ο κάδος απορριμμάτων 40 λίτρων και η ενσωματωμένη κίνηση πρόσφυσης με ρυθμιζόμενη ταχύτητα σάρωσης εξασφαλίζουν μέγιστη άνεση κατά την εργασία και επομένως επιτρέπουν μεγάλες εφαρμογές με το πολύ συμπαγές και ευέλικτο KM 75/40 W G χωρίς κόπο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κάδος απορριμμάτων με λαβήΚάδος απορριμμάτων με λαβές σε εσοχή — εύκολη αφαίρεση και άδειασμα. Σύντομοι χρόνοι απόρριψης.
Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με μηχανικό καθαρισμό φίλτρουΕπιφάνεια φίλτρου 1,8 m², δυνατότητα μικρά διαστήματα διακοπής της εργασίας. Με μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο υλικό από πολυεστέρα που πλένεται. Σύστημα μηχανικού καθαρισμού φίλτρου με εργονομική λαβή.
Εύκολη συντήρησηΤο φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.
Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση
- Απλός, βολικός χειρισμός χάρη στη λογική διάταξη όλων των στοιχείων ελέγχου.
- Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Βενζίνη
|Κίνηση
|Τετράχρονος κινητήρας
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Kohler
|Απόδοση κινητήρα (W)
|3300
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|3375
|Πλάτος εργασίας (mm)
|550
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|750
|Κάδος (l)
|40
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|15
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|4,5
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|1,8
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|84,9
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|84
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|94,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Πεδίο προμήθειας
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Από πολυεστέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κίνηση εμπρός
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Φορητός κάδος
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης
- Αρχή της ανατροπής
- Αναρρόφηση
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και ρυθμιζόμενη
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων
- Για τον καθαρισμό χώρων όπως οι σχολικές αυλές και οι περιβάλλοντες χώροι του δήμου
- Επίσης ιδανικό για μικρότερα συνεργεία και αγροτικές εφαρμογές