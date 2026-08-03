Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E Classic

Συμπαγές, στιβαρό και απλό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης HD 5/11 E Classic. Με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και υψηλής ποιότητας αξεσουάρ.

Αυτό το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης είναι μια συμπαγής μηχανή με ατσάλινη κάνη μήκους 840 χιλιοστών, η οποία εντυπωσιάζει με τον εύκολο χειρισμό και την υψηλή στιβαρότητα. Χρησιμοποιείται για απλό, καθαρισμό οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και αυλών και κήπων. Ενσωματώνει ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και σωλήνα υψηλής ποιότητας από ατσάλινο πλέγμα, με αποτέλεσμα τη χαμηλή φθορά και την υψηλή ανθεκτικότητα. Το αυτόματο σύστημα αποσυμπίεσης προστατεύει τα εξαρτήματα, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και μειώνει το κόστος επισκευής και συντήρησης. Η ενσωματωμένη βάση Home Base χρησιμοποιείται για την άνετη αποθήκευση των ακροφυσίων. Αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο συμπληρώνεται από τους ταχυσυνδέσμους EASY!Lock, οι οποίοι επιτρέπουν σημαντικά ταχύτερο χειρισμό σε σύγκριση με τις συμβατικές συνδέσεις.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E Classic: Χαμηλή φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής
Χαμηλή φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής
Κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας. Έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα με κεραμική επίστρωση. Αυτόματη μείωση της πίεσης.
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E Classic: Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας
Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας
Λόγχη από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 840 mm. Στιβαρός ελαστικός σωλήνας με ενίσχυση από χαλύβδινο πλέγμα. Επαγγελματικό πιστόλι υψηλής πίεσης με βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E Classic: Πολυάριθμες επιλογές αποθήκευσης
Πολυάριθμες επιλογές αποθήκευσης
Θήκη για αποθήκευση ακροφυσίων. Ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων. Υποδοχή κάνης.
Σπείρωμα ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock
  • Σύντομοι χρόνοι εγκατάστασης (συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση).
  • Γρήγορη αντικατάσταση εξαρτημάτων.
  • Εύκολη λειτουργία.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 200 - 240
Συχνότητα (Hz) 50
Παροχή (l/h) 500
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) 60
Πίεση λειτουργίας (bar) 110
Μέγ. πίεση (bar) 160
Ισχύς παροχής (kW) 2,2
Καλώδιο σύνδεσης (m) 5
Μέγεθος ακροφύσιου 036
Παροχή νερού 3/4″
Δυνατότητα μεταφοράς καλάθι
Χρώμα ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 18
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 25,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 334 x 366 x 954

Πεδίο προμήθειας

  • Ακροφύσιο ισχύος
  • Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
  • Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m

Εξοπλισμός

  • Αξονική αντλία τριών εμβόλων: Με πιστόνια από ανοξείδωτο ατσάλι
  • Διακοπή πίεσης
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E Classic
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E Classic
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E Classic
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Πεδία εφαρμογής
  • Για τον καθαρισμό οχημάτων
  • Για τον καθαρισμό μηχανημάτων και εργαλείων (στο εργοτάξιο)
  • Για τον καθαρισμό αυλών και κήπων (τοίχοι, μονοπάτια, περίπτερα)
  • Για αυθόρμητο καθαρισμό μικρών περιοχών
Εξαρτήματα
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