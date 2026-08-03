Αναρροφητικό σάρωθρο KM 85/50 W Bp Pack

Το μικρό βιομηχανικό σάρωθρο πεζού χειριστή KM 85/50 W Bp Pack εντυπωσιάζει με τον εξαιρετικό βασικό εξοπλισμό. Για παράδειγμα, το μηχάνημα διαθέτει δισκόφρενο, μπαταρία και φορτιστή μπαταρίας. Το μεγάλο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο που επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαρισμό με τη βοήθεια διπλού ξέστρου, εξασφαλίζει εργασία με σχεδόν καθόλου σκόνη, ενώ ο ελεύθερος κύλινδρος σάρωσης επιτρέπει άριστα αποτελέσματα καθαρισμού ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες και στην περίπτωση μεγάλων ποσοτήτων ρύπων. Οι χρήστες επωφελούνται από τον πολύ βολικό και εύχρηστο σχεδιασμό λειτουργίας με σύστημα μετάδοσης κίνησης με έλξη εμπρός και πίσω με απλή ώθηση ή έλξη της λαβής ώθησης, καθώς και από τις πρακτικές λεπτομέρειες όπως το Kärcher Home Base για τη μεταφορά άλλων εργαλείων καθαρισμού. Το στιβαρό μηχάνημα με εκτρεπόμενη πλευρική βούρτσα και πλαίσιο διπλού τοιχώματος είναι ιδανικό για απαιτητικές εφαρμογές. Επίσης, η απλή, χωρίς εργαλεία, αλλαγή του κύριου κυλίνδρου σάρωσης και του φίλτρου καθώς και η υψηλή απόδοση κάλυψης επιφάνειας που φθάνει τα 4725 m²/h (με προαιρετική πλευρική βούρτσα στα αριστερά), πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις στο βιομηχανικό περιβάλλον.