Το σάρωθρο αναρρόφησης πεζού χειριστή KM 75/40 W G τροφοδοτείται από έναν αξιόπιστο, χαμηλών εκπομπών και ισχυρό κινητήρα βενζίνης Kohler με 3,3 kW, ο οποίος συμμορφώνεται φυσικά με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς εκπομπών ρύπων. Αυτό το καθιστά ιδανικό για γρήγορο και ενδελεχή καθαρισμό εξωτερικών χώρων μεγαλύτερων από 600 τετραγωνικά μέτρα, όπως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, παιδικές χαρές ή άλλους δημοτικούς χώρους. Τα τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού διασφαλίζονται από την πλαϊνή βούρτσα, την ρύθμιση επιφάνειας σάρωσης χωρίς εργαλεία και έναν κύριο κύλινδρο σάρωσης που μπορεί να αλλάξει χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Η ισχυρή αναρρόφηση αποτρέπει αποτελεσματικά τη διασπορά της σκόνης, ενώ ο αποτελεσματικός καθαρισμός του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου εξασφαλίζει σταθερή ισχύ αναρρόφησης. Η έξυπνη φιλοσοφία λειτουργίας EASY Operation, ο κάδος απορριμμάτων 40 λίτρων και η ενσωματωμένη κίνηση πρόσφυσης με ρυθμιζόμενη ταχύτητα σάρωσης εξασφαλίζουν μέγιστη άνεση κατά την εργασία και επομένως επιτρέπουν μεγάλες εφαρμογές με το πολύ συμπαγές και ευέλικτο KM 75/40 W G χωρίς κόπο.